Datça Açıklarında Korkutan Deprem: Muğla 4.7'yle Sallandı
Datça Açıklarında Korkutan Deprem: Muğla 4.7'yle Sallandı
Muğla'da Datça açıklarında yaşanan depremle bölgede korkulu anlar yaşandı. AFAD , depremin merkez üssünün Datça olduğunu açıkladı. İki gündür Marmara bölgesinde olan depremlerin ardından Ege'de yaşanan deprem vatandaşları korkuturken yetkililerden sıcağı sıcağına bir açıklama henüz gelmedi. Muğla'da olan depremle ilgili henüz olumsuz bir durum raporlanmadı ancak gelişmeler takip ediliyor. AFAD kaynaklarından da henüz başka bir açıklama yapılmadı.
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AFAD, 22.09'da Muğla'da vatandaşları korkutan depreme dair açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum raporlanmadı.
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Merkez üssü Datça olarak tespit edilen deprem için 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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