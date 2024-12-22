Datça Açıklarında Korkutan Deprem: Muğla 4.7'yle Sallandı

Muğla'da Datça açıklarında yaşanan depremle bölgede korkulu anlar yaşandı. AFAD , depremin merkez üssünün Datça olduğunu açıkladı. İki gündür Marmara bölgesinde olan depremlerin ardından Ege'de yaşanan deprem vatandaşları korkuturken yetkililerden sıcağı sıcağına bir açıklama henüz gelmedi. Muğla'da olan depremle ilgili henüz olumsuz bir durum raporlanmadı ancak gelişmeler takip ediliyor. AFAD kaynaklarından da henüz başka bir açıklama yapılmadı.