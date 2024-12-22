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Datça Açıklarında Korkutan Deprem: Muğla 4.7'yle Sallandı

Datça Açıklarında Korkutan Deprem: Muğla 4.7'yle Sallandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.12.2024 - 22:30

Muğla'da Datça açıklarında yaşanan depremle bölgede korkulu anlar yaşandı. AFAD , depremin merkez üssünün Datça olduğunu açıkladı. İki gündür Marmara bölgesinde olan depremlerin ardından Ege'de yaşanan deprem vatandaşları korkuturken yetkililerden sıcağı sıcağına bir açıklama henüz gelmedi. Muğla'da olan depremle ilgili henüz olumsuz bir durum raporlanmadı ancak gelişmeler takip ediliyor. AFAD kaynaklarından da henüz başka bir açıklama yapılmadı.

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AFAD, 22.09'da Muğla'da vatandaşları korkutan depreme dair açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum raporlanmadı.

AFAD, 22.09'da Muğla'da vatandaşları korkutan depreme dair açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum raporlanmadı.

Merkez üssü Datça olarak tespit edilen deprem için 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Merkez üssü Datça olarak tespit edilen deprem için 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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