İlişkinize Heyecan Getirecek Aktivite Bu Testin Sonunda!
İlişkinize Heyecan Getirecek Aktivite Bu Testin Sonunda!
Sen bize partnerinle ilişkini anlat biz de ilişkinize heyecan getirecek, içinizi kıpır kıpır yapacak o eşsiz aktiviteyi söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Ne kadar süredir birliktesiniz?
3. Siz tek kelimeyle nasıl bir çiftsiniz?
4. Genellikle hafta sonları napıyorsunuz?
5. Peki dürüst ol bakalım, bu ilişkide kim daha romantik?
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6. Birbirinize ne kadar sık temas ediyorsunuz?
7. Onda en sevdiğin şey ne?
8. En son ne zaman şehir dışında bir yere gittiniz?
Doğaya çıkmak size çok iyi gelecek!
Kesinlikle sanatsal bir aktivite!
Kesinlikle bir yola çıkmak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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