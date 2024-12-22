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İlişkinize Heyecan Getirecek Aktivite Bu Testin Sonunda!

etiket İlişkinize Heyecan Getirecek Aktivite Bu Testin Sonunda!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 23:01

Sen bize partnerinle ilişkini anlat biz de ilişkinize heyecan getirecek, içinizi kıpır kıpır yapacak o eşsiz aktiviteyi söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Ne kadar süredir birliktesiniz?

3. Siz tek kelimeyle nasıl bir çiftsiniz?

4. Genellikle hafta sonları napıyorsunuz?

5. Peki dürüst ol bakalım, bu ilişkide kim daha romantik?

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6. Birbirinize ne kadar sık temas ediyorsunuz?

7. Onda en sevdiğin şey ne?

8. En son ne zaman şehir dışında bir yere gittiniz?

Doğaya çıkmak size çok iyi gelecek!

İkiniz de oldukça maceraperestsiniz bu yüzden de doğaya çıkabilirsiniz. Şöyle kamp, trekking ve varsa adrenalini yüksek bir spor veya aktivite yapabilirsiniz. Doğada baş başa kalmak, enerjinizi dışarıya atmak her ikinize de çok iyi gelecek. Böylece birbirinizle de daha çok yakınlaşacaksınız. İhtiyacınız olan şey biraz daha adrenalin dolu macera ve oksijen!

Kesinlikle sanatsal bir aktivite!

Sizin içinizdeki sevgiyi ve yaratıcılığı ortaya çıkarmanız gerekiyor, bunun için de en iyi çözüm bir sanat aktivitesine katılmak. Resim workshop'una giderek hem farklı hem de keyifli bir etkinlik yapabilirsiniz. İçinizdeki renkleri keşfederken sanatla haşır neşir olmak size ve ilişkinize de çok iyi gelecek!

Kesinlikle bir yola çıkmak!

Sizin ilişkinizi yeniden heyecanlandıracak o şey uzun bir roadtrip! Nereye gittiğiniz önemli değil, önemli olan yeni bir yer keşfetmek. Yeni bir şehir, yeni mekanlar keşfederek aslında birbirinizin diğer yönlerini de keşfedebilir ve durağan hayatınızdan bir tık uzaklaşabilirsiniz. Siz minik bir tatil planı yapmaya başlayın!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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