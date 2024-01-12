Başrol Belli Oldu! Epstein Davasında Adı Geçen Michael Jackson'ın Filmi İçin Hazırlıklar Başladı

2009 yılında hayatını kaybeden 'Popun Kralı' Michael Jackson, şarkıları bir yana özel hayatı ve adının karıştığı davalarla gündemden hiç düşmüyor. Son olarak Epstein vakasında da adı geçen Jackson'ın hayatını anlatan bir film çekiliyor. Gelin filmin ayrıntılarına ve hakkındaki bazı gündem maddelerine hep birlikte bakalım.