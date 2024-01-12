Başrol Belli Oldu! Epstein Davasında Adı Geçen Michael Jackson'ın Filmi İçin Hazırlıklar Başladı
Başrol Belli Oldu! Epstein Davasında Adı Geçen Michael Jackson'ın Filmi İçin Hazırlıklar Başladı
2009 yılında hayatını kaybeden 'Popun Kralı' Michael Jackson, şarkıları bir yana özel hayatı ve adının karıştığı davalarla gündemden hiç düşmüyor. Son olarak Epstein vakasında da adı geçen Jackson'ın hayatını anlatan bir film çekiliyor. Gelin filmin ayrıntılarına ve hakkındaki bazı gündem maddelerine hep birlikte bakalım.
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'Popun Kralı' lakabıyla bilinen Michael Jackson dünyanın en popüler şarkıcılarından biri. Hatırlarsanız 2009 yılında daha 51 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Şarkıcının ölümü hem müzik dünyasında hem de 'magazinsel anlamda' büyük ses getirmişti. Başlarda kalp durmasından öldüğü zannedilen Jackson'ın 'kasten öldürüldüğü' basına yansımış, şahsi doktoruna dava açılmıştı.
Ölümünün ardından tabii çok şey gündeme geldi. Afro-Amerikan kökenli olan Jackson'ın geçirdiği fiziksel değişiklik her zaman çok konuşulmuştu. Dönem dönem ise hakkındaki cinsel taciz iddiaları dünya gündeminde sık sık yer aldı.
Son zamanlarda fuhuş kaçakçılığı yaptığı belgelenen Jeffrey Epstein'ın mahkeme kayıtlarında Michael Jackson'ın adı geçiyor. Bilim insanı Stephen Hawking ve teknoloji milyarderi Bill Gates'a kadar ve hatta ABD eski başkanı Trump'ın da olduğu dava dosyaları bunlar.
Evet, günümüzde popüler kültür ve gündem başlıkları aynı zeminde ilerliyor. Şu sıralar Michael Jackson'ın hayatının da film olarak çekileceği haberleri gündemde.
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'Michael' isimli bu film, Michael Jackson'ın hayatını konu alıyor. 2025 yılında vizyona girecek olan filmde Michael Jackson'ı şarkıcı yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor. Çekimlerine ise 2024 yılının Ocak ayında yani hemen bu ay başlanacak.
'Michael' filminde Jackson'ın unutulmaz sahne performansları ve özel hayatıyla ilgili ayrıntılar yer alacak. Sinemada 'biyografi film' furyasının hız kesmeden devam ettiği düşünüldüğünde ve belgeselli Epstein olaylarından sonra bakalım bu film bize ne anlatacak merakla bekliyoruz. Sizin yorumunuz ne bu konuda?
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