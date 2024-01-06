Kan Dondurucu Jeffrey Epstein Davasında Michael Jackson'ın Yıllar Sonra Gönül Rahatlatan Aklaması

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde iş adamı Jeffrey Epstein'ın davasıyla ilgili bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyurulmuştu. Bu isimlerin arasında Michael Jackson ve Stephen Hawkings gibi herkesin tanıdığı isimler de vardı. Bugün bu kan dondurucu liste hakkında gelişmeler ortaya çıktı.

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