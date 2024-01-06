Kan Dondurucu Jeffrey Epstein Davasında Michael Jackson'ın Yıllar Sonra Gönül Rahatlatan Aklaması
Kan Dondurucu Jeffrey Epstein Davasında Michael Jackson'ın Yıllar Sonra Gönül Rahatlatan Aklaması
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde iş adamı Jeffrey Epstein'ın davasıyla ilgili bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyurulmuştu. Bu isimlerin arasında Michael Jackson ve Stephen Hawkings gibi herkesin tanıdığı isimler de vardı. Bugün bu kan dondurucu liste hakkında gelişmeler ortaya çıktı.
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Kız ve erkek çocuklarına cinsel istismar uygulamak için gizli bir sistem kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'i mutlaka duymuşsunuzdur.
Epstein, bu suçlamalardan sonra hapse girmiş ve orada intihar ederek hayatına son vermişti.
Epstein davasında ortaya çıkan 200 kişilik isim listesi hepimizi dumura uğratmıştı hatırlarsanız.
Çünkü bu listede Donald Trump, Michael Jackson ve Prens Andrew gibi herkesin yakından tandığı isimler bulunuyordu.
Bu listede en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Michael Jackson olmuştu. Ancak bugün bu kan dondurucu listede bazı değişiklikler olduğu duyuruldu.
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Jeffrey Epstein davasına bakan hakim Loretta Preska, dün yayınlanan listede Jackson'ın isminin haksız yere yazıldığını ve ünlü ismin adaya herhangi bir ziyaret gerçekleştirmediğini açıkladı.
Yıllardır bu iddialar ile suçlanan ünlü yıldız Michael Jackson'ın yıllar sonra gelen aklaması gönülleri bir nebze de olsa rahatlattı.
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