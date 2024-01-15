Oppenheimer ve Succession'ın Damga Vurduğu 2024 Critics' Choice Ödülleri Sahiplerini Buldu!

'Oppenheimer', 2024 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde en iyi film, yönetmen (Christopher Nolan) ve yardımcı erkek oyuncu (Robert Downey Jr.) dahil olmak üzere sekiz ödülü evine götürerek törene damga vurdu. 'The Bear' and 'Beef' dizileri ise televizyon kategorilerinde zirveye yerleşti ve her biri dört ödül aldı. 'Barbie' ve 'Succession' ise bolca ödülle döndü. Bu yıl Kaliforniya'daki Santa Monica Havalimanı'nda düzenlenen 29. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri töreninde hangi yapımlar ödül almış gelin hep birlikte bakalım.