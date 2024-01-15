Oppenheimer ve Succession'ın Damga Vurduğu 2024 Critics' Choice Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Oppenheimer ve Succession'ın Damga Vurduğu 2024 Critics' Choice Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/cr...
'Oppenheimer', 2024 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde en iyi film, yönetmen (Christopher Nolan) ve yardımcı erkek oyuncu (Robert Downey Jr.) dahil olmak üzere sekiz ödülü evine götürerek törene damga vurdu. 'The Bear' and 'Beef' dizileri ise televizyon kategorilerinde zirveye yerleşti ve her biri dört ödül aldı. 'Barbie' ve 'Succession' ise bolca ödülle döndü. Bu yıl Kaliforniya'daki Santa Monica Havalimanı'nda düzenlenen 29. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri töreninde hangi yapımlar ödül almış gelin hep birlikte bakalım.
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En İyi Film
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Kadın Oyuncu
En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
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En İyi Genç Oyuncu
En İyi Oyuncu Topluluğu
En İyi Yönetmen
En İyi Orijinal Senaryo
En İyi Uyarlama Senaryo
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En İyi Sinematografi
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
En İyi Kurgu
En İyi Kostüm Tasarımı
En İyi Saç ve Makyaj
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En İyi Görsel Efekt
En İyi Komedi
En İyi Animasyon
En İyi Yabancı Film
En İyi Orijinal Şarkı
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En İyi Müzik
En İyi Drama Dizisi
Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
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Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Komedi Dizisi
Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
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Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Mini Dizi
En İyi TV Filmi
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)
Yabancı Dilde En İyi Dizi
En İyi Animasyon Dizisi
En İyi Talk Show
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En İyi Komedi Programı
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