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Oppenheimer ve Succession'ın Damga Vurduğu 2024 Critics' Choice Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Oppenheimer ve Succession'ın Damga Vurduğu 2024 Critics' Choice Ödülleri Sahiplerini Buldu!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 10:17

'Oppenheimer', 2024 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde en iyi film, yönetmen (Christopher Nolan) ve yardımcı erkek oyuncu (Robert Downey Jr.) dahil olmak üzere sekiz ödülü evine götürerek törene damga vurdu. 'The Bear' and 'Beef' dizileri ise televizyon kategorilerinde zirveye yerleşti ve her biri dört ödül aldı. 'Barbie' ve 'Succession' ise bolca ödülle döndü. Bu yıl Kaliforniya'daki Santa Monica Havalimanı'nda düzenlenen 29. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri töreninde hangi yapımlar ödül almış gelin hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/cr...
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En İyi Film

En İyi Film

  • Oppenheimer (Universal Pictures) (Kazanan)

  • American Fiction (MGM)

  • Barbie (Warner Bros.)

  • The Color Purple (Warner Bros.)

  • The Holdovers (Focus Features)

  • Killers of the Flower Moon (Apple Original Films/Paramount Pictures)

  • Maestro (Netflix)

  • Past Lives (A24)

  • Poor Things (Searchlight Pictures)

  • Saltburn (Amazon MGM Studios)

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

  • Paul Giamatti - The Holdovers (Kazanan)

  • Bradley Cooper - Maestro

  • Leonardo DiCaprio - Killers of the Flower Moon

  • Colman Domingo - Rustin

  • Cillian Murphy - Oppenheimer

  • Jeffrey Wright - American Fiction

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

  • Emma Stone - Poor Things (Kazanan)

  • Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

  • Sandra Hüller - Anatomy of a Fall

  • Greta Lee - Past Lives

  • Carey Mulligan - Maestro

  • Margot Robbie - Barbie

En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Robert Downey Jr. - Oppenheimer (Kazanan)

  • Sterling K. Brown - American Fiction

  • Robert DeNiro - Killers of the Flower Moon

  • Ryan Gosling - Barbie

  • Charles Melton - May December

  • Mark Ruffalo - Poor Things

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers (Kazanan)

  • Emily Blunt - Oppenheimer

  • Danielle Brooks - The Color Purple

  • America Ferrera - Barbie

  • Jodie Foster - Nyad

  • Julianne Moore - May December

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En İyi Genç Oyuncu

En İyi Genç Oyuncu

  • Dominic Sessa - The Holdovers (Kazanan)

  • Abby Ryder Forston - Are You There God? It’s Me, Margaret

  • Ariana Greenblatt - Barbie

  • Calah Lane - Wonka

  • Milo Machado Graner - Anatomy of a Fall

  • Madeleine Yuna Voyles - The Creator

En İyi Oyuncu Topluluğu

En İyi Oyuncu Topluluğu

  • Oppenheimer (Kazanan)

  • Air

  • Barbie

  • The Color Purple

  • The Holdovers

  • Killers of the Flower Moon

En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen

  • Christopher Nolan - Oppenheimer (Kazanan)

  • Bradley Cooper - Maestro

  • Greta Gerwig - Barbie

  • Yorgos Lanthimos - Poor Things

  • Alexander Payne - The Holdovers

  • Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon

En İyi Orijinal Senaryo

En İyi Orijinal Senaryo

  • Barbie - Greta Gerwig, Noah Baumbach (Kazanan)

  • Air - Alex Convery

  • The Holdovers - David Hemingson

  • Maestro - Bradley Cooper, Josh Singer

  • May December - Samy Burch

  • Past Lives - Celine Song

En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Uyarlama Senaryo

  • American Fiction - Cord Jefferson (Kazanan)

  • Are You There God? It’s Me, Margaret - Kelly Fremon Craig

  • All of Us Strangers - Andrew Haigh

  • Killers of the Flower Moon - Martin Scorsese, Eric Roth

  • Poor Things - Tony McNamara

  • Oppenheimer - Christopher Nolan

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En İyi Sinematografi

En İyi Sinematografi

  • Hoyte van Hoytema - Oppenheimer (Kazanan)

  • Matthew Libatique - Maestro

  • Rodrigo Prieto - Barbie

  • Rodrigo Prieto - Killers of the Flower Moon

  • Robbie Ryan - Poor Things

  • Linus Sandgren - Saltburn

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

  • Sarah Greenwood, Katie Spencer - Barbie (Kazanan)

  • Suzie Davies, Charlotte Dirickx - Saltburn

  • Ruth De Jong, Claire Kaufman - Oppenheimer

  • Jack Fisk, Adam Willis - Killers of the Flower Moon

  • James Price, Shona Heath, Szusza Mihalek - Poor Things

  • Adam Stockhausen, Kris Moran - Asteroid City

En İyi Kurgu

En İyi Kurgu

  • Jennifer Lame - Oppenheimer (Kazanan)

  • William Goldenberg - Air

  • Nick Houy - Barbie

  • Yorgos Mavropsaridis - Poor Things

  • Thelma Schoonmaker - Killers of the Flower Moon

  • Michelle Tesoro - Maestro

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı

  • Jacqueline Durran - Barbie (Kazanan)

  • Lindy Hemming - Wonka

  • Francine Jamison-Tanchuck - The Color Purple

  • Holly Waddington - Poor Things

  • Jacqueline West - Killers of the Flower Moon

  • Janty Yates, David Crossman - Napoleon

En İyi Saç ve Makyaj

En İyi Saç ve Makyaj

  • Barbie (Kazanan)

  • The Color Purple

  • Maestro

  • Oppenheimer

  • Poor Things

  • Priscilla

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En İyi Görsel Efekt

En İyi Görsel Efekt

  • Oppenheimer (Kazanan)

  • The Creator

  • Guardians of the Galaxy Vol. 3

  • Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

  • Poor Things

  • Spider-Man: Across the Spider-Verse

En İyi Komedi

En İyi Komedi

  • Barbie (Kazanan)

  • American Fiction

  • Bottoms

  • The Holdovers

  • No Hard Feelings

  • Poor Things

En İyi Animasyon

En İyi Animasyon

  • Spider-Man: Across the Spider-Verse (Kazanan)

  • The Boy and the Heron

  • Elemental

  • Nimona

  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

  • Wish

En İyi Yabancı Film

En İyi Yabancı Film

  • Anatomy of a Fall (Kazanan)

  • Godzilla Minus One

  • Perfect Days

  • Society of the Snow

  • The Taste of Things

  • The Zone of Interest

En İyi Orijinal Şarkı

En İyi Orijinal Şarkı

  • “I’m Just Ken” - Barbie (Kazanan)

  • “Dance the Night” - Barbie

  • “Peaches” - The Super Mario Bros. Movie

  • “Road to Freedom” - Rustin

  • “This Wish” - Wish

  • “What Was I Made For” - Barbie

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En İyi Müzik

En İyi Müzik

  • Ludwig Göransson - Oppenheimer (Kazanan)

  • Jerskin Fendrix - Poor Things

  • Michael Giacchino - Society of the Snow

  • Daniel Pemberton - Spider-Man: Across the Spider-Verse

  • Robbie Robertson - Killers of the Flower Moon

  • Mark Ronson, Andrew Wyatt - Barbie

En İyi Drama Dizisi

En İyi Drama Dizisi

  • Succession (HBO Max) - (Kazanan)

  • The Crown (Netflix)

  • The Diplomat (Netflix)

  • The Last of Us (HBO Max)

  • Loki (Disney+)

  • The Morning Show (Apple TV+)

  • Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+)

  • Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (HBO Max)

Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

  • Kieran Culkin - Succession (HBO Max) - (Kazanan)

  • Tom Hiddleston - Loki (Disney+)

  • Timothy Olyphant - Justified: City Primeval (FX)

  • Pedro Pascal - The Last of Us (HBO Max)

  • Ramón Rodríguez - Will Trent (ABC)

  • Jeremy Strong - Succession (HBO Max)

Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

  • Sarah Snook - Succession (HBO Max) - (Kazanan)

  • Jennifer Aniston - The Morning Show (Apple TV+)

  • Aunjanue Ellis - Justified: City Primeval (FX)

  • Bella Ramsey - The Last of Us (HBO Max)

  • Keri Russell - The Diplomat (Netflix)

  • Reese Witherspoon - The Morning Show (Apple TV+)

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Billy Crudup - The Morning Show (Apple TV+) - (Kazanan)

  • Khalid Abdalla - The Crown (Netflix)

  • Ron Cephas Jones - Truth Be Told (Apple TV+)

  • Matthew MacFadyen - Succession (HBO Max)

  • Ke Huy Quan - Loki (Disney+)

  • Rufus Sewell - The Diplomat (Netflix)

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Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Elizabeth Debicki - The Crown (Netflix) - (Kazanan)

  • Nicole Beharie - The Morning Show (Apple TV+)

  • Sophia Di Martino - Loki (Disney+)

  • Celia Rose Gooding - Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+)

  • Karen Pittman - The Morning Show (Apple TV+)

  • Christina Ricci - Yellowjackets (Showtime)

En İyi Komedi Dizisi

En İyi Komedi Dizisi

  • The Bear (FX) - (Kazanan)

  • Abbott Elementary (ABC)

  • Barry (HBO Max)

  • The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

  • Poker Face (Peacock)

  • Reservation Dogs (FX)

  • Shrinking (Apple TV+)

  • What We Do in the Shadows (FX)

Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

  • Jeremy Allen White - The Bear (FX) - (Kazanan)

  • Bill Hader - Barry (HBO Max)

  • Steve Martin - Only Murders in the Building (Hulu)

  • Kayvan Novak - What We Do in the Shadows (FX)

  • Drew Tarver - The Other Two (HBO Max)

  • D’Pharaoh Woon-A-Tai - Reservation Dogs (FX)

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

  • Ayo Edebiri - The Bear (FX) - (Kazanan)

  • Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

  • Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)

  • Bridget Everett - Somebody Somewhere (HBO | Max)

  • Devery Jacobs - Reservation Dogs (FX)

  • Natasha Lyonne - Poker Face (Peacock)

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Ebon Moss-Bachrach - The Bear (FX) - (Kazanan)

  • Phil Dunster - Ted Lasso (Apple TV+)

  • Harrison Ford - Shrinking (Apple TV+)

  • Harvey Guillén - What We Do in the Shadows (FX)

  • James Marsden - Jury Duty (Amazon Freevee)

  • Henry Winkler - Barry (HBO Max)

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Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Meryl Streep - Only Murders in the Building (Hulu) - (Kazanan)

  • Paulina Alexis - Reservation Dogs (FX)

  • Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

  • Janelle James - Abbott Elementary (ABC)

  • Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary (ABC)

  • Jessica Williams - Shrinking (Apple TV+)

En İyi Mini Dizi

En İyi Mini Dizi

  • Beef (Netflix) - (Kazanan)

  • Daisy Jones & the Six (Prime Video)

  • Fargo (FX)

  • Fellow Travelers (Showtime)

  • Lessons in Chemistry (Apple TV+)

  • Love & Death (HBO Max)

  • A Murder at the End of the World (FX)

  • A Small Light (National Geographic)

En İyi TV Filmi

En İyi TV Filmi

  • Quiz Lady (Hulu) - (Kazanan)

  • The Caine Mutiny Court-Martial (Showtime)

  • Finestkind (Paramount+)

  • Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie (Peacock)

  • No One Will Save You (Hulu)

  • Reality (HBO Max)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

  • Steven Yeun - Beef (Netflix) - (Kazanan)

  • Matt Bomer - Fellow Travelers (Showtime)

  • Tom Holland - The Crowded Room (Apple TV+)

  • David Oyelowo - Lawmen: Bass Reeves (Paramount+)

  • Tony Shalhoub - Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie (Peacock)

  • Kiefer Sutherland - The Caine Mutiny Court-Martial (Showtime)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

  • Ali Wong - Beef (Netflix) - (Kazanan)

  • Kaitlyn Dever - No One Will Save You (Hulu)

  • Carla Gugino - The Fall of the House of Usher (Netflix)

  • Brie Larson - Lessons in Chemistry (Apple TV+)

  • Bel Powley - A Small Light (National Geographic)

  • Sydney Sweeney - Reality (HBO | Max)

  • Juno Temple - Fargo (FX)

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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

  • Jonathan Bailey - Fellow Travelers (Showtime) - (Kazanan)

  • Taylor Kitsch - Painkiller (Netflix)

  • Jesse Plemons - Love & Death (HBO Max)

  • Lewis Pullman - Lessons in Chemistry (Apple TV+)

  • Liev Schreiber - A Small Light (National Geographic)

  • Justin Theroux - White House Plumbers (HBO Max)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi)

  • Maria Bello - Beef (Netflix) - (Kazanan)

  • Billie Boullet - A Small Light (National Geographic)

  • Willa Fitzgerald - The Fall of the House of Usher (Netflix)

  • Aja Naomi King - Lessons in Chemistry (Apple TV+)

  • Mary McDonnell - The Fall of the House of Usher (Netflix)

  • Camila Morrone - Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Yabancı Dilde En İyi Dizi

Yabancı Dilde En İyi Dizi

  • Lupin (Netflix) - (Kazanan)

  • Bargain (Paramount+)

  • The Glory (Netflix)

  • The Good Mothers (Hulu)

  • The Interpreter of Silence (Hulu)

  • Mask Girl (Netflix)

  • Moving (Hulu)

En İyi Animasyon Dizisi

En İyi Animasyon Dizisi

  • Scott Pilgrim Takes Off (Netflix) - (Kazanan)

  • Bluey (Disney+)

  • Bob’s Burgers (Fox)

  • Harley Quinn (HBO Max)

  • Star Trek: Lower Decks (Paramount+)

  • Young Love (HBO Max)

En İyi Talk Show

En İyi Talk Show

  • Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max) - (Kazanan)

  • The Graham Norton Show (BBC America)

  • Jimmy Kimmel Live! (ABC)

  • The Kelly Clarkson Show (NBC)

  • Late Night with Seth Meyers (NBC)

  • The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

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En İyi Komedi Programı

En İyi Komedi Programı

  • John Mulaney: Baby J (Netflix) - (Kazanan)

  • Mike Birbiglia: The Old Man and the Pool (Netflix)

  • Alex Borstein: Corsets & Clown Suits (Prime Video)

  • John Early: Now More Than Ever (HBO Max)

  • Trevor Noah: Where Was I (Netflix)

  • Wanda Sykes - I’m an Entertainer (Netflix)

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