Sen İstanbul’un Hangi Semtisin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul öyle büyüleyici bir şehir ki her semtiyle ayrı bir dünyanın kapısını aralıyor. Peki sen hangi İstanbul semtine benziyorsun? Yanıtı merak ediyorsan hemen testi çözmeye başla!
1. Hafta sonu uyandın ve bütün gün sana ait. İlk planın bunlardan hangisi gibi olur?
2. İstanbul’un karmaşasıyla başa çıkma yöntemini seç bakalım şimdi!
3. Favori tatlın bunlardan hangisi söyle bakalım!
4. Bir kafeye gittiğinde hangisi seni daha mutlu eder?
5. Bu ulaşım araçlarından birini seçer misin?
6. Söz konusu aşk olduğunda seni en çok ne etkiler?
7. Bir günlüğüne istediğin herhangi bir beceride ustalaşabilme şansın var. Bunlardan hangisini seçersin?
8. Son olarak, İstanbul sana bir cümleyle seslenseydi hangisini duymak isterdin?
Kadıköy!
Beyoğlu!
Suadiye!
Samatya!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın