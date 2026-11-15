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Sen İstanbul’un Hangi Semtisin?

etiket Sen İstanbul’un Hangi Semtisin?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
15.11.2026 - 14:16
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İstanbul öyle büyüleyici bir şehir ki her semtiyle ayrı bir dünyanın kapısını aralıyor. Peki sen hangi İstanbul semtine benziyorsun? Yanıtı merak ediyorsan hemen testi çözmeye başla!

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1. Hafta sonu uyandın ve bütün gün sana ait. İlk planın bunlardan hangisi gibi olur?

2. İstanbul’un karmaşasıyla başa çıkma yöntemini seç bakalım şimdi!

3. Favori tatlın bunlardan hangisi söyle bakalım!

4. Bir kafeye gittiğinde hangisi seni daha mutlu eder?

5. Bu ulaşım araçlarından birini seçer misin?

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6. Söz konusu aşk olduğunda seni en çok ne etkiler?

7. Bir günlüğüne istediğin herhangi bir beceride ustalaşabilme şansın var. Bunlardan hangisini seçersin?

8. Son olarak, İstanbul sana bir cümleyle seslenseydi hangisini duymak isterdin?

Kadıköy!

Kadıköy!

Hayatı içine karışarak yaşamayı sevenlerdensin. Yeni insanlarla tanışmak, farklı müzikler keşfetmek ve hiç planlamadığın bir günde kendine güzel bir anı yaratmak sana çok iyi geliyor. Her şeyin kusursuz olmasına gerek duymuyorsun zira bazen en güzel günler plansız başlayan günlerdir. İnsanların kendilerini rahatça ifade edebildiği, farklılıkların bir arada bulunduğu ortamları seviyorsun. Sıkıcı rutinler ve değişmeyen kurallar bir süre sonra enerjini düşürebiliyor. Senin için hayatın güzelliği biraz da keşfedilmemiş olanın peşinden gitmekte saklı. Sen İstanbul'un canlı, özgür ve kendi ritmini kendi belirleyen Kadıköy'üsün!

Beyoğlu!

Beyoğlu!

Ruhunda biraz sanatçı, biraz gezgin, biraz da kendi kurallarını koyan bir karakter var. Herkesin aynı şeyleri sevmesi, aynı şekilde yaşaması veya aynı yoldan ilerlemesi gerektiğine inanmıyorsun. Farklı insanlarla tanışmak, yeni fikirlerle karşılaşmak ve alışılmışın dışında deneyimler yaşamak sana ilham veriyor. Bazen bir sokakta yürürken gördüğün eski bir bina, bazen duyduğun bir şarkı bütün gününü değiştirebiliyor. Hayatın yalnızca sorumluluklardan ibaret olmadığını, insanın kendine ait bir dünya kurması gerektiğini düşünüyorsun. Özgürlüğüne düşkünsün ve seni kalıplara sokmaya çalışan insanlarla anlaşmakta zorlanabiliyorsun. Sen İstanbul'un sanatla, tarihle ve bitmeyen hikayelerle dolu Beyoğlu'sun!

Suadiye!

Suadiye!

Hayatın tadını çıkarmakla sorumluluklarını yerine getirmek arasında güzel bir denge kurmaya çalışanlardansın. Güzel bir kahve, özenli bir sofra, sahilde yürüyüş veya sevdiğin insanlarla geçirilen kaliteli zaman senin için gerçek mutluluk kaynakları. Estetiğe ve konfora önem veriyorsun ama bütün bunların içinde kendin gibi hissedebilmek de istiyorsun. İnsan ilişkilerinde saygı, güven ve ölçülülük senin için önemli. Her ortama girmek zorunda değilsin zira nerede mutlu olduğunu biliyor ve zamanını buna göre kullanmayı tercih ediyorsun. Hedeflerin var ama hayatı sürekli bir yarışa çevirmek istemiyorsun. Sen İstanbul'un zarif, rahat ve yaşamın küçük güzelliklerini bilen Suadiye'sisin!

Samatya!

Samatya!

Hyatın en değerli tarafı, insanlarla kurduğun gerçek bağlarda saklı. Gösterişli şeylerden çok anlamı olan anılara, büyük kalabalıklardan çok içten sohbetlere önem veriyorsun. Birlikte yenilen bir yemek, yıllardır görüşmediğin biriyle edilen bir sohbet veya geçmişten kalan küçük bir hatıra sana çok şey ifade edebiliyor. İnsanlara kolay kolay sırtını dönmüyorsun ama güveninin de kıymetli olduğunu biliyorsun. Geçmişini ve seni bugün olduğun kişi yapan deneyimleri önemsiyorsun. Sen İstanbul'un tarihi dokusunu, mahalle sıcaklığını ve insan hikayelerini yaşatan Samatya'sısın!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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