Bölüm Başına 30 Milyon Liraya Dayanan Türk Dizilerinde Kanallar Yüzde 25 Tasarruf İstiyor
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Türk dizi sektörü, yükselen yapım maliyetleri ve gerileyen televizyon reklam gelirleri nedeniyle zorlu bir sezon geçiriyor. Geçmiş dönemlerde 57'ye kadar çıkan yeni dizi sayısı bu sezon 36'da kaldı ve ekim ayından bu yana altı yapım ekranlara veda etti. Televizyon kanallarının yapımcılardan yüzde 25 maliyet indirimi istediği bildiriliyor. Bölüm süreleri ve oyuncu ücretleri de tartışmanın merkezinde yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Yeni sezon krizle başladı.
Bir bölümün maliyeti 30 milyon liraya ulaştı.
Reklamda 30 yılın en kötü ekim ayı iddiası.
Reytingde 6 puan kritik eşik oldu.
Bir milyar dolarlık ihracat da tartışılıyor.
Yabancı pazarlar kalıcı mı?
Oyuncular maaş indirimine karşı çıkıyor.
Kanallar yüzde 25 maliyet indirimi istedi.
Haftalık 5 milyon liralık ücretlere yeni düzenleme geliyor.
Dizi sektörünü nasıl bir sezon bekliyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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