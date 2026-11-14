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Bölüm Başına 30 Milyon Liraya Dayanan Türk Dizilerinde Kanallar Yüzde 25 Tasarruf İstiyor

Bölüm Başına 30 Milyon Liraya Dayanan Türk Dizilerinde Kanallar Yüzde 25 Tasarruf İstiyor

dizi
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 21:28 Son Güncelleme: 14.11.2026 - 21:29
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Türk dizi sektörü, yükselen yapım maliyetleri ve gerileyen televizyon reklam gelirleri nedeniyle zorlu bir sezon geçiriyor. Geçmiş dönemlerde 57'ye kadar çıkan yeni dizi sayısı bu sezon 36'da kaldı ve ekim ayından bu yana altı yapım ekranlara veda etti. Televizyon kanallarının yapımcılardan yüzde 25 maliyet indirimi istediği bildiriliyor. Bölüm süreleri ve oyuncu ücretleri de tartışmanın merkezinde yer alıyor. 

Kaynak - Para Analiz

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yeni sezon krizle başladı.

Yeni sezon krizle başladı.

Dünya genelinde izlenen ve yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat geliri yarattığı belirtilen Türk dizi sektörü, yükselen yapım maliyetleri ve gerileyen televizyon reklam gelirleri yüzünden zorlu bir dönemden geçiyor. Geçmiş dönemlerde 57'ye kadar çıkan yeni dizi sayısı bu sezon 36'da kaldı. Ekim ayından bu yana altı yapım ekranlara veda ederken, maliyetler düşürülemezse yeni iptallerin gündeme gelebileceği söyleniyor. Sorunun merkezinde yapım giderleri ile kanalların reklam gelirleri arasında büyüyen fark yer alıyor.

Bir bölümün maliyeti 30 milyon liraya ulaştı.

Bir bölümün maliyeti 30 milyon liraya ulaştı.

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun aktardığına göre geçen yıl 20-25 milyon lira arasında değişen bir dizinin bölüm maliyeti bu yıl yaklaşık 30 milyon liraya çıktı. Bazı yapımlarda bölüm başına 20-30 milyon lira, yani yaklaşık 400-600 bin dolar arasında bütçeler öngörülüyor. Oyuncu ücretleri, set çalışanlarının maaşları, teknik ekipman, dekor, mekân kiraları ve uzun çekim süreleri bütçeleri etkileyen başlıca kalemler arasında yer alıyor. Giderler yükselirken reklam gelirlerinin aynı hızda artmaması, özellikle yüksek bütçeli projelerin finansmanını güçleştiriyor.

Reklamda 30 yılın en kötü ekim ayı iddiası.

Reklamda 30 yılın en kötü ekim ayı iddiası.

Bazı sektör kaynakları, 2026 yılının ekim ayında televizyon reklam gelirlerinin son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini öne sürüyor. Reklam bütçelerinin dijital platformlara kayması, geleneksel televizyon yayıncılığının temel sorunlarından biri olarak gösteriliyor. Ulusal kanalların izleyici kitlesinde 40 yaş üzerindeki grupların ağırlığının artması da reklamverenlerin tercihlerini etkiliyor. Kanallar gıda takviyeleri gibi bazı ürün gruplarının reklamlarında sınırlamalarla karşılaşırken dijital mecralarda farklı uygulamalar geçerli olabiliyor. Üstelik televizyon yüksek maliyetli yapımları izleyiciye ücretsiz sunarken dijital yayın platformları abonelik gelirinden yararlanıyor.

Reytingde 6 puan kritik eşik oldu.

Reytingde 6 puan kritik eşik oldu.

Yüksek maliyetli yapımlarda 6 reyting puanının altına inilmesi, dizinin devamı açısından önemli bir risk oluşturabiliyor. Bu eşik her yapım için değişmez bir kural olmasa da maliyet, reklam geliri ve hedef kitle yayın kararlarını etkiliyor. Futbol karşılaşmalarının yayımlandığı günlerde dizi izlenme oranlarının gerilemesi de kanalların planlamasında hesaba katılıyor. Star TV'de yayımlanan Çirkin 4 Ekim'de sona ererken ATV'den A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk de yayından kalkan yapımlar arasında gösteriliyor. Paylaşılan sıralamada Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi 14,63, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi ise 13,03 puanla öne çıkıyor. Günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 38 dakika olarak belirtiliyor.

Bir milyar dolarlık ihracat da tartışılıyor.

Bir milyar dolarlık ihracat da tartışılıyor.

Latin Amerika'dan Körfez ülkelerine, Balkanlar'dan Güney Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada izlenen Türk dizilerinin yıllık ihracat geliri sektör tahminlerine göre 1 milyar dolara yaklaşıyor. Dizilerin yaklaşık 170 ülkede bir milyarı aşkın izleyiciye ulaştığı da belirtiliyor. Gazeteci Oya Doğan, dizilerin giderek yerli izleyiciden çok yabancı alıcıların beklentilerine göre hazırlandığını savunuyor. Doğan'a göre Boğaz manzaralı malikâneler, holding patronları ve gösterişli ilişkiler etrafında dönen hikâyeler sıradan insanların hayatına az yer bırakıyor. Doğan, 160 dakikaya kadar uzayabilen bölüm sürelerinin de sürdürülebilir olmadığını söylüyor. Televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan ise ihracat odaklı anlayışın tekrar eden hikâyelere ve yükselen ücretlere yol açtığını, sektörün mevcut üretim modelinin sınırlarına yaklaştığını savunuyor.

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Yabancı pazarlar kalıcı mı?

Yabancı pazarlar kalıcı mı?

Oya Doğan'ın dikkat çektiği gelişmelerden biri, bazı Türk yapımcıların Körfez ülkeleri ve Latin Amerika'da şirket kurarak bu bölgelerde doğrudan yapım faaliyetine yönelmesi. Bu eğilim yapım şirketlerinin uluslararası faaliyetlerini genişlettiğini gösterirken Türkiye'de çekilen dizilere yönelik yabancı talebin geleceği konusunda soru işaretleri doğuruyor. Doğan, yabancı pazarlarda yerel üretim kapasitesi geliştikçe Türkiye'den yapılan dizi alımlarının etkilenebileceğini savunuyor. Bu durum ihracat gelirlerinin mutlaka azalacağı anlamına gelmese de büyüme modelinin yalnızca yurt dışı satışlara dayanmasının risklerini tartışmaya açıyor.

Oyuncular maaş indirimine karşı çıkıyor.

Oyuncular maaş indirimine karşı çıkıyor.

Yapımcıların bazı oyunculardan ücret indirimi yapmalarını veya zam taleplerinden vazgeçmelerini istediği belirtiliyor. Oyuncu Özge Özpirinçci, televizyon sektörünün binlerce kişiye istihdam sağladığını hatırlatarak başrol ücretlerindeki indirimin ekonomik sorunları tek başına çözmeyeceğini savundu ve indirimin yalnızca oyunculardan beklenen bir fedakârlık gibi sunulmasına itiraz etti. Burcu Biricik milyonlarca liralık ücretlerin sınırlı sayıda oyuncu için geçerli olduğunu, bu kesintilerin yapısal sorunları ortadan kaldırmayacağını söyledi. Asena Tuğal yüksek ücret alan yıldızların sektörün küçük bir bölümünü oluşturduğunu, diğer oyuncuların zor koşullarda çalıştığını dile getirdi. Kaan Urgancıoğlu ise set çalışanlarının karşılaştığı güçlüklere dikkat çekti.

Kanallar yüzde 25 maliyet indirimi istedi.

Kanallar yüzde 25 maliyet indirimi istedi.

Televizyon kanalları yapım şirketlerinden üretim maliyetlerini yaklaşık yüzde 25 azaltmalarını istedi ve iki taraf ortak bir çözüm üzerinde çalışmaya başladı. Görüşmelerde öne çıkan seçeneklerden biri bölüm sürelerinin kısaltılması. Yapımcılar 140 dakikaya kadar uzayan bölümlerin 110 dakikaya indirilmesini öneriyor. Bu değişiklik çekim süresini ve haftalık üretim yükünü azaltarak maliyetleri düşürebilir. Uzun bölümleri haftalık yayına yetiştirmek için bazı dizilerde ikinci çekim ekipleri kullanılıyor ve süreler kısalırsa bu ekiplerden vazgeçilmesi gündeme gelebilir. Bu da yapım şirketleri için tasarruf anlamına gelirken bazı set çalışanlarının iş olanaklarını azaltabilir.

Haftalık 5 milyon liralık ücretlere yeni düzenleme geliyor.

Haftalık 5 milyon liralık ücretlere yeni düzenleme geliyor.

Sektör haberlerine göre bazı yıldız oyuncuların primler dahil haftalık kazancı 5 milyon liraya kadar ulaşabiliyor. Televizyon kanalları ve yapımcıların bu düzeydeki ödemeleri artık karşılamama konusunda görüş birliğine vardığı ileri sürülüyor. Masadaki seçeneklerden biri de ücret indirimini kabul etmeyen oyuncularla yeni projelerde çalışılmaması. Oyuncu ücretlerine yönelik olası sınırlamalar ve yeni sözleşme koşulları görüşme aşamasında.

Dizi sektörünü nasıl bir sezon bekliyor?

Dizi sektörünü nasıl bir sezon bekliyor?

Kanallar reklam gelirlerindeki baskıyı azaltmaya, yapımcılar yükselen giderleri kontrol altına almaya, oyuncular ve set çalışanları ise çalışma koşullarını korumaya çalışıyor. Bölüm sürelerinin kısaltılması, yapım bütçelerinin yeniden düzenlenmesi ve oyuncu ücretlerinin gözden geçirilmesi sektörün üzerinde çalıştığı başlıca seçenekler arasında. Yeni sezonun ilk aylarında yaşanan iptaller ve maliyet pazarlıkları, bu tartışmanın önümüzdeki dönemde de sektörün gündeminde kalacağını gösteriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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