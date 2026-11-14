Bölüm Başına 30 Milyon Liraya Dayanan Türk Dizilerinde Kanallar Yüzde 25 Tasarruf İstiyor

Yüksek maliyetli yapımlarda 6 reyting puanının altına inilmesi, dizinin devamı açısından önemli bir risk oluşturabiliyor. Bu eşik her yapım için değişmez bir kural olmasa da maliyet, reklam geliri ve hedef kitle yayın kararlarını etkiliyor. Futbol karşılaşmalarının yayımlandığı günlerde dizi izlenme oranlarının gerilemesi de kanalların planlamasında hesaba katılıyor. Star TV'de yayımlanan Çirkin 4 Ekim'de sona ererken ATV'den A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk de yayından kalkan yapımlar arasında gösteriliyor. Paylaşılan sıralamada Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi 14,63, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi ise 13,03 puanla öne çıkıyor. Günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 38 dakika olarak belirtiliyor.