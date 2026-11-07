article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi Sektöründe Yaşanan Krizi Restoran Benzetmesiyle Anlattı

Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi Sektöründe Yaşanan Krizi Restoran Benzetmesiyle Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 21:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Set çalışanı olarak tanınan Yener Yalçın, dizi sektöründe reklam düşüşünden sonra yaşananları bir restoran benzetmesiyle anlattı. Sektörün yükseliş döneminden bugüne nasıl geldiğini adım adım söyleyen Yalçın, indirim talebinin kime yöneltilmesi gerektiği konusunda da net bir görüş ortaya koydu. Oyunculara ve teknik ekiplere yönelik sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir takipçisinden gelen soruya Yener Yalçın tüm ayrıntılarıyla yanıt verdi.

Aşçı indirim isteyenlere cevap verdi.

Aşçı indirim isteyenlere cevap verdi.

Yalçın, indirim talebi karşısında aşçının vereceği cevabı şu şekilde canlandırdı:

'On yıldır aynı menüyü yapan aşçıya, 'Abi, sen biraz indirim yap.' diyorlar. Lan, adam demez mi: 'Kardeşim, ben bu işleri buraya getiren kişiyim. Sen bu işin arkasındaki her şeyi çözsene. Dükkâna kimse gelmiyorsa onu çözsene. Biz sabahtan akşama kadar yemek yapıyoruz. Günde 10 bin kişilik yemek yapıyorum. Niye bu kadar çok yemek yapıyorum? Tabii ki bu kadar çok yemek yaparsam kalitem düşer.

Yani burada suç patronun, dükkân sahibinin, yani yapımcıların. Genel olarak kamuoyunda da 'Oyuncuların parası çok yüksek.' diye bir geyik olduğu için oyunculardan indirim isteniyor. Bu, bir gaz alma operasyonu. Oyuncu olsam asla indirim yapmam. Oyuncu, indirim yapması gereken son kişi. Zaten yapmazdı. Suçlular teknik ekiplerden falan indirim isteyecekler.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın