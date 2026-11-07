Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi Sektöründe Yaşanan Krizi Restoran Benzetmesiyle Anlattı

Yalçın, indirim talebi karşısında aşçının vereceği cevabı şu şekilde canlandırdı:

'On yıldır aynı menüyü yapan aşçıya, 'Abi, sen biraz indirim yap.' diyorlar. Lan, adam demez mi: 'Kardeşim, ben bu işleri buraya getiren kişiyim. Sen bu işin arkasındaki her şeyi çözsene. Dükkâna kimse gelmiyorsa onu çözsene. Biz sabahtan akşama kadar yemek yapıyoruz. Günde 10 bin kişilik yemek yapıyorum. Niye bu kadar çok yemek yapıyorum? Tabii ki bu kadar çok yemek yaparsam kalitem düşer.

Yani burada suç patronun, dükkân sahibinin, yani yapımcıların. Genel olarak kamuoyunda da 'Oyuncuların parası çok yüksek.' diye bir geyik olduğu için oyunculardan indirim isteniyor. Bu, bir gaz alma operasyonu. Oyuncu olsam asla indirim yapmam. Oyuncu, indirim yapması gereken son kişi. Zaten yapmazdı. Suçlular teknik ekiplerden falan indirim isteyecekler.'