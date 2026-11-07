Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi Sektöründe Yaşanan Krizi Restoran Benzetmesiyle Anlattı
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Set çalışanı olarak tanınan Yener Yalçın, dizi sektöründe reklam düşüşünden sonra yaşananları bir restoran benzetmesiyle anlattı. Sektörün yükseliş döneminden bugüne nasıl geldiğini adım adım söyleyen Yalçın, indirim talebinin kime yöneltilmesi gerektiği konusunda da net bir görüş ortaya koydu. Oyunculara ve teknik ekiplere yönelik sözleri sosyal medyada dikkat çekti.
Bir takipçisinden gelen soruya Yener Yalçın tüm ayrıntılarıyla yanıt verdi.
Aşçı indirim isteyenlere cevap verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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