Oyunculardan İndirim İstenince Oyuncu Deniz Atam, Bir Bölümün Kaç Kez Satıldığını Tek Tek Anlattı

Arka Sokaklar, Servet ve Yalancı Yarim gibi yapımlarda rol alan Deniz Atam, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Atam ilk paylaşımında bir dizi bölümünün nasıl birkaç kez satıldığını tek tek sıraladı.

'160 dakika dizi çektir, kanala sat, üstüne YouTube koyup bir daha para kazan o bölümden, 3'e bölüp yurtdışına milyonlara tekrar satış yap, ne tekrar yayın telifi ne de yurtdışı satış payı ver, sonra oyuncu niye milyon istiyor' diyen Atam, kaşelerin neden yüksek olduğunu da açıkladı: 'Vermediğin haklarını kaşesiyle almaya çalışıyor çünkü.'