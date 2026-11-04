Oyunculardan İndirim İstenince Oyuncu Deniz Atam, Bir Bölümün Kaç Kez Satıldığını Tek Tek Anlattı
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Oyuncu Deniz Atam, reklam krizi nedeniyle dizilerin ekrandan düştüğü günlerde sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Atam, 160 dakikalık bölümlerin kanala satıldıktan sonra YouTube’da ve yurt dışında yeniden gelir getirdiğini, buna rağmen oyunculara tekrar yayın telifi ve yurt dışı satış payı ödenmediğini öne sürdü. Kaşelerin neden yüksek olduğunu da bu duruma bağlayan Atam, “Vermediğin haklarını kaşesiyle almaya çalışıyor çünkü” dedi.
Deniz Atam, tek bir bölümün kanal, YouTube ve yurt dışı satışlarıyla defalarca gelir getirdiğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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