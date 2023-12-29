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Mutluluk, Öfke, Sevgi! İnsan Psikolojisinin En Karmaşık Duygularını Ele Alan Birbirinden Harika Filmler

Mutluluk, Öfke, Sevgi! İnsan Psikolojisinin En Karmaşık Duygularını Ele Alan Birbirinden Harika Filmler

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 11:30

Duyguları ve insan psikolojisini derinlemesine işleyen filmler, genellikle izleyicilerde güçlü empati ve anlayış yaratır. Sizler için insanın en temel ve karmaşık duygularını en iyi şekilde yansıtan bazı filmleri bu içerikte derledik.

İyi seyirler.

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Mutluluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu görmek isteyenlere: Amélie (2001)

Mutluluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu görmek isteyenlere: Amélie (2001)

Hayalperest genç bir garson olan Amelie, kendisini insanların mutluluk yolculuğunda bir rehber olarak görüyor. Bu süreçte insanları sevinçle doldurma amacı, onu beklenmedik bir şekilde gerçek aşkı keşfedeceği bir maceraya sürüklüyor.

Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet

Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

Üzüntü bir film olsa neye benzerdi: Manchester by the Sea (2016)

Üzüntü bir film olsa neye benzerdi: Manchester by the Sea (2016)

Bir amca, depresyonun pençesindeyken beklenmedik bir görevle karşı karşıya kalır. Kendi iç dünyasındaki fırtınalarla boğuşurken, bir yandan da yeğeninin babasının ani ölümünün ardından onunla ilgilenmek zorunda kalır. Bu yeğen, ergenlik çağının tüm karmaşası ve zorluklarıyla baş etmeye çalışan bir gençtir.

Yönetmen: Kenneth Lonergan

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

Korkmak istiyorum diyenlere: The Shining (1980)

Korkmak istiyorum diyenlere: The Shining (1980)

Bir aile, kış mevsimini geçirmek üzere dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir otelde konaklamaya karar verir. Ancak bu otel, adeta kötülüğün somutlaşmış hali olan bir varlığın ev sahipliği yaptığı bir mekândır. Bu varlık, ailenin babasını etkisi altına alarak onu şiddete yönlendirir. Bu korku dolu süreçte ise ailenin genç oğlu, medyum yeteneklerine sahip olduğunu keşfeder. Ancak bu yetenekler, ona geçmişten ve gelecekten korkunç görüntüler gösterir. 

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Öfke nedir görmek isteyenlere: Anger Management (2003)

Öfke nedir görmek isteyenlere: Anger Management (2003)

Dave Buznik, kendi halinde bir iş adamıdır. Ancak bir yanlış anlaşılmadan ötürü kendisini öfke kontrolü programında bulur. Bu programda, oldukça agresif bir eğitmenle karşılaşır.

Yönetmen: Peter Segal

Oyuncular: Jack Nicholson, Adam Sandler, Marisa Tomei

Şaşkınlık bir film olsaydı The Truman Show (1998) olurdu...

Şaşkınlık bir film olsaydı The Truman Show (1998) olurdu...

Bir sigorta satış elemanı olan kahramanımız, beklenmedik bir şekilde tüm yaşamının aslında bir reality televizyon programı olduğunu öğrenir. Bu durum, onun hayatında büyük bir şok etkisi yaratır ve yaşamını tamamen değiştirir.

Yönetmen: Peter Weir

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney

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İğrenme duygusunu en iyi anlatan film: Requiem for a Dream (2000)

İğrenme duygusunu en iyi anlatan film: Requiem for a Dream (2000)

Coney Island'da yaşayan dört kişi, uyuşturucu kullanımı sonucu oluşan ütopyalarında yaşamaktadır. Ancak, bağımlılıkları arttıkça bu ütopyaları yavaş yavaş çökmeye başlar. Bu kişiler, uyuşturucunun getirdiği geçici mutluluk ve hayal dünyasında yaşarken, gerçek hayatın zorluklarından kaçmayı tercih ederler. Ancak zamanla bu ütopya, bağımlılıklarının ağırlığı altında parçalanır.

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly

Sevgi duygusuyla içimizi ısıtan o film: Love Actually (2003)

Sevgi duygusuyla içimizi ısıtan o film: Love Actually (2003)

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen ve Noel öncesindeki yoğun bir ay boyunca süren hikaye, sekiz farklı çiftin aşk hayatını merkezine alıyor. Bu çiftlerin hayatları, birbirleriyle belirsiz bağlantılar kurarak çeşitli hikayelere dönüşüyor. Bu hikayeler, kendi içlerinde ayrı ayrı masallar gibi işlenirken, bir yandan da birbirleriyle kesişme noktaları buluyor.

Yönetmen: Richard Curtis

Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson

Böyle kıskançlık görmediniz: Amadeus (1984)

Böyle kıskançlık görmediniz: Amadeus (1984)

Wolfgang Amadeus Mozart'ın hayatı, başarıları ve kişisel sorunları üzerine bir anlatım olan film, çağdaş besteci Antonio Salieri tarafından sunulmuştur. Salieri, Mozart'ın yeteneğini kıskanmış ve hatta onun ölümünden sorumlu olduğu iddialarına maruz kalmış bir kişiliktir. Film, Mozart'ın hayatını ve başarılarını Salieri'nin gözünden aktarırken, aynı zamanda Salieri'nin Mozart'a duyduğu kıskançlık ve rekabeti de gözler önüne serer. Mozart'ın müzikal dehası ve Salieri'nin ona duyduğu hayranlık ve kıskançlık, müzik tarihinde önemli bir döneme ışık tutar.

Yönetmen: Milos Forman

Oyuncular: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge

Suçluluk nedir görmek isteyenlere: Atonement (2007)

Suçluluk nedir görmek isteyenlere: Atonement (2007)

On üç yaşındaki genç ve deneyimsiz yazar Briony Tallis, ablasının sevgilisini gerçekleştirmemiş bir suçla itham ettiğinde, birçok insanın yaşam yolunu kalıcı olarak değiştirir. Bu genç yazarın eylemleri, etrafındaki insanların hayatlarında öngörülemeyen ve telafi edilemez değişikliklere neden olur. 

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Keira Knightley, James McAvoy, Brenda Blethyn

Gurur duygusunu en iyi şekilde yansıtan o film: The Pursuit of Happyness (2006)

Gurur duygusunu en iyi şekilde yansıtan o film: The Pursuit of Happyness (2006)

Bir satıcı, yaşam koşulları zorluğu nedeniyle sıkıntılar yaşamaktadır. Ancak, hayatını tamamen değiştirecek olan profesyonel bir kariyerin eşiğindeyken oğlunun velayetini kazanır. Satıcının bu durumu, hem kendi hayatında hem de oğlunun hayatında önemli bir değişiklik yaratır. 

Yönetmen: Gabriele Muccino

Oyuncular: Will Smith, Thandiwe Newton, Jaden Smith

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Ve son olarak izlerken meraktan çatlatan o film: Inception (2010)

Ve son olarak izlerken meraktan çatlatan o film: Inception (2010)

Bir hırsız, rüya paylaşımı adı verilen bir teknolojiyi kullanarak şirketlerin gizli bilgilerini çalmaktadır. Ancak bu seferki görevi biraz farklıdır; bir CEO'nun zihnine yeni bir fikir eklemek. Ancak bu hırsızın trajik geçmişi, hem bu projeyi hem de ekibini büyük bir felakete sürükleyebilir.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

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