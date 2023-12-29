Mutluluk, Öfke, Sevgi! İnsan Psikolojisinin En Karmaşık Duygularını Ele Alan Birbirinden Harika Filmler
Mutluluk, Öfke, Sevgi! İnsan Psikolojisinin En Karmaşık Duygularını Ele Alan Birbirinden Harika Filmler
Duyguları ve insan psikolojisini derinlemesine işleyen filmler, genellikle izleyicilerde güçlü empati ve anlayış yaratır. Sizler için insanın en temel ve karmaşık duygularını en iyi şekilde yansıtan bazı filmleri bu içerikte derledik.
İyi seyirler.
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Mutluluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu görmek isteyenlere: Amélie (2001)
Üzüntü bir film olsa neye benzerdi: Manchester by the Sea (2016)
Korkmak istiyorum diyenlere: The Shining (1980)
Öfke nedir görmek isteyenlere: Anger Management (2003)
Şaşkınlık bir film olsaydı The Truman Show (1998) olurdu...
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İğrenme duygusunu en iyi anlatan film: Requiem for a Dream (2000)
Sevgi duygusuyla içimizi ısıtan o film: Love Actually (2003)
Böyle kıskançlık görmediniz: Amadeus (1984)
Suçluluk nedir görmek isteyenlere: Atonement (2007)
Gurur duygusunu en iyi şekilde yansıtan o film: The Pursuit of Happyness (2006)
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Ve son olarak izlerken meraktan çatlatan o film: Inception (2010)
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