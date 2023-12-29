Mutluluk, Öfke, Sevgi! İnsan Psikolojisinin En Karmaşık Duygularını Ele Alan Birbirinden Harika Filmler

Bir aile, kış mevsimini geçirmek üzere dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir otelde konaklamaya karar verir. Ancak bu otel, adeta kötülüğün somutlaşmış hali olan bir varlığın ev sahipliği yaptığı bir mekândır. Bu varlık, ailenin babasını etkisi altına alarak onu şiddete yönlendirir. Bu korku dolu süreçte ise ailenin genç oğlu, medyum yeteneklerine sahip olduğunu keşfeder. Ancak bu yetenekler, ona geçmişten ve gelecekten korkunç görüntüler gösterir.

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd