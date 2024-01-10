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Geri Sayım Başladı: 2024 BAFTA Ödülleri'nin Finale Kalan Filmleri Belli Oldu

Geri Sayım Başladı: 2024 BAFTA Ödülleri'nin Finale Kalan Filmleri Belli Oldu

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 12:09

BAFTA olarak bilinen İngiliz Akademisi Film Ödülleri, bu yıl 24 kategorideki uzun listesini, yani finalistlerini duyurdu. Yılın dikkat çeken filmleri arasında 'Barbie', 'Oppenheimer' ve 'Dolunay Katilleri' (Killers of the Flower Moon) her biri 15 kategori ile öne çıkarken 'Poor Things' 14, 'Maestro' 12 ve 'Saltburn' ise 11 kategoriyle bu filmleri izledi. BAFTA adayları, bu listelerden seçilerek 18 Ocak'ta açıklanacak. Ödül töreni, bu yıl Doctor Who dizisinin ünlü oyuncusu David Tennant'ın sunumuyla 18 Şubat'ta Londra'da gerçekleştirilecek. Finale kalan filmler içeriktedir. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Napoleon

20. Napoleon

IMDb: 6.5

Özet: Film Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'ın şaibeli yükselişini ve düşüşünü, karısı Josephine ile olan bağımlılık yaratan, değişken ilişkisinin prizması aracılığıyla iktidara olan amansız yolculuğunu anlatıyor.  

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim  

Yönetmen: Ridley Scott

19. Maestro

19. Maestro

IMDb: 7.0  

Özet: Maestro, 25 yaşındayken New York Filarmoni Orkestrası'nın başına geçen ünlü besteci Leonard Bernstein‘ın hayatına odaklanıyor. Filmde, Leonard Bernstein kariyer hayatının yanı sıra, Felicia Montealegre ile 30 yıl boyunca süren inişli çıkışlı ilişkisi konu ediliyor.

Oyuncular: Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer    

Yönetmen: Bradley Cooper

18. Barbie

18. Barbie

IMDb: 7.0    

ÖzetBarbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.    

OyuncularMargot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae    

Yönetmen: Greta Gerwig

17. How to Have Sex

17. How to Have Sex

IMDb: 7.1  

Özet: Tara, Skye ve Em, lise mezuniyetini kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte popüler bir Akdeniz tatil beldesine giderler. Üçlü, vardıklarında tanıştıkları İngiliz ev arkadaşlarıyla parti üstüne parti yapmayı, sarhoş olmayı ve geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor. Genç Tara için bu aşırı yolculuk heyecan verici bir ilk sefer gibidir, ta ki başı dönene kadar. Toplu coşku göz önüne alındığında, yoluna çıkan herhangi bir deneyimi kabul etme veya reddetme konusunda gerçekten özgür müdür?

Oyuncular: Mia McKenna-Bruce, Shaun Thomas, Lara Peake  

Yönetmen: Molly Manning Walker

16. Wonka

16. Wonka

IMDb: 7.3 

Özet: Fikirlerle dolu ve dünyayı her seferinde nefis bir ısırıkla değiştirmeye kararlı Willy Wonka, hayattaki en iyi şeylerin bir hayalle başladığının kanıtıdır ve Willy Wonka ile tanışacak kadar şanslıysanız, her şey mümkündür.  

Oyuncular: Timothée Chalamet, Gustave Die, Murray McArthur  

Yönetmen: Paul King

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15. The Taste of Things

15. The Taste of Things

IMDb: 7.5  

Özet: Saygın bir aşçı olan Eugenie, son 20 yıldır iyi bir gurme olan Dodin için çalışmaktadır. Aralarındaki bağ giderek bir aşka dönüşür ve dünyanın en ünlü şeflerini bile etkileyen lezzetli yemeklerin ortaya çıkmasına neden olur. Dodin, Eugenie'nin kendisine bağlanma konusundaki isteksizliğiyle karşılaştığında, onun için yemek pişirmeye karar verir.  

Oyuncular: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger  

Yönetmen: Anh Hung Tran

14. The Teachers’ Lounge

14. The Teachers’ Lounge

IMDb: 7.5  

Özet: Öğrencilerinden biri hırsızlık yaptığından şüphelenince, öğretmen Carla Nowak olayın aslını öğrenmeye karar verir. İdealleri ve okul sistemi arasında sıkışıp kalan öğretmenin eylemlerinin sonuçları onu yıkmakla tehdit eder.   

Oyuncular: Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau   

Yönetmen: İlker Çatak

13. Fallen Leaves

13. Fallen Leaves

IMDb: 7.6  

Özet: Günümüz Helsinki'sinde, ilk aşklarını arayan iki yalnız ruh olan Ansa ve Holappa, yerel bir karaoke barda tesadüfen tanışırlar. Ancak ikilinin mutluluğa giden yolu, kayıp telefon numaralarından yanlış adreslere, alkolizmden sevimli bir sokak köpeğine kadar sayısız engelle kuşatılır.  

Oyuncular: Martti Suosalo, Alma Pöysti, Jussi Vatanen  

Yönetmen: Aki Kaurismäki

12. The Boy And The Heron

12. The Boy And The Heron

IMDb: 7.6 

Özet: Çocuk ve Balıkçıl, ergenlik döneminde olan bir gencin hikayesini konu ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasıda geçen filmde, küçük bir çocuk olan Mahito, annesini kaybetmesinin ardından taşrada yaşayan babasının yanına taşınmak zorunda kalır. Yeni hayatına alışmaya çalışan Mahito, günlerini terk edilmiş bir kulenin civarında oynayarak geçirir. Mahito oynamak için kuleye gittiğinde, sürekli gri bir balıkçıl kuşu ile karşılaşır. Ancak çok geçmeden hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar.    

OyuncularSoma Santoki, Masaki Suda, Takuya Kimura    

Yönetmen: Hayao Miyazaki

11. American Fiction

11. American Fiction

IMDb: 7.8   

Özet: Thelonious 'Monk' Ellison'ın yazarlık kariyeri, eserleri 'yeterince Siyah' bulunmadığı için durmuştur. Bir yazar ve İngilizce profesörü olan Monk, yayıncılık dünyasının ikiyüzlülüklerini ifşa etmek amacıyla takma bir isimle hicivli bir roman yazar. Kitabın kısa sürede başarıya ulaşması, onu varsayılan kimliğiyle daha derinden iç içe geçmeye zorlar ve sıkı sıkıya bağlı olduğu dünya görüşlerine meydan okur.   

Oyuncular: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, John Ortiz   

Yönetmen: Cord Jefferson

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10. Society of the Snow

10. Society of the Snow

IMDb: 7.9 

Özet: La Sociedad de la nieve, bir uçak kazasından sağ kurtulan insanların hayatta kalabilmek için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. 1972'de, bir ragbi takımını Şili'ye uçurmak için kiralanan Uruguay Hava Kuvvetleri Uçuş 571, And Dağları'nın kalbindeki bir buzulda feci bir şekilde düşer. Kazada, 45 yolcudan sadece 29'u sağ kurtulur. Kendilerini dünyanın en zorlu ortamlarından birinde bulan yolcular, hayatta kalabilmek için aşırı önlemlere başvurmak zorunda kalır.

Oyuncular: Enzo Vogrincic, Simon Hempe, Matías Recalt  

Yönetmen: J.A. Bayona

9. Anatomy of a Fall

9. Anatomy of a Fall

IMDb: 7.9  

Özet: Bir Düşüşün Anatomisi, annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğulları Daniel bir yıldır dağlarda her şeyden uzak bir yaşam sürer. Bir gün Samuel, evlerinin önünde ölü bulunur ve bu şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılır. Sandra, şüpheleri olmasına rağmen kısa süre sonra suçlanır; intihar mı, cinayet mi? Bir yıl sonra Daniel, annesi aleyhine açılan ve çiftin kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrıldığı mahkeme duruşmasına katılır.

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner  

Yönetmen: Justine Triet

8. Killers of The Flower Moon

8. Killers of The Flower Moon

IMDb: 8.0  

Özet: 1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Artık varlık içinde olan üyeler, şoförlü araçlara binmeye, konaklar inşa etmeye, çocuklarını Avrupa’ya okumaya göndermeye başlar. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir.  

OyuncularLeonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone  

Yönetmen: Martin Scorsese

7. Past Lives

7. Past Lives

IMDb: 8.0    

Özet: Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç edince ayrılmak zorunda kalır. Yirmi yıl sonra, kader ve aşk kavramlarıyla ve hayatı oluşturan seçimlerle yüzleşirken, önemli bir hafta boyunca New York'ta yeniden bir araya gelirler.    

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro    

Yönetmen: Celine Song

6. The Zone of Interest

6. The Zone of Interest

IMDb: 8.1    

Özet: Auschwitz kumandanı Rudolf Höss, eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkarlarıyla rüya gibi bir hayat sürmektedir. Öyle ki, ölüm kampının duvarına bakan muhteşem evleri tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amis'in aynı adlı romanından uyarlanan bu çarpıcı film çiçekli, geniş bahçeleri, seraları ve havuzlarında keyif süren Höss ailesinin başlarına ölüm külleri serpilirken süregiden sıradan gündelik yaşamını gözlemliyor.    

Oyuncular: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam    

Yönetmen: Jonathan Glazer

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5. All of Us Strangers

5. All of Us Strangers

IMDb: 8.1 

Özet: Senarist Adam, bir gece, günümüz Londra'sında neredeyse boş olan kule bloğunda, gizemli komşusu Harry ile günlük hayatının ritmini bozan tesadüfi bir karşılaşma yaşar. Adam ve Harry yakınlaştıkça, Adam çocukluğunun geçtiği eve geri döner ve burada uzun zaman önce ölmüş olan anne ve babasının her ikisinin de hayatta olduğunu ve 30 yıl önce öldükleri günkü yaşlarında göründüklerini keşfeder.   

Oyuncular: Andrew Scott, Paul Mescal, Carter John Grout   

Yönetmen: Andrew Haigh

4. The Holdovers

4. The Holdovers

IMDb: 8.4  

Özet: New England'daki bir hazırlık okulunda çalışan, kimsenin sevmediği huysuz bir öğretmen, gidecek yeri olmayan birkaç öğrenciye nezaret etmek için Noel tatili boyunca okulda kalmak zorunda kalır. Birkaç gün sonra okulda kalan tek öğrenci, -15 yaşındaki zeki ve baş belası Angus- ve oğlunu Vietnam’da yeni kaybetmiş olan okulun şef aşçısı Mary ile beklenmedik bir bağ kurar.  

Oyuncular: Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa  

Yönetmen: Alexander Payne

3. Oppenheimer

3. Oppenheimer

IMDb: 8.4  

Özet: Oppenheimer, II. Dünya Savaşı döneminde nükleer silah üretmek için başlatılan Manhattan Projesi kapsamında ilk atom bombasını icat eden Los Alamos Laboratuvarı direktörü, teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’a odaklanır.   

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon    

Yönetmen: Christopher Nolan

2. Poor Things

2. Poor Things

IMDb: 8.5    

Özet: Zavallılar, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.    

OyuncularEmma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe    

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

1. 20 Days In Mariupol

1. 20 Days In Mariupol

IMDb: 8.6 

Özet: Rus işgali başladığında, kuşatma altındaki Mariupol kentinde mahsur kalan Ukraynalı gazetecilerden oluşan bir ekip, savaşın acımasızlıklarını belgeleyen çalışmalarına devam etmek için mücadele ediyor.   

Oyuncular: Mstyslav Chernov   

Yönetmen: Mstyslav Chernov

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