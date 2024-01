Geri Sayım Başladı: 2024 BAFTA Ödülleri'nin Finale Kalan Filmleri Belli Oldu

BAFTA olarak bilinen İngiliz Akademisi Film Ödülleri, bu yıl 24 kategorideki uzun listesini, yani finalistlerini duyurdu. Yılın dikkat çeken filmleri arasında 'Barbie', 'Oppenheimer' ve 'Dolunay Katilleri' (Killers of the Flower Moon) her biri 15 kategori ile öne çıkarken 'Poor Things' 14, 'Maestro' 12 ve 'Saltburn' ise 11 kategoriyle bu filmleri izledi. BAFTA adayları, bu listelerden seçilerek 18 Ocak'ta açıklanacak. Ödül töreni, bu yıl Doctor Who dizisinin ünlü oyuncusu David Tennant'ın sunumuyla 18 Şubat'ta Londra'da gerçekleştirilecek. Finale kalan filmler içeriktedir. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.