Geri Sayım Başladı: 2024 BAFTA Ödülleri'nin Finale Kalan Filmleri Belli Oldu
Geri Sayım Başladı: 2024 BAFTA Ödülleri'nin Finale Kalan Filmleri Belli Oldu
BAFTA olarak bilinen İngiliz Akademisi Film Ödülleri, bu yıl 24 kategorideki uzun listesini, yani finalistlerini duyurdu. Yılın dikkat çeken filmleri arasında 'Barbie', 'Oppenheimer' ve 'Dolunay Katilleri' (Killers of the Flower Moon) her biri 15 kategori ile öne çıkarken 'Poor Things' 14, 'Maestro' 12 ve 'Saltburn' ise 11 kategoriyle bu filmleri izledi. BAFTA adayları, bu listelerden seçilerek 18 Ocak'ta açıklanacak. Ödül töreni, bu yıl Doctor Who dizisinin ünlü oyuncusu David Tennant'ın sunumuyla 18 Şubat'ta Londra'da gerçekleştirilecek. Finale kalan filmler içeriktedir. 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Napoleon
19. Maestro
18. Barbie
17. How to Have Sex
16. Wonka
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15. The Taste of Things
14. The Teachers’ Lounge
13. Fallen Leaves
12. The Boy And The Heron
11. American Fiction
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10. Society of the Snow
9. Anatomy of a Fall
8. Killers of The Flower Moon
7. Past Lives
6. The Zone of Interest
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5. All of Us Strangers
4. The Holdovers
3. Oppenheimer
2. Poor Things
1. 20 Days In Mariupol
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