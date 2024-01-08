Altın Küre Ödüllerine Damga Vuran Oppenheimer'ı Sevenlere Özel Birbirinden Harika Film Önerileri
Altın Küre Ödüllerine Damga Vuran Oppenheimer'ı Sevenlere Özel Birbirinden Harika Film Önerileri
2023 yılının öne çıkan yapımlarından 'Oppenheimer' filmine hayran kalanlar için benzer kalitede filmleri sizler için özenle seçtik. Eğer 'Oppenheimer'ı beğendiyseniz bu filmlerin de sizin için özel bir yer edineceğinden emin olabilirsiniz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Adventures of a Mathematician, 2020
19. Amsterdam, 2020
18. Transcendence, 2014
17. Radioactive, 2019
16. Red Joan, 2018
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15. J. Edgar, 2011
14. The Current War, 2017
13. The Aeronauts, 2019
12. Anthropoid, 2016
11. The Courier, 2020
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10. Don't Look Up, 2021
9. First Man, 2018
8. Sully, 2016
7. Zero Dark Thirty, 2012
6. Darkest Hour, 2017
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5. Bridge of Spies, 2015
4. The Theory of Everything, 2014
3. The Irishman, 2019
2. Hidden Figures, 2016
1. Manchester by the Sea, 2016
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