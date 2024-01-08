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Altın Küre Ödüllerine Damga Vuran Oppenheimer'ı Sevenlere Özel Birbirinden Harika Film Önerileri

Altın Küre Ödüllerine Damga Vuran Oppenheimer'ı Sevenlere Özel Birbirinden Harika Film Önerileri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:13 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 14:16

2023 yılının öne çıkan yapımlarından 'Oppenheimer' filmine hayran kalanlar için benzer kalitede filmleri sizler için özenle seçtik. Eğer 'Oppenheimer'ı beğendiyseniz bu filmlerin de sizin için özel bir yer edineceğinden emin olabilirsiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Adventures of a Mathematician, 2020

20. Adventures of a Mathematician, 2020

IMDb: 5.7 

Özet: 1930'larda ABD'ye taşınan Polonyalı göçmen ve matematikçi Stan Ulam'ın sıcacık hikâyesi. Stan, hidrojen bombasının ve ilk bilgisayarın yaratılmasına yardım ederken bir yandan da ailesinin ve arkadaşlarının zor kayıplarıyla uğraşır. 

Oyuncular: Philippe Tlokinski, Esther Garrel, Sam Keeley 

Yönetmen: Thor Klein

19. Amsterdam, 2020

19. Amsterdam, 2020

IMDb: 6.1 

Özet: 1930'larda geçen Amsterdam, tanık oldukları cinayetin zanlısı haline gelen ve Amerikan tarihindeki en çirkin entrikalardan birini ortaya çıkaran üç arkadaşı takip ediyor. 

Oyuncular: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington 

Yönetmen: David O. Russell

18. Transcendence, 2014

18. Transcendence, 2014

IMDb: 6.2 

Özet: Dr. Will Caster, yapay zeka alanında çalışan ünlü bir bilim adamıdır. Dr. Caster var olan her şeyin zekası ile insan hislerini bir araya getiren duyarlı bir makina yaratmaya çalışmaktadır. Oldukça tartışmalı deneylerinin başarıya ulaşması aynı zamanda onu ne pahasına olursa olsun durdurmak isteyen anti teknolojik grupların bir numaralı hedefi haline getirmiştir. Tüm bunlarla beraber Dr. Caster'ı yok etmeye çalışan anti teknolojik grup hiç beklemedikleri bir şekilde deneyin bir parçası haline gelip, deneyin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmuşlardır. Eşi Evelyn ve en iyi arkadaşı Max Waters'da bilim adamıdır. En büyük korkuları, Will’in bilgiye olan açlığının sonu belirsiz bir çeşit güç savaşına neden olabilecek olmasıdır. Korkutucu olansa böyle bir durumda onu durduracak hiçbir şey olmamasıdır. 

Oyuncular: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman 

Yönetmen: Wally Pfister

17. Radioactive, 2019

17. Radioactive, 2019

IMDb: 6.3 

Özet: Marie Curie, daha gençken 1893'te kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır. 

Oyuncular: Rosamund Pike, Yvette Feuer, Mirjam Novak 

Yönetmen: Marjane Satrapi

16. Red Joan, 2018

16. Red Joan, 2018

IMDb: 6.4 

Özet: Uzun yıllar KGB için çalıştığı açığa çıkan bir İngiliz ajanının hikayesini konu ediniyor. Joan Stanley, emekliliğin sakinliğini sürmekte olan ve tek başına yaşayan bir kadındır. Bir gün şok edici bir şekilde İngiliz Gizli Servisi evine baskın düzenler ve Joan’u göz altına alır. Atom bombasının yapımına dair detaylar da dahil olmak üzere gizli bilgileri yıllarca Sovyet hükümetine vermesiyle suçlanmaktadır. Sorgulama devam ettikçe Joan, tüm yaşamını ve inançlarını şekillendiren dramatik olayları yeniden yaşayacaktır. 

Oyuncular: Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore 

Yönetmen: Trevor Nunn

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15. J. Edgar, 2011

15. J. Edgar, 2011

IMDb: 6.5 

Özet: Amerika bugün FBI ile gurur duyuyorsa bunda hiç şüphesiz ki J. Edgar Hoover'ın on yıllarca kendisini mesleğine ve büroya adamış olmasının etkisi var. 20.yy.'ın en tartışmalı, en esrarengiz ve en güçlü portrelerinden biri olan J. Edgar'ın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan filmde ünlü FBI başkanının gençliğinden başlayarak Amerikan Adalet Bakanlığı'ndaki yükselişine ve neredeyse 50 yıl boyunca Federal Büro üzerindeki etkisine beyazperdeye taşınıyor. 

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts 

Yönetmen: Clint Eastwood

14. The Current War, 2017

14. The Current War, 2017

IMDb: 6.5 

Özet: Thomas Edison, George Westinghouse ve Nikola Tesla... Endüstriyel çağın en büyük mucitlerinden üç kahraman. 19. yüzyıl sonlarında elektrik sistemi üzerine, adeta bir savaşı andıran kıyasıya bir rekabete girişirler. Entrikalarla dolu süreçte rakiplerini alt eden isim, 1893 Dünya Fuarı’nı aydınlatacak akım türünün patent sahibi olacaktır. Kazanan tarihin akışını, dünyanın kaderini değiştirecektir. 

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Oliver Powell, Sophia Ally 

Yönetmen: Alfonso Gomez-Rejon

13. The Aeronauts, 2019

13. The Aeronauts, 2019

IMDb: 6.6 

Özet: Takvimler 1862 yılını gösterirken, pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher, daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi denemeye karar verir. Göklerin sırlarını keşfetmek isteyen ikili sıcak hava balonu ile daha önce hiç çıkılmamış bir yüksekliğe çıkmaya çalışır. Gökyüzünde nefes kesici keşifler yapan Wren ve Glaisher, atmosferin en yüksek noktalarına ulaştıklarında hayatta kalmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır. 

Oyuncular: Felicity Jones, Eddie Redmayne, Himesh Patel 

Yönetmen: Tom Harper

12. Anthropoid, 2016

12. Anthropoid, 2016

IMDb: 7.2 

Özet: SS Generali Reinhard Heydrich'e düzenlenen suikast operasyonu Anthropoid'i konu alan film tarihi gerçeklere dayanıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde Hitler'in 3. adamı olan Heydrich, Nihai Çözüm projesinin mimarı olarak tarihin en büyük utançlarından birine ön ayak olurken bir yandan da Çekoslavakyalı sürgündeki askerlerin hedefi haline geliyor. 

Oyuncular: Jamie Dornan, Cillian Murphy, Brian Caspe 

Yönetmen: Sean Ellis

11. The Courier, 2020

11. The Courier, 2020

IMDb: 7.2 

Özet: The Courier, tarihin en büyük uluslararası çatışmalarından birine katılan mütevazi bir İngiliz iş insanı olan Greville Wynne'nin gerçek hikayesine dayanıyor. İngiltere'nin MI-6 ve bir CIA operasyonunun emriyle, nükleer bir çatışmayı önlemek ve Küba'yı etkisiz hale getirmek için gerekli önemli istihbaratı sağlamak amacıyla Sovyet subayı Oleg Penkovsky ile gizli ve tehlikeli bir ortaklık kuruyor. 

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan 

Yönetmen: Dominic Cooke

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10. Don't Look Up, 2021

10. Don't Look Up, 2021

IMDb: 7.2 

Özet: İki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkar, ancak hiç kimse onları umursamaz. 

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep 

Yönetmen: Adam McKay

9. First Man, 2018

9. First Man, 2018

IMDb: 7.3 

Özet: Armstrong'un perspektifinden duygusal ve samimi bir anlatımla James R. Hansen'ın kitabından uyarlanan film, bir yandan astronot Neil Armstrong'u ve Apollo 11 uçuşunu odağına alarak Ay’a yapılan insanlı ilk yolculuğun arkasındaki hikâyeyi ele alırken; bir yandan da tarihin en tehlikeli görevlerinden biri için hem Armstrong, hem de ailesi ve meslektaşları tarafından yapılan fedakârlıkları ve ödedikleri bedelleri konu ediniyor. 

Oyuncular: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke 

Yönetmen: Damien Chazelle

8. Sully, 2016

8. Sully, 2016

IMDb: 7.4 

Özet: Sully, 15 Ocak 2009’da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri’ne indirmeyi, bir nevi imkansızı başarıp kahraman haline gelen pilot Chesley Sullenberger’i konu ediniyor. Kaptan Sully elverişsiz koşullarda uçağı Hudson Nehri'ne indirmeyi başarıp 155 yolcunun hayatını kurtarmıştı. Fakat her ne kadar medya ve halk tarafından usta uçuş yeteneği, cesareti ile gündeme gelse de bazı yetkililer tarafından açılan soruşturma nedeniyle itibarını ve işini kaybetme tehlike ile yüz yüze gelecektir. 

Oyuncular: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney 

Yönetmen: Clint Eastwood

7. Zero Dark Thirty, 2012

7. Zero Dark Thirty, 2012

IMDb: 7.4 

Özet: 11 Eylül 2001'de Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi kuleleri yerle bir edildikten sonra, yakın dünya tarihini değiştiren bu saldırıyı El-Kaide terör örgütü ve ABD'nin en azılı düşmanlarından biri olduğunu iddia eden Usame Bin Laden üstlenmişti. Önce Afganistan'da başlayan savaş, diğer Orta Doğu ülkelerine de yayıldı ve Pentagon saldırıların bir numaralı sorumlusu olarak gösterdiği Bin Laden'i köşe bucak aramaktan asla vazgeçmedi. Senaryosunun gerçeklere sadık kalarak kaleme alındığı filmde, Bin Laden'in saklandığı yeri tespit eden ve bu timin organizasyonunu yürüten Maya adlı CIA ajanı, böyle büyük bir operasyon ve bölge için oldukça genç olmasına rağmen, kendisine olan güveni ve üstün istihbarat başarısıyla Bin Laden'in yakalanmasını sağlıyor. 

Oyuncular: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt 

Yönetmen: Kathryn Bigelow

6. Darkest Hour, 2017

6. Darkest Hour, 2017

IMDb: 7.4 

Özet: Film, Birleşik Krallık’ın başarılı başbakanı Winston Churchill’in kariyerindeki ilk dönemine, Hitler’in etkisindeki Nazi Almanya’sı ile mücadelesine odaklanacak. Churchill, hayatının belki de en büyük sınavından geçecektir. Hayatında zor ve geri dönüşü olmayan ikilemlerden birini yaşar. Ya Nazi Almanya’sı ile barışçıl bir antlaşma yolu bulmaya çalışmalıdır ya da milletinin bağımsızlığı ve idealleri için Nazilerin karşısında sımsıkı durmalıdır. Durdurulamaz Nazi güçleri Batı Avrupa'da ilerlerken ve istila tehdidi kapıdayken, bir yanda şüpheci bir Kral, bir yanda da kendisi karşıtı planlar yapan partisi varken Churchill bu zor zamanlarda dik durmalı, bir ulusu ayağa kaldırmalı ve dünya tarihinin ilerleyişini değiştirmelidir. 

Oyuncular: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas 

Yönetmen: Joe Wright

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5. Bridge of Spies, 2015

5. Bridge of Spies, 2015

IMDb: 7.6 

Özet: Film, Brooklyn’de bir sigorta avukatının kendisini bir anda Soğuk Savaşın ve Sovyetler tarafından ele geçirilen Amerikalı U-2 pilotunun değişimi için olacak pazarlığın ortasında bulmasını konu alıyor. 

Oyuncular: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda 

Yönetmen: Steven Spielberg

4. The Theory of Everything, 2014

4. The Theory of Everything, 2014

IMDb: 7.7  

Özet: Film, modern bilim ve teknoloji tarihini değiştiren İngiliz fizikçi ve teorisyen Stephen Hawking'in hayatından bir kesiti ele alıyor. Odak noktası olarak Hawking'in 1965 ve 1991 yılları arasında evli kaldığı ilk eşi Jane Wilde ile olan ilişkini konu alan filmde, öğrencilik yıllarında başlayan ilişkilerine, birlikte bilim adına yaptıklarına ve ALS hastalığının teşhisiyle yaşadıkları sarsıntılara tanık olacağız.  

Oyuncular: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior  

Yönetmen: James Marsh

3. The Irishman, 2019

3. The Irishman, 2019

IMDb: 7.8 

Özet: II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor. 

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci 

Yönetmen: Martin Scorsese

2. Hidden Figures, 2016

2. Hidden Figures, 2016

IMDb: 7.8 

Özet: Gizli Sayılar, yıldızları hedefleyerek ülkenin temellerini değiştiren parlak bir kadın grubunun inanılmaz, anlatılmamış, ancak gerçek hikayesini ortaya çıkarıyor. Film, NASA'daki siyah kadın matematikçilerden oluşan seçkin bir takımın, Sovyetler Birliği'ndeki Amerikalı rakiplerine karşı uzay yarışını kazanmasına yardımcı oldukları ve aynı zamanda, eşit haklara ve fırsatlara ilerlemeye yönelik arayışların hayati tarihini anlatıyor. 

Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe 

Yönetmen: Theodore Melfi

1. Manchester by the Sea, 2016

1. Manchester by the Sea, 2016

IMDb: 7.8  

Özet: Lee Chandler, tesisatçılık, kapıcılık gibi birçok zorlu iş yaparak hayat mücadelesi veren, tek gözlü bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Bir gün doğup büyüdüğü fakat yıllardır gitmediği şehirden bir haber alır. Abisi hastaneye kaldırılmıştır ve durumu acildir. Apar topar yola koyulan Lee'nin hayatı hastanede alacağı haberle değişecektir.  

Oyuncular: Casey Affleck , Michelle Williams , Kyle Chandler  

Yönetmen: Kenneth Lonergan

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