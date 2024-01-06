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Kalbinizin Erimesine Hazır Olun: IMDb'ye Göre En Popüler Romantik Filmler

Kalbinizin Erimesine Hazır Olun: IMDb'ye Göre En Popüler Romantik Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 18:01

IMDb verilerine göre bu sıralar en popüler olan romantik filmleri sizler için bir araya getirdik. Bu sıcak aşk hikayelerini umarız ki yalnız başınıza değil, keyifli bir partnerle seyredersiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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25. Four Christmases, 2008

25. Four Christmases, 2008

IMDb: 5.7  

Özet: Hiç kimsenin, Brad ve Kate kadar tatilleri sevmesi mümkün değildir. Tanıştıkları günden beri her aralık ayının 25'inde, bu mutlu çift çılgın aileleriyle olmaktansa güneşli egzotik tatil mekanlarında keyif yapmaya koşarlar. Havuz kenarında margaritalarını yudumlayarak tatilin tadını çıkarmaktan hoşlanan bu çift, her tatil döneminde, her biri kendi ayrı hayatını yaşayan dört çılgın aile ferdiyle birlikte olmak zorunda kalmadıkları için ne kadar şanslı olduklarını düşünürler.  

Oyuncular: Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Mary Steenburgen  

Yönetmen: Seth Gordon

24. A Wine Country Christmas, 2023

24. A Wine Country Christmas, 2023

IMDb: 6.2 

Özet: Yerel üzüm bağını korumak ve iki küçük oğlunu büyütmek için mücadele eden dul bir kadın, satılık bir üzüm bağı hakkında bilgi almak için gönderilen büyük şehirli bir playboy'a aşık olduğunda bir Noel mucizesi bekliyor olabilir. 

Oyuncular: Josh Swickard, Sol Rodriguez, Eileen Davidson 

Yönetmen: Alex Ranarivelo

23. The Family Stone, 2005

23. The Family Stone, 2005

IMDb: 6.3 

Özet: Ailenin en büyük oğlu yeni kız arkadaşını ebeveynleri, erkek kardeşleri ve kız kardeşleri ile tanıştırmaya getirir. Bohem bir aile olan Stone’lar güçlü ve kontrollü bir New York’lu olan misafirlerini biraz karmaşık, biraz beceriksizce bir karşılamayla buyur ederler. Tatil bitmeden ilişkiler ortaya dökülür, sırlar açığa çıkar ve Stone ailesi birbirlerine olan tüm sevgileri ile bir araya gelirler. Sybil Stone beş çocuğu için en iyisini isteyen Stone ailesinin kalbi güçlü bir annedir. Oldukça güzel bir kadın olan Sybil’ın yüzü yaşadığı yılları ve ailesinin sırlarını kendisi gibi en şık güzelliği ile taşımaktadır. 

Oyuncular: Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker, Claire Danes 

Yönetmen: Thomas Bezucha

22. No Hard Feelings, 2023

22. No Hard Feelings, 2023

IMDb: 6.4  

Özet: Büyü de Gel, içine kapanık bir çocuğun kozasından çıkmasına yardımcı olan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. 19 yaşındaki Percy, içine kapanık bir gençtir. Oğullarının asosyal olmasına üzülen ebevenyleri, üniversiteye gitmeden önce oğullarının biriyle çıkmasını ister ve bu amaçla gazeteye bir ilan verir. Acil paraya ihtiyacı olan Maddie, ilanı gördüğünde bu işin üstesinden gelebileceğini düşünerek ilana başvurur. Percy ile tanışan Maddie, çok geçmeden onun göründüğü gibi olmadığını keşfeder. 

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti  

Yönetmen: Gene Stupnitsky

21. Last Christmas, 2019

21. Last Christmas, 2019

IMDb: 6.5 

Özet: Kate, Londra'da yaşayan genç bir kadındır. Hayatında birçok yanlış karar alan genç kadın, elf rolünü üstlendiği bir Noel dükkanında çalışmaktadır. Tom adında bir adamın hiç beklenmedik bir zamanda Kate’in hayatına dahil olması, genç kadının dünyasının bambaşka bir hal almasına neden olur. 

Oyuncular: Madison Ingoldsby, Emma Thompson, Boris Isakovic 

Yönetmen: Paul Feig

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20. Anyone But You, 2023

20. Anyone But You, 2023

IMDb: 6.6 

Özet: Muhteşem bir ilk buluşmanın ardından Bea ve Ben'in aralarındaki ateşli çekim buz gibi olur, ta ki kendilerini Avustralya'da bir düğünde beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya gelmiş bulana kadar. Böylece her iki olgun yetişkinin yapacağı şeyi yaparak çiftmiş gibi davranırlar.  

Oyuncular: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp  

Yönetmen: Will Gluck

19. Asteroid City, 2023

19. Asteroid City, 2023

IMDb: 6.6 

Özet: Film, 1955 civarında bir Amerikan çöl kasabasında geçiyor. Kıdemsiz Yıldız Gözlemcileri ve Askeri Uzay Öğrencileri Kongresi’nin tüm ülkeden öğrencileri ve ebeveynleri birlik ve akademik rekabet için bir araya getirmek amacıyla düzenlenen programı, dünyayı değiştiren olaylarla nefes kesici bir şekilde altüst olur. 

Oyuncular: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks 

Yönetmen: Wes Anderson

18. Priscilla, 2023

18. Priscilla, 2023

IMDb: 6.7 

Özet: Genç Priscilla Beaulieu bir partide Elvis Presley'le tanıştığında, zaten meteorik bir rock-and-roll süperstarı olan adam, özel anlarda tamamen beklenmedik biri haline gelir: heyecan verici bir aşk, yalnızlıkta bir müttefik, savunmasız bir en iyi arkadaş. 

Oyuncular: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen 

Yönetmen: Sofia Coppola

17. The Family Man, 2000

17. The Family Man, 2000

IMDb: 6.8 

Özet: Jack Campbell hırslı, zengin, bekar, bağımsız ve başarılı bir iş adamıdır. Hayatta her istediğini elde etmiştir. Bir Noel gecesi gelişen garip olayların ardından kendini alternatif bir gerçeklikte bulur. Paranın ve yalnızlığın yerini, hiç mi hiç tanımadığı çocuklar ve pak az aşina olduğu karısı almıştır. Önce dehşete kapılan Campbell, zamanla bu yeni duruma adapte olur.  

Oyuncular: Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle 

Yönetmen: Brett Ratner

16. Scrooged, 1988

16. Scrooged, 1988

IMDb: 6.9 

Özet: Charles Dickens 'ın A Christmas Carol` adlı hikayesinden uyarlanmış bir modern zamanlar masalı. Cimri, aksi, bencil bir adam olan Frank Cross bir yılbaşı gecesi zaman içinde tuhaf bir yolculuğa çıkar. Gece sona ermeden ziyaretçileri arasında geçmişten New Yorklu manyak bir taksi şoförü, günümüzden geveze bir peri ve son olarak da gelecekten yedi ayaklı, başsız bir haberci yer alacaktır. 

Oyuncular: Bill Murray, Karen Allen, John Forsythe 

Yönetmen: Richard Donner

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15. The Holiday, 2006

15. The Holiday, 2006

IMDb: 6.9  

Özet: Los Angeles'ta yaşayan Amanda ve İngiltere'de yaşayan Iris'in hayatlarını konu alan filmde ikili, internet üzerinden evlerini ve hayatlarını bir süreliğine değiştirmeye karar verir ve karşılıklı olarak evlerinde tatil yaparlar. Film boyunca ikili, aşk hayatlarındaki sorunlarla mücadele ederken yeni arkadaşlıklar edinirler ve hayatlarının farklı yönlerini keşfederler.  

Oyuncular: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law  

Yönetmen: Nancy Meyers

14. Maestro, 2023

14. Maestro, 2023

IMDb: 7.0  

Özet: Bu korkusuz aşk hikayesi, bir müzik dehası olan Leonard Bernstein ile Felicia Montealegre Cohn Bernstein'ın ömür boyu süren karmaşık ilişkisini anlatıyor.    

Oyuncular: Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer    

Yönetmen: Bradley Cooper

13. Elf, 2003

13. Elf, 2003

IMDb: 7.1  

Özet: Kuzey Kutbu’nda yaşayan ve bir elf olduğunu sanan Buddy kendi hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra gerçek babasını bulmak için New York’a gelir.  

Oyuncular: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart  

Yönetmen: Jon Favreau

12. White Christmas, 1954

12. White Christmas, 1954

IMDb: 7.6 

Özet: Beyaz Noel, aralarında 'Count Your Blessings Instead Of Sheep', 'Sisters', 'Blue Skies' ve sevilen yeni yıl şarkısı 'White Christmas' gibi Irving Berlin klasiklerinin bulunduğu tam bir hazine. İki yetenekli dansçı savaştan sonra bir araya gelerek gösteri dünyasına girerler. O kış gruplarına bayan elemanlar da katarak Noel'i geçirmek üzere Vermont'a giderler. Asıl macera, otelin sahibinin maddi zorluklarla boğuşan eski bir ordu komutanı olduğunu keşfetmeleriyle başlar. 

Oyuncular: Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney 

Yönetmen: Michael Curtiz

11. Love Actually, 2003

11. Love Actually, 2003

IMDb: 7.6  

Özet: Dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun aynı kapıya çıkacaktır: Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra’sında Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan 'Aşk Her Yerde' adlı bu filmde de aşkın yüceliği üzerine bir yapım.  

Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson  

Yönetmen: Richard Curtis

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10. Little Women, 2019

10. Little Women, 2019

IMDb: 7.8   

Özet: Meg, Jo, Beth ve Amy March birbirinden tamamen farklı karaktere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönemlerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşur. Babaları Amerikan İç Savaşı'na katılan dört genç kız, anneleri ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başlar.    

Oyuncular: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh   

Yönetmen: Greta Gerwig

9. Titanic, 1997

9. Titanic, 1997

IMDb: 7.9 

Özet: Teknolojinin son sürat ilerlediği dönemde, Titanic adlı dev transatlantik insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu geminin yolcuları arasında Jack adlı genç ve fakir bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı zengin bir genç kız da vardır. İki genç şans eseri tanışır. 

OyuncularLeonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane 

Yönetmen: James Cameron

8. Past Lives, 2023

8. Past Lives, 2023

IMDb: 8.0    

Özet: Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç edince ayrılmak zorunda kalır. Yirmi yıl sonra, kader ve aşk kavramlarıyla ve hayatı oluşturan seçimlerle yüzleşirken, önemli bir hafta boyunca New York'ta yeniden bir araya gelirler.    

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro    

Yönetmen: Celine Song

7. Killers of the Flower Moon, 2023

7. Killers of the Flower Moon, 2023

IMDb: 8.0   

Özet: 1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Artık varlık içinde olan üyeler, şoförlü araçlara binmeye, konaklar inşa etmeye, çocuklarını Avrupa’ya okumaya göndermeye başlar. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir.   

OyuncularLeonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone   

Yönetmen: Martin Scorsese

6. All of Us Strangers, 2023

6. All of Us Strangers, 2023

IMDb: 8.1 

Özet: Senarist Adam, bir gece, günümüz Londra'sında neredeyse boş olan kule bloğunda, gizemli komşusu Harry ile günlük hayatının ritmini bozan tesadüfi bir karşılaşma yaşar. Adam ve Harry yakınlaştıkça, Adam çocukluğunun geçtiği eve geri döner ve burada uzun zaman önce ölmüş olan anne ve babasının her ikisinin de hayatta olduğunu ve 30 yıl önce öldükleri günkü yaşlarında göründüklerini keşfeder.   

Oyuncular: Andrew Scott, Paul Mescal, Carter John Grout   

Yönetmen: Andrew Haigh

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5. The Sound of Music, 1965

5. The Sound of Music, 1965

IMDb: 8.1 

Özet: Eski bir rahibe, sert bir disiplinle yetişmiş Avusturyalı zengin bir dul adamın 7 çocuğuna mürebbiyelik yapmak için manastırı terk eder. Çocuklara yaşamın güzelliklerini ve müziğin eğlencelerini sunar. En nihayetinde babayı yumuşatır ve kalbini kazanır. 

Oyuncular: Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker 

Yönetmen: Robert Wise

4. Good Will Hunting, 1997

4. Good Will Hunting, 1997

IMDb: 8.3   

Özet: Will, Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde temizlik işçisi olarak çalışmaktadır ancak aslında zekası ve matematik becerileri sayesinde üstün bir dahi olduğu ortaya çıkar. Enstitüde bir matematik profesörünün yazdığı zorlu bir problemi çözmesiyle birlikte Will'in hayatı değişir. Film, Will'in kendisini ve hayatını keşfetme yolculuğunu anlatırken onun etrafındaki insanların da hayatlarına dokunuyor. Filmin ana teması; kişisel gelişim, dostluk, aşk ve aile bağlarıdır.   

Oyuncular: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck   

Yönetmen: Gus Van Sant

3. Poor Things, 2023

3. Poor Things, 2023

IMDb: 8.5    

Özet: Zavallılar, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.    

OyuncularEmma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe    

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

2. It's a Wonderful Life, 1946

2. It's a Wonderful Life, 1946

IMDb: 8.6    

Özet: George Bailey, küçük bir kasabada doğar ve hayatı boyunca bir dizi zorluklarla karşılaşır. Noel gecesi, işindeki bir hatayla başı dertte olan George, intihar etmeyi düşünür. Ancak, Clarence adındaki bir melek onu kurtarır ve ona ne kadar değerli bir hayat yaşadığını gösterir. Clarence, George'un hayatını nasıl etkilediğini göstermek için geçmişe giderek ona yardım eder. Film, insanların hayatlarının ne kadar değerli olduğunu ve başka insanlara ne kadar yardımcı olunabileceğini anlatır.    

Oyuncular: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore    

Yönetmen: Frank Capra

1. Forrest Gump, 1994

1. Forrest Gump, 1994

IMDb: 8.8   

Özet: Zeka düzeyi düşük ancak iyi kalpli biri olan Forrest Gump, yaşadığı çocukluğundan itibaren birçok zorlukla karşılaşır ve zamanla hayatında farklı insanlarla tanışır. Kendisi gibi saf bir kalbe sahip olan Jenny ile olan ilişkisi ise filmdeki en önemli hikayelerden biridir.    

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise   

Yönetmen: Robert Zemeckis

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