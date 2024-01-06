Kalbinizin Erimesine Hazır Olun: IMDb'ye Göre En Popüler Romantik Filmler
Kalbinizin Erimesine Hazır Olun: IMDb'ye Göre En Popüler Romantik Filmler
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25. Four Christmases, 2008
24. A Wine Country Christmas, 2023
23. The Family Stone, 2005
22. No Hard Feelings, 2023
21. Last Christmas, 2019
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20. Anyone But You, 2023
19. Asteroid City, 2023
18. Priscilla, 2023
17. The Family Man, 2000
16. Scrooged, 1988
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15. The Holiday, 2006
14. Maestro, 2023
13. Elf, 2003
12. White Christmas, 1954
11. Love Actually, 2003
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10. Little Women, 2019
9. Titanic, 1997
8. Past Lives, 2023
7. Killers of the Flower Moon, 2023
6. All of Us Strangers, 2023
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5. The Sound of Music, 1965
4. Good Will Hunting, 1997
3. Poor Things, 2023
2. It's a Wonderful Life, 1946
1. Forrest Gump, 1994
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