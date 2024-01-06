Kalbinizin Erimesine Hazır Olun: IMDb'ye Göre En Popüler Romantik Filmler

IMDb: 6.3

Özet: Ailenin en büyük oğlu yeni kız arkadaşını ebeveynleri, erkek kardeşleri ve kız kardeşleri ile tanıştırmaya getirir. Bohem bir aile olan Stone’lar güçlü ve kontrollü bir New York’lu olan misafirlerini biraz karmaşık, biraz beceriksizce bir karşılamayla buyur ederler. Tatil bitmeden ilişkiler ortaya dökülür, sırlar açığa çıkar ve Stone ailesi birbirlerine olan tüm sevgileri ile bir araya gelirler. Sybil Stone beş çocuğu için en iyisini isteyen Stone ailesinin kalbi güçlü bir annedir. Oldukça güzel bir kadın olan Sybil’ın yüzü yaşadığı yılları ve ailesinin sırlarını kendisi gibi en şık güzelliği ile taşımaktadır.

Oyuncular: Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker, Claire Danes

Yönetmen: Thomas Bezucha