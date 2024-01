İzlerken Gülme Kaslarınızı Harekete Geçirip Sizi Eğlendirecek Son 5 Yılın En Komik Filmleri

IMDb: 6.3

Özet: Barb and Star Go to Vista Del Mar, Florida’da tatile gitmek için yaşadıkları küçük kasabadan ilk kez ayrılan Barb ve Star’ın maceralarını konu ediyor. İki arkadaş çok geçmeden kendilerini macera, aşk ve kötü bir adamın herkesi öldürme planına karışmış halde bulur.

Oyuncular: Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan

Yönetmen: Josh Greenbaum