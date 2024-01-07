İzlerken Gülme Kaslarınızı Harekete Geçirip Sizi Eğlendirecek Son 5 Yılın En Komik Filmleri

IMDb: 7.1

Özet: Bridget perdede görür görmez aşık olacağınız karakterlerden biri. Dağınık, zaaflarıyla mesut, biraz huysuz, şakacı, çok fazla enerjisi ve neşesi var, ama hayatta ne yapacağını bir türlü kestiremiyor. Tam birtakım kararlar aldığı dönemde kazayla hamile kalması bu durumu hiç iyileştirmiyor. Yalnızlık ve gelecek kaygılarıyla boğuştuğu bir sırada, lezbiyen bir çiftin kızlarına bebek bakıcılığı yapması hayatını değiştiriyor. Hem altı yaşındaki bir çocukla kurduğu ilişki, hem de evdeki diğer iki kadınla dayanışmaları ona alternatif ailelerin, alternatif bağların önemini hatırlatıyor.

Oyuncular: Kelly O'Sullivan, Ramona Edith Williams, Charin Alvarez

Yönetmen: Alex Thompson