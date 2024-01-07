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İzlerken Gülme Kaslarınızı Harekete Geçirip Sizi Eğlendirecek Son 5 Yılın En Komik Filmleri

İzlerken Gülme Kaslarınızı Harekete Geçirip Sizi Eğlendirecek Son 5 Yılın En Komik Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 12:01

Son beş yıl içinde gösterime giren en eğlenceli ve kahkaha dolu filmleri sizin için bir araya getirdik. İzlerken karnınızı ağrıtacak kadar komik olan bu filmleri kesinlikle izlemenizi öneririz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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25. The Dead Don’t Die, 2019

25. The Dead Don’t Die, 2019

IMDb: 5.5  

Özet: Sakin bir kasaba günün birinde gizemli bir olayla karşı karşıya kalır. Mezarların açılması, anlamsız cinayetlerin arka arkaya gelmesi ile birlikte sonunda bunun bir zombi salgını olduğu ortaya çıkar. 

Oyuncular: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton  

Yönetmen: Jim Jarmusch

24. Miguel Wants to Fight, 2023

24. Miguel Wants to Fight, 2023

IMDb: 5.7 

Özet: Kavganın günlük yaşamın dokusuna işlendiği bir mahallede Miguel kendini hiç kavganın içinde bulmamıştır. Ancak bir dizi olay hayatını alt üst edince, Miguel ve arkadaşları bir dizi talihsiz maceraya atılır. 

Oyuncular: Tyler Dean Flores, Christian Vunipola, Imani Lewis 

Yönetmen: Oz Rodriguez

23. Book Club, 2018

23. Book Club, 2018

IMDb: 6.1 

Özet: Yakın arkadaş olan Diane, Vivian, Sharon ve Carol aşka tövbe etmiştir. Diane 40 yıllık evliliğin ardından dul kalmıştır. Vivian, sadece erkeklerle takılmayı tercih eder. Sharon, uzatmalı bir boşanma sürecindedir. Carol’un evliliği ise 35 yılın ardından bir çöküşe girer. Hayatları yolunda gitmeyen bu dört kadın birlikte bir kitap kulübü kurar. Belirledikleri kitapları okumaya başlayan Diane, Vivian, Sharon ve Carol’un hayatı Grinin Elli Tonu’nu okumalarıyla bambaşka bir hal alır. Kitaptan ilham alan kadınlar kendilerini yeniden keşfetmeye, unuttukları duyguları yeniden tatmaya başlar. Onlar artık hayatlarının ikinci baharındadır. 

Oyuncular: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen 

Yönetmen: Bill Holderman

22. Barb and Star Go to Vista Del Mar, 2021

22. Barb and Star Go to Vista Del Mar, 2021

IMDb: 6.3 

Özet: Barb and Star Go to Vista Del Mar, Florida’da tatile gitmek için yaşadıkları küçük kasabadan ilk kez ayrılan Barb ve Star’ın maceralarını konu ediyor. İki arkadaş çok geçmeden kendilerini macera, aşk ve kötü bir adamın herkesi öldürme planına karışmış halde bulur. 

Oyuncular: Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan 

Yönetmen: Josh Greenbaum

21. Beats, 2019

21. Beats, 2019

IMDb: 6.4 

Özet: 1994 yılında bir İskoç kasabasında iki en yakın arkadaş, hayatları başka yönlere gitmeden önce son bir ‘çılgın’ gece geçirmeye karar verirler ve kaçak bir partiye katılmak için hayatlarını riske atarlar. Gece; müzik, anarşi ve özgürlüğün buluştuğu, asla unutamayacakları bir deneyime dönüşür. 

Oyuncular: Khalil Everage, Evan J. Simpson, Ashley Jackson 

Yönetmen: Chris Robinson

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20. No Hard Feelings, 2023

20. No Hard Feelings, 2023

IMDb: 6.4 

Özet: Büyü de Gel, içine kapanık bir çocuğun kozasından çıkmasına yardımcı olan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. 19 yaşındaki Percy, içine kapanık bir gençtir. Oğullarının asosyal olmasına üzülen ebevenyleri, üniversiteye gitmeden önce oğullarının biriyle çıkmasını ister ve bu amaçla gazeteye bir ilan verir. Acil paraya ihtiyacı olan Maddie, ilanı gördüğünde bu işin üstesinden gelebileceğini düşünerek ilana başvurur. Percy ile tanışan Maddie, çok geçmeden onun göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti 

Yönetmen: Gene Stupnitsky

19. Kajillionaire, 2020

19. Kajillionaire, 2020

IMDb: 6.4 

Özet: Film, Old Dolio adında bir kadına odaklanıyor. Old Dolio’nun ebeveynleri, şimdiye kadarki en büyük soygunlarından önce ekibe dışarıdan bir yabancıyı davet ettiklerinde, Dolio’nun hayatı allak bullak oluyor.

Oyuncular: Richard Jenkins, Debra Winger, Evan Rachel Wood 

Yönetmen: Miranda July

18. Quiz Lady, 2023

18. Quiz Lady, 2023

IMDb: 6.7  

Özet: Zeki ama sıkı yara almış, oyun tutkunu genç bir kadın olan Anne ve onun ayrı yaşadığı, tren kazası geçiren kız kardeşi Jenny, annelerinin kumar borçlarının kapatılmasına yardımcı olmak için birlikte çalışmalıdır. Anne'in çok sevdiği köpeği kaçırıldığında, parayı bildikleri tek yolla elde etmek için ülkeyi baştan başa çılgın bir yolculuğa çıkarırlar: Anne'i gerçek bir oyun şovu şampiyonuna dönüştürmek.  

Oyuncular: Awkwafina, Sandra Oh, Will Ferrell  

Yönetmen: Jessica Yu

17. Polite Society, 2023

17. Polite Society, 2023

IMDb: 6.7   

Özet: Dövüş sanatçısı eğitimi gören Ria Khan, ablası Lena'yı yaklaşan evliliğinden kurtarması gerektiğine inanıyor. Arkadaşlarının yardımını aldıktan sonra Ria, bağımsızlık ve kardeşlik adına tüm düğün soygunlarının en iddialısını gerçekleştirmeye çalışır.   

Oyuncular: Priya Kansara, Ritu Arya, Renu Brindle   

Yönetmen: Nida Manzoor

16. Emma, 2020

16. Emma, 2020

IMDb: 6.7 

Özet: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. Yakın arkadaşı Bay Knightley’nin tüm uyarılarını görmezden gelerek vesayeti aldıktaki Harriet Smith’e uygun bir eş ayarlamaya kalkınca, özenle yaptığı planlar ortaya çıkar ve hiç beklemediği sonuçlarla karşı karşıya kalır. Jane Austen'in 1815 yılında okuyucuyla ilk kez buluşan kitabı Emma, bir çöpçatan hikayesi olarak biliniyor. Ancak terzinin kendi söküğünü dikemediği gibi Emma Woodhouse'un da aşk hayatı son derece karmaşık bir hal alıyor. 

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth 

Yönetmen: Autumn de Wilde

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15. Bottoms, 2023

15. Bottoms, 2023

IMDb: 6.8 

Özet: David Fincher'ın Dövüş Kulübü'ne gönderme yapan Bottoms filmi, ilk birlikte olma deneyimini amigo kızlarla yaşamak için bir dövüş kulübü kuran iki genç kızı konu alıyor. Bu iki gencin tuhaf planları işe yarar ve dövüş kulübü beklenenden daha çok ilgi görür, çok geçmeden de okuldaki en popüler kızlar nefsi müdafaa adına birbirlerini dövmeye başlar. Ancak PJ ve Josie, planları açığa çıkmadan önce kendilerini büyük bir işin içinde bulurlar ve bir çıkış yoluna ihtiyaç duyarlar. 

Oyuncular: Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Ruby Cruz 

Yönetmen: Emma Seligman

14. The Twentieth Century, 2019

14. The Twentieth Century, 2019

IMDb: 6.9 

Özet: 1899 yılında Toronto’dayız. Mackenzie King, Kanada başbakanı olma hayalleri kurar. İktidar basamaklarını tırmanması için hem annesiyle hem de vahşetten kaçınmayan bir valiyle yüzleşmesi gerekir. Bu çatışma, iyiyle kötünün savaşına dönüşür ve King, 20. yüzyılda hayatta kalmanın yollarını öğrenir. 

Oyuncular: Dan Beirne, Sarianne Cormier, Catherine St-Laurent 

Yönetmen: Matthew Rankin

13. Shithouse, 2020

13. Shithouse, 2020

IMDb: 6.9 

Özet: Alex, üniversite birinci sınıfta okuyan bir öğrencidir. Kendisini yalnız ve mutsuz hisseden Alex, 1500 mil uzakta bulunan evine geri dönmemek için bir neden bulmaya çalışır. Shithouse'da bir partiye giden Alex burada Maggie adında bir kızla tanışır. Çok farklı ailelerden gelen iki genç arasında farklı bir bağ oluşur. 

Oyuncular: Cooper Raiff, Dylan Gelula, Amy Landecker 

Yönetmen: Cooper Raiff

12. Weird: The Al Yankovic Story, 2022

12. Weird: The Al Yankovic Story, 2022

IMDb: 6.9 

Özet: 'Weird Al' Yankovic'in 'Eat It' ve 'Like a Surgeon' gibi ilk hitleriyle şöhret basamaklarını hızla tırmanmasından, ünlülerle yaşadığı ateşli aşk ilişkilerine ve ahlaksız yaşam tarzına kadar hayatının her yönünü inceleyen bu biyografik film, izleyicileri Yankovic'in yetenekli bir çocuktan tüm zamanların en büyük müzik efsanesine uzanan hayatı ve kariyeri boyunca inanılmaz bir yolculuğa çıkarıyor. 

Oyuncular: Diedrich Bader, Daniel Radcliffe, Lin-Manuel Miranda 

Yönetmen: Eric Appel

11. Barbie, 2023

11. Barbie, 2023

IMDb: 7.0     

ÖzetBarbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.     

OyuncularMargot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae     

Yönetmen: Greta Gerwig

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10. The King of Staten Island, 2020

10. The King of Staten Island, 2020

IMDb: 7.1 

Özet: The King of Staten Island, yedi yaşındayken itfaiyeci olan babasını kaybeden, yirmilerinin ortasına geldiğinde dövme sanatçısı olmak isteyen fakat hayatına yön vermek için bir adım atamayan ve hırslı kardeşinin üniversiteye gitmesi sonrası annesiyle beraber yaşamaya devam eden Scott'ın, annesinin tıpkı babası gibi bir itfaiyeci olan Ray ile bir ilişkiye başlamasıyla değişen hayatını konu ediniyor. 

Oyuncular: Pete Davidson, Bel Powley, Ricky Velez 

Yönetmen: Judd Apatow

9. Saint Frances, 2019

9. Saint Frances, 2019

IMDb: 7.1 

Özet: Bridget perdede görür görmez aşık olacağınız karakterlerden biri. Dağınık, zaaflarıyla mesut, biraz huysuz, şakacı, çok fazla enerjisi ve neşesi var, ama hayatta ne yapacağını bir türlü kestiremiyor. Tam birtakım kararlar aldığı dönemde kazayla hamile kalması bu durumu hiç iyileştirmiyor. Yalnızlık ve gelecek kaygılarıyla boğuştuğu bir sırada, lezbiyen bir çiftin kızlarına bebek bakıcılığı yapması hayatını değiştiriyor. Hem altı yaşındaki bir çocukla kurduğu ilişki, hem de evdeki diğer iki kadınla dayanışmaları ona alternatif ailelerin, alternatif bağların önemini hatırlatıyor.  

Oyuncular: Kelly O'Sullivan, Ramona Edith Williams, Charin Alvarez 

Yönetmen: Alex Thompson

8. Babyteeth, 2019

8. Babyteeth, 2019

IMDb: 7.2 

Özet: Milla’nın yeni aşkı başta ailesi olmak üzere herkesi telaşlandırır. Çünkü Milla daha 15 yaşındadır, kanser hastasıdır, üstelik sevgilisi ondan yaşça büyük, evsiz bir torbacıdır. Her şey felakete doğru mu sürüklenecek yoksa Milla yaşama tutkusunu çevresindekilere de aşılayabilecek midir? Avustralyalı tiyatro ve televizyon yönetmeni Shannon Murphy’nin bu renkli ve enerjik ilk sinema filminde güleç yüzlü Milla’yı Sharp Objects ile parlayan ve Küçük Kadınlar’da hatırı sayılır ağırlıkta bir rol üstlenen Eliza Scanlen canlandırıyor. Dizi oyuncusu Toby Wallace ise Venedik’te kazandığı ödülle sinema dünyasına büyük girişini yapıyor. 

Oyuncular: Eliza Scanlen, Michelle Lotters, Toby Wallace 

Yönetmen: Shannon Murphy

7. The Forty-Year-Old Version, 2020

7. The Forty-Year-Old Version, 2020

IMDb: 7.2 

Özet: The 40-Year-Old Version, yaşında rapçi olarak kendisini yeniden keşfetmeye, sanat ile sesini duyurmaya çalışan şanssız bir New Yorklu oyun yazarının hayat hikayesini konu ediyor. Radha, tamamen şanssız bir tiyatro oyunu yazarıdır. Artık hayatına farklı bir yön vermek isteyen Radha, 40. yaşına basmadan önce yaşamında büyük bir atılım yapmak ister. Ancak başarılı olmak için son şansıymış gibi görünen işler pek de yolunda gitmemeye başlar. Artık kendini yeniden yaratmaktan başka şansı yoktur. Şimdi Radha, RadhaMUSPrime adıyla bir rap şarkıcısı olmak için adım atar.

Oyuncular: Radha Blank, Peter Kim, Oswin Benjamin 

Yönetmen: Radha Blank

6. Dinner in America, 2020

6. Dinner in America, 2020

IMDb: 7.3 

Özet: Ailesi ve çevresi tarafından 'geri zekâlı' olarak betimlenen Patty ile hayatını punk rock kültürü üzerine kurmuş, otoritenin her türüne karşı çıkan Simon bir gün şans eseri karşılaşır. İşte her şey bu karşılaşma ile değişecektir. Sürekli uymak zorunda hissettiği düzenden bir kaçış arayan ve hiçbir düzene uymak zorunda hissetmeyen iki kişi bir araya gelince sanki yaşam anlam kazanır. 

Oyuncular: Kyle Gallner, Yancey Fuqua, Jennifer Kincer 

Yönetmen: Adam Rehmeier

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5. Palm Springs, 2020

5. Palm Springs, 2020

IMDb: 7.4  

Özet: Vurdumduymaz bir insan olan Nyles ve nedime olmaya isteksiz Sarah'ın yolu, Palm Springs'te bir düğünde kesişir. İkilinin arasında romantik anlar yaşanır. Ancak Sarah, Palm Springs'ten ne zaman ayrılmaya çalışsa kendini yeniden aynı yerde bulur. Sarah ve Nyles, birbirlerinden ve bulundukları yerden kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.  

Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons  

Yönetmen: Max Barbakow

4. The Favourite, 2018

4. The Favourite, 2018

IMDb: 7.5  

Özet: On sekizinci yüzyılın başlarında İngiltere'nin Fransa ile savaşı sürerken, Kraliçe Anne'in tahtta olduğu sarayı ve lüks yaşam tarzı bundan pek etkilenmez. Kraliçenin yakın arkadaşı olan Marlborough Düşesi Sarah Churchill, bir yandan kraliçe ile ilgilenirken bir yandan onun yerine ülkeyi yönetmektedir.   

Oyuncular: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz  

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

3. Another Round, 2020

3. Another Round, 2020

IMDb: 7.7 

Özet: Körkütük, belirli seviyede tüketilen alkolün hayat standartlarını yükselteceğine dair bir araştırmaya rastlamalarının üzerine, bunu kendi hayatlarında test etmeye karar veren dört lise öğretmeninin hikayesini konu ediyor. Martin, kendisini yorgun ve yaşlı hisseden bir lise öğretmenidir. Evliliğinde sorunlar yaşayan Martin’in iş hayatı da pek yolunda gitmez. Martin’in öğrencileri ve velileri, not ortalamalarının artması için onun sözleşmesini iptal etmesini ister. Belirli seviyede tüketilen alkolün, zihni dünyaya açtığını savunan bir fikir üzerine Martin ve arkadaşları bir deney yapmaya karar verirler. Üç öğretmen arkadaşı ile birlikte Martin, deney için her gün belirli miktarda alkol tüketmeye başlar. Sonuç başlarda gayet olumludur. Ancak bir süre sonra deney, bazıları için olumsuz sonuçlar vermeye başlar. 

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang 

Yönetmen: Thomas Vinterberg

2. The Banshees of Inisherin, 2022

2. The Banshees of Inisherin, 2022

IMDb: 7.7 

Özet: İrlanda’nın batısında bir adadaki iki yakın arkadaşın ilişkisini konu alan film, Pádraic ve Colm isimlerindeki bu iki arkadaştan birinin bu dostluğu artık devam ettirmek istememesi üzerinden gelişen olayları aktarıyor. 

Oyuncular: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon 

Yönetmen: Martin McDonagh

1. Knives Out, 2019

1. Knives Out, 2019

IMDb: 7.9  

Özet: Harlan Thrombey 85. doğum günü partisinden hemen sonra malikanesinde ölü bulunduğunda meraklı ve neşeli bir dedektif olan Benoit Blanc cinayeti çözmesi için gizemli biri tarafından işe alınır. Blanc, Harlan'ın zamansız ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için anlamsız kandırmacalar ve yalanlardan oluşan bir yılan hikayesini çözmeye çalışacaktır.  

Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas  

Yönetmen: Rian Johnson

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