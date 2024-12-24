Bieber'ın Noel Süslemesinden Şarkı Çıkartan Kardashian'a 24 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Bieber'ın Noel Süslemesinden Şarkı Çıkartan Kardashian'a 24 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Sofia Vergara
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Sabrina Carpenter
Katy Perry
Jessie J
Jennifer Anniston
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Jennifer Lopez
Kim Kardashian
Ashley Tisdale
Hailey Bieber
Georgina Rodriguez
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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