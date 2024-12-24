Mert Yazıcıoğlu'nun Bitkin Görüntüsünün Nedeninden Gönül Dağı'ndaki Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Mert Yazıcıoğlu'nun Bitkin Görüntüsünün Nedeninden Gönül Dağı'ndaki Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızıl Goncalar'la ayrı bir boyuta ulaşan Mert Yazıcıoğlu, hiçbir gün dilimizden düşmüyor (bu doğru gerçekten). Kendisinin gündem olmak için bir çaba harcamasına gerek yok, artık adını anmadan geçtiğimiz tek bir gün bile olmuyor. Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakterine dair tüm detayları ezberlediğimiz Yazıcıoğlu, son bölümlerde bir miktar yorgun görünüyordu. Karakter gereği mi yoksa Mert Yazıcıoğlu'nun kendisi mi yorgun bilemediğimiz bu durumun arkasından acıklı bir hikaye çıktı.
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2. MasterChef Türkiye'de şef ceketleri sahiplerini buluyor. İlk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur'un almasıyla birlikte üçüncü ceket de sahibini buldu. Heyecanın giderek yükseldiği yarışmada finale sayılı günler kaldı. MasterChef'te üçüncü ceketi kim kazandı?
3. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı tam 5 sezondur izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu süreçte diziye pek çok oyuncu dahil oldu ve aynı zamanda bir o kadar isim de diziye veda etti. Son zamanlarda artan vedaların ardından bugün 5 sezondur dizide rol alan bir oyuncunun daha ayrılacağını öğrendik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sevilen isimlerinden biri daha diziye veda etti.
4. Survivor 2025 için sayılı günler kaldı. Survivor'ın heyecanla beklenen kadrosuna Ayşe Yüksel de katıldı. Daha yarışma başlamadan Survivor Ayşe'nin tanıtımda giydiği kürk gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Ayşe'ye eski Survivor yarışmacısı Sema'dan da gönderme geldi. Sema paylaşımı ile kürk giyip Ayşe'yle alay edince Ayşe'den yanıt gecikmedi. İşte Ayşe'nin paylaşımı...
5. Kocasının kendisini aldattığını söyleyen Beyzanur, Esra Erol'dan yardım istedi. Beyzanur'un itirafı ile stüdyo buz kesti. Beyzanur, kocasını başkasıyla bastığını açıkladı. Esra Erol'a yaptığı itirafta "Ellerim alçıdaydı. Yeni çıkarıldı." diyen Beyzanur, kocasını dövdüğünü söyledi. Esra Erol, "Nasıl yani?" diye sorunca. "Gerçekten ağzını burnunu kırdım." diyen Beyzanur, izleyenlerin tepkisini çekti.
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6. 2024 yılı hepimiz için adeta dizi cenneti gibi geçti. Pek çok dizinin yanına başladığı sezonda, aramızdan ayrılan onlarca dizi oldu. Elbette geriye birbirinden güzel dizi çiftleri bıraktılar! Hangisi daha iyi diye karar veremesek de neredeyse hepsi için "Keşke gerçek olsalar" diye düşünmeden edemedik. Kimi toksik kimi gerçekten hayran bırakan cinsten bu çiftlere gelin birlikte bakalım! Hangi oyuncular ekranları şenlendirmiş bir görelim!
7. Bir döneme damga vuran izdivaç programlarının kurgu olduğuna dair düşünceler hala olsa da bazı çiftlerin evlenmesi ve evliliklerine hala devam etmeleri gerçek aşk hikayelerinin de işlendiğini gözler önüne seriyor. Bu aşk hikayelerinden biri de Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay arasında yaşanmıştı. Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında tanışan Ceyda ve Mustafa bir ayrıl bir barış ilişkilerini en sonunda evlilikle taçlandırmış ve sonrasında da izdivaç programlarına yasaklama gelmişti. Ceyda ve Mustafa çifti şimdilerde neler yapıyor sizler için araştırdık.
8. 2013 ve 2018 yıllarında Survivor'a katılan futbolcu Ümit Karan, yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Survivor'ın en merak edilenlerinden tuvalet sorununa değinen Karan, yarışmadaki bu soruna açıklık getirdi. Tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdiklerini anlatan Ümit Karan, bu konuda verdiği detaylarla izleyenleri güldürdü. İşte o anlar...
9. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı akılları epey karıştırdı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümden önce Gazeteci Birsen Altuntaş, dizide Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın diziden ayrılacağı haberini duyurmuştu. Görkem'in diziden ayrılık hikayesi de ifşa olmuştu. Görkem, Ünalları ateşe verecek ve kendiyle birlikte 3 kişiyi daha ölüme götürecek. Peki, diziden hangi karakterler ölerek ayrılacak? İşte, iddialar ve izleyici tahminleri...
10. Survivor 2025 heyecanı başlıyor! Yarışmanın efsane isimlerinden İsmail Balaban Dominik’e gitmek üzere yola çıktı. Eşi İlayda Şeker ile havaalanındaki vedası çok konuşuldu. “Kalbim seninle. Seni çok seviyorum” diyerek eşine veda eden Şeker'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. O anlar izleyenlere duygusal anlar yaşatırken, yapılan yorumlar olay oldu.
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11. Show TV'de yayınlanan Gelin Evi yarışmasındaki yarışmacının bi' garip moda anlayışı görenleri şoke etti. Kafasına bir buket çiçek takıp gelen yarışmacı, özel modacısı olduğunu belirtti. Yarışmaya her gün başka bir kombinle katılacağını belirten yarışmacının buket çiçekli saç tasarımı ise çoktan dilimize düştü. İşte o tasarım...
12. 16-22 Aralık tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
13. Finans profesörü Özgür Demirtaş, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ekonomi tweetleriyle tanıdığımız Demirtaş, bu defa bir yerli diziyi gözüne kestirdi. Kanal D'nin yeni dönem dizisini izleyip hayran kalan profesör, diziyi övgü yağmuruna tuttu. İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı...
14. Survivor 2025 için geri sayım başladı. 1 Ocak günü yeni sezonuyla dönen yarışmada yarışmacılar daha şimdiden sosyal medyadan atışmaya başladı. Kaosun fitilini ateşleyen isim ise Ayşe oldu. All Star takımında yer alan Ayşe Yüksel, X'te Batuhan'ın spor hocasını "Ayşe'yi çalıştırma" diyerek uyardığını iddia etti. Bakalım ikili arasında adada nasıl bir ilişki olacak?
15. NOW'da yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, kısa sürede büyük beğeni topladı. Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin yaşadıklarını gerçeklere, söylentilere ve hayal gücüne bağlı olarak ekrana getiren dizi atmosferiyle şimdiden izleyiciyi içine aldı. Dizide Azra Aksu'nun canlandırdığı Aliye karakteri şimdiden favorimiz olurken Aliye'nin 2. bölümdeki sahnesinin gerçek olduğunu öğrendik. Yeğeni Şirin Devrim'in kitabında yazdığına göre Aliye'nin doktor kontrolünde geçmek için üzerini çıkarmayıp beklediği anlar gerçekte de yaşanmış.
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16. Candaş Tolga Işık'ın çok konuşulan projesi Fenomen'in yeni bölüm konuğu Deniz Çakır oldu. Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Ferhunde karakterini canlandıran Çakır, Ferhunde'nin sahnelerini izledi. Ferhunde'yi oynamayıp yaşayan Çakır'ın dizi ve karakteri hakkındaki yorumları kısa sürede gündeme otururken en konuşulan bölüm ise Çakır'ın dizinin finalini yorumlaması oldu. Final sahnesi hakkındaki itiraflarını sizler için derledik.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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