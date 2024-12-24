Şakir Paşa Ailesi'nde Aliye'nin O Sahnesi Meğer Gerçekte Yaşanmış!

'Doktorun muayenehanesinde onu, soyunması için küçük bir odada yalnız bıraktılar. Ama o zamana kadar hep dadılar, hizmetkârlar elinin uzanamadığı düğmeleri, fiyonkları çözüp soyunmasına yardım ettikleri için, Aliye odanın ortasında hareketsiz durup yardım bekledi. Kendi kendine soyunamıyordu bile! Doktorla paşa babası odaya girince şaşırdılar. Aralarında konuştular ve karar verdiler ki, aptal olmasa bile ona yakın bir durumu var.'