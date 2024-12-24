Şakir Paşa Ailesi'nde Aliye'nin O Sahnesi Meğer Gerçekte Yaşanmış!
Şakir Paşa Ailesi'nde Aliye'nin O Sahnesi Meğer Gerçekte Yaşanmış!
NOW'da yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, kısa sürede büyük beğeni topladı. Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin yaşadıklarını gerçeklere, söylentilere ve hayal gücüne bağlı olarak ekrana getiren dizi atmosferiyle şimdiden izleyiciyi içine aldı. Dizide Azra Aksu'nun canlandırdığı Aliye karakteri şimdiden favorimiz olurken Aliye'nin 2. bölümdeki sahnesinin gerçek olduğunu öğrendik. Yeğeni Şirin Devrim'in kitabında yazdığına göre Aliye'nin doktor kontrolünde geçmek için üzerini çıkarmayıp beklediği anlar gerçekte de yaşanmış.
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NOW ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, daha şimdiden gözümüzün bebeği haline geldi.
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Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesinin yanına dönmesiyle beraber yaşananları anlatan dizi gerçeklere ve söylentilere dayanılarak yazılıyor.
Atmosferi, senaryosu, oyunculuklarıyla Şakir Paşa Ailesi, kesinlikle sezonun en iddialı işleri arasında yer alırken özellikle Azra Aksu'nun canlandırdığı Aliye karakteri şimdiden favorimiz haline geldi.
Ülkemizin ilk gravür sanatçısı Aliye Berger'in çocukluğunu canlandıran Aksu'nun performansı alkışı hak ederken son bölümdeki bir sahnenin aslında gerçek olduğunu öğrendik.
Hatırlarsanız 2. bölümde küçük Aliye doktor kontrolüne gitmiş ama evde hizmetçilerin ona yardım etmesine alışkın olduğu için üzerini çıkaramamıştı.
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Meğer Aliye'nin kimse yardıma gelmediği için üzerini çıkaramadığı sahne gerçekte de yaşanmış!
Şirin Devrim, Şakir Paşa Ailesi'ni anlattığı kitabında teyzesi Aliye'nin doktor ânısını şu cümlelerle anlatıyor:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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