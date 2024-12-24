Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır, Yıllar Sonra Final Sahnesini Yorumladı
Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır, Yıllar Sonra Final Sahnesini Yorumladı
Candaş Tolga Işık'ın çok konuşulan projesi Fenomen'in yeni bölüm konuğu Deniz Çakır oldu. Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Ferhunde karakterini canlandıran Çakır, Ferhunde'nin sahnelerini izledi. Ferhunde'yi oynamayıp yaşayan Çakır'ın dizi ve karakteri hakkındaki yorumları kısa sürede gündeme otururken en konuşulan bölüm ise Çakır'ın dizinin finalini yorumlaması oldu. Final sahnesi hakkındaki itiraflarını sizler için derledik.
KAYNAK: Fenomen/ KAFA TV
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Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü öyle bir dizi ki tekrar bölümleriyle şu an yayında olan dizilere rakip olabiliyor.
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5 sezon süren dizinin her bölümünde heyecan zirve yapmış ve 174 bölümün tek bir ânı bile izleyiciyi sıkmamıştı.
Dizinin ortalık karıştıran gelini Ferhunde'yi canlandıran Deniz Çakır, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuk oldu.
Programda diziden sahneleri yorumlayan Deniz Çakır, özellikle final sahnesi hakkında söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu.
Ferhunde'nin konağın boş halini gezdiği sahnenin nasıl çekildiğini anlatan Çakır, o sahne bittiğinde ağlamaktan kalkamadığını itiraf etti.
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''Toygar Işıklı'nın muhteşem şarkısı. Toygar, bu diziye bir hediyedir... Bu sahne, sadece Ferhunde'nin vedası değil Deniz'in de 5 senesine bakışıydı."
"Sahne bittikten sonra ağlamaktan oradan kalkamadım. Oyuncu olarak sonrasında bu kadar içselleştirdiğim bir karakterle flört etmedim. Kötü bir şeyim yok bu diziyle ilgili, hep güzel anılarım var.''
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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