Estetik Ameliyat Sonrası Vefat Eden Gelin Evi Yarışmacısı Neşe Özkan'ın Eşinden Açıklama
Estetik Ameliyat Sonrası Vefat Eden Gelin Evi Yarışmacısı Neşe Özkan'ın Eşinden Açıklama
Gelin Evi programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen bir haber gelmişti. Karın germe ve meme küçültme ameliyatı geçiren Özkan, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın vefat etmesi üzerine eşi açıklama yaptı. Sosyal medyadan video yayınlayan acılı eş, eşinin yanlış işlem, yetkisiz insanlar nedeniyle öldürüldüğünü düşündüğünü belirtti. İskender Özkan, eşinin estetik merkeziyle konuşmalarını da sosyal medyadan paylaştı.
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Gelin Evi yarışmasıyla tanıdığımız sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçirdiği estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti.
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Kalbi duran ve kurturulamayan Neşe Özkan'ın acılı eşi İskender Özkan, eşinin ölümü hakkında ilk kez konuştu.
''Yanlış bir işlem, yetkisiz, bilgisiz, yetersiz ekipmanlar ve insanlar tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum.'' diyen İskender Özkan, eşinin ölümü hakkında iki açıklama videosu paylaşıp eşinin estetik merkeziyle konuşmalarını yayınladı.
İşte İskender Özkan'ın o açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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