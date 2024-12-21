Çok Güzel Hareketler Bunlar Oyuncusu Hiç Görmediğimiz Fotoğraflar Paylaştı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar Oyuncusu Hiç Görmediğimiz Fotoğraflar Paylaştı!
2008 yılında hayatımıza giren Çok Güzel Hareketler Bunlar, yayınlandığı dönemin en sevilen projelerinden biriydi. Bize göre erken final yapan programın ardından herkes kendi yolunu çizmişti. Çok Güzel Hareketler'in oyuncularından Emre Canpolat, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme gelirken şimdi de o dönemden fotoğraflar paylaştı. İşte Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan hiç görmediğimiz fotoğraflar...
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2008-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar, yayınlandığı döneme damga vuran işlerdendi.
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Sevilen programda yayınlanan skeçleri hala dilimizden düşüremezken birbirinden yetenekli oyuncuların işlerini beğeniyle izliyoruz.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın etkisinden yıllar geçmesine rağmen hala çıkamazken programın sevilen oyuncusu Emre Canpolat'tan enfes bir sürpriz geldi.
Emre Canpolat, o döneme ait daha önce görmediğimiz fotoğraflar yayınladı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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