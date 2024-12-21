Acun, "Kansız" Demişti: Serkay Tütüncü, Survivor'ı Fena Tiye Aldı!
Acun, "Kansız" Demişti: Serkay Tütüncü, Survivor'ı Fena Tiye Aldı!
Survivor 2016'ya katılıp 2. olan Serkay Tütüncü, yarışmanın ardından kendine bambaşka bir kariyer çizmişti. Survivor'a bir kez katılanın sonrasında pek çok kez daha katıldığı aşikar olurken Tütüncü, Survivor'ı hayatından çıkarmıştı. Acun Ilıcalı'nın kendisine 'Kansız' dediği Tütüncü, Melis İşiten'in programına konuk oldu. Tütüncü, burada Survivor'ı fena tiye aldı.
KAYNAK: Melis İşiten ile Zaten Şov
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Şimdilerin en popüler oyuncularından Serkay Tütüncü, hatırlarsanız kariyerine Survivor 2016'yla başlamıştı.
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2016'da katıldığı yarışmanın en popüler isimlerinden olan Serkay, Semih'le olan tartışmalarıyla sık sık gündem olmuş ve finale kadar gitmişti.
Finalde Avatar Atakan'a yenilerek 2. olan Serkay, Survivor'ın ardından yarışmanın adını bile anmazken kendine yepyeni bir kariyer inşa etti.
Survivor'dan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Serkay Tütüncü, başarılı bir kariyere sahip olurken Survivor'ın S'sini bile ağzına almamış ve Acun Ilıcalı'dan "Kansız" damgası yemişti.
Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov'a konuk olan Serkay Tütüncü, ıssız adayla ilgili bir konuda yaptığı yorumla gündem oldu.
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"Bir daha ıssız bir adaya düşmemeyi çok iyi biliyorum" diyerek Survivor'ı tiye alan Tütüncü'nün o anları viral oldu.
İşte o anlar:
Bakalım Acun Ilıcalı'dan bir yanıt gelecek mi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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