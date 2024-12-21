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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'dan Pembe'nin Osmanlı Tokadına Yanıt

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'dan Pembe'nin Osmanlı Tokadına Yanıt

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.12.2024 - 08:36

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine hepimizi ekran başına kilitledi. Görkem'in tüm foyasının ortaya çıktığı bölümde en çok konuşulan ise Pembe'nin Osmanlı tokadı oldu. Dualarla çağırdığı gelini Görkem'i beddualarla kovan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun performansı gündeme oturdu. Tokadı yiyen Görkem'i canlandıran Özge Özacar ise Taşçıoğlu ile paylaşım yaparak esprili bir yanıt verdi.

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3. sezonda olmasına rağmen heyecanından hiçbir şey kaybetmeyen Kızılcık Şerbeti, yine bomba gibi bir bölümle ekrana geldi.

3. sezonda olmasına rağmen heyecanından hiçbir şey kaybetmeyen Kızılcık Şerbeti, yine bomba gibi bir bölümle ekrana geldi.

Fatih'in evi terk ederek Doğa'ya kaçtığı Şerbo'da bu gelişme hepimizi şoke etse de psikopat Görkem'in yapacağı hamleler bizi daha da korkuttu.

Fatih'in evi terk ederek Doğa'ya kaçtığı Şerbo'da bu gelişme hepimizi şoke etse de psikopat Görkem'in yapacağı hamleler bizi daha da korkuttu.

Doğa'nın okulu basıp metres muamelesi yapan Görkem'in Fatih dönene kadar Ünal ailesi evine kamp kurması gidişatın kötüleştiğinin sinyallerini verirken bölüm sonunda beklenen oldu.

Doğa'nın okulu basıp metres muamelesi yapan Görkem'in Fatih dönene kadar Ünal ailesi evine kamp kurması gidişatın kötüleştiğinin sinyallerini verirken bölüm sonunda beklenen oldu.

Ömer'in Hale'yi bulup eve getirmesi üzerine Görkem'in çevirdiği tüm oyunlar açığa çıktı. Görkem'e en büyük tepki ise Pembe'den geldi.

Ömer'in Hale'yi bulup eve getirmesi üzerine Görkem'in çevirdiği tüm oyunlar açığa çıktı. Görkem'e en büyük tepki ise Pembe'den geldi.

Dualarla çağırdığı gelinini beddualarla kovan Pembe'nin Osmanlı tokadıyla Görkem gibi biz de neye uğradığımızı şaşırırken o sahne kısa sürede viral oldu.

Dualarla çağırdığı gelinini beddualarla kovan Pembe'nin Osmanlı tokadıyla Görkem gibi biz de neye uğradığımızı şaşırırken o sahne kısa sürede viral oldu.
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Osmalı tokadı sahnesi sonrası Görkem'i canlandıran Özge Özacar, Sibel Taşçıoğlu ve Ceren Karakoç'la olan fotoğrafını paylaşıp "Senin vurduğun yerde gül biter" yazdı.

Osmalı tokadı sahnesi sonrası Görkem'i canlandıran Özge Özacar, Sibel Taşçıoğlu ve Ceren Karakoç'la olan fotoğrafını paylaşıp "Senin vurduğun yerde gül biter" yazdı.

'Senin vurduğun yerde gül biter. Seninle karşılıklı oynamaksa bir şans. Seni çok seviyorum!'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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