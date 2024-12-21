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Somer Şef'in Ağlama Krizine Giren Onur'un Karşısında Yemek Yemesi Tepki Topladı!

Somer Şef'in Ağlama Krizine Giren Onur'un Karşısında Yemek Yemesi Tepki Topladı!

MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.12.2024 - 12:58

MasterChef'in son bölümüne Onur'un aşırı stresten ağlama krizine girmesi damga vurdu. Bir türlü yukarı çıkamayan Onur, yemek sunumu esnasında aniden ağlamaya başladı. Yarışmacı ve jüri üyeleri Onur'un yanına giderken Somer Şef'in istifini bozmadan yemek yemeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Somer Şef'in o anları kısa sürede viral oldu. İşte o anlar...

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Finale adım adım ilerlenen MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Onur'un ağlama krizine girmesi damga vurdu.

Finale adım adım ilerlenen MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Onur'un ağlama krizine girmesi damga vurdu.

Yarışmacıların son 6'ya kalmak için kıyasıya mücadele verdiği yarışmada Onur bir türlü yukarı çıkamazken yemek sunumu esnasında bir anda ağlamaya başladı.

Yarışmacıların son 6'ya kalmak için kıyasıya mücadele verdiği yarışmada Onur bir türlü yukarı çıkamazken yemek sunumu esnasında bir anda ağlamaya başladı.

Yarışmacılardan Semih'in ve Danilo Şef'in desteğe gittiği Onur ağlarken Somer Şef'in karşısında yemek yemeye devam etmesi ise sosyal medyanın diline düştü.

Yarışmacılardan Semih'in ve Danilo Şef'in desteğe gittiği Onur ağlarken Somer Şef'in karşısında yemek yemeye devam etmesi ise sosyal medyanın diline düştü.

İşte o anlar:

Somer Şef'e tepkilerden bazılarını sıraladık:

Somer Şef'e tepkilerden bazılarını sıraladık:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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