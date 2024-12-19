Gelin Evi Yarışmacısı ve Sosyal Medya Fenomeni Neşe Özkan Estetik Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti!

Gelin Evi programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Karın germe ve meme küçültme ameliyatı geçiren Özkan, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki fenomen, daha önce de bir dizi estetik operasyon geçirmişti. Ancak iddiaya göre bu kez genç fenomenin operasyon sırası ya da sonrasında kalbi durdu ve kurtarılamadı. Özkan'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.