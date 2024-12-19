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Gelin Evi Yarışmacısı ve Sosyal Medya Fenomeni Neşe Özkan Estetik Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti!

Gelin Evi Yarışmacısı ve Sosyal Medya Fenomeni Neşe Özkan Estetik Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti!

Gelin Evi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.12.2024 - 11:35

Gelin Evi programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Karın germe ve meme küçültme ameliyatı geçiren Özkan, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki fenomen, daha önce de bir dizi estetik operasyon geçirmişti. Ancak iddiaya göre bu kez genç fenomenin operasyon sırası ya da sonrasında kalbi durdu ve kurtarılamadı. Özkan'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

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Geçtiğimiz şubat ayında Gelin Evi programına katılarak adından söz ettiren Neşe Özkan'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi.

Geçtiğimiz şubat ayında Gelin Evi programına katılarak adından söz ettiren Neşe Özkan'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Neşe Özkan'ın daha önce birtakım estetik operasyon geçirdiği biliniyordu.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Neşe Özkan'ın daha önce birtakım estetik operasyon geçirdiği biliniyordu.

Ancak iddiaya göre karın germe ve meme küçültme ameliyatı olan Özkan'ın ameliyat sırası ya da sonrasında kalbi durdu ve kurtarılamadı.

Ancak iddiaya göre karın germe ve meme küçültme ameliyatı olan Özkan'ın ameliyat sırası ya da sonrasında kalbi durdu ve kurtarılamadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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