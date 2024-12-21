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51 Yaşına Giren Müge Anlı'ya Rahmi Bey'den Altın Hediyesi

51 Yaşına Giren Müge Anlı'ya Rahmi Bey'den Altın Hediyesi

Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.12.2024 - 15:33

Hafta içi her gün evlerimize konuk olan Müge Anlı, 20 Aralık günü 51 yaşına girdi. Anlı'nın doğum günü canlı yayında kutlandı. Geleneği bozmayan Rahmi Bey, her sene olduğu gibi yine Müge Anlı'ya hediyesiyle geldi. Rahmi Hoca, canlı yayında Müge Anlı'ya altın taktı. O anlar kısa sürede viral oldu.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde doğum günü heyecanı vardı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde doğum günü heyecanı vardı.

51. yaşına giren Müge Anlı'nın doğum günü canlı yayında kutlanırken gelenek bozulmadı ve Rahmi Hoca'dan beklenen hediye geldi.

51. yaşına giren Müge Anlı'nın doğum günü canlı yayında kutlanırken gelenek bozulmadı ve Rahmi Hoca'dan beklenen hediye geldi.

Bir klasik olarak Müge Anlı'nın her doğum gününde altın takan Rahmi Bey, canlı yayına yine altınıyla geldi.

Bir klasik olarak Müge Anlı'nın her doğum gününde altın takan Rahmi Bey, canlı yayına yine altınıyla geldi.

Müge Anlı'nın doğum gününü kutlayıp mutlu seneler dileyen Rahmi Bey, Anlı'nın elbisesi bozulmasın diye bu kez altını eline verdi.

Müge Anlı'nın doğum gününü kutlayıp mutlu seneler dileyen Rahmi Bey, Anlı'nın elbisesi bozulmasın diye bu kez altını eline verdi.

Biz de Müge Anlı'ya yeni yaşında mutluluklar diliyoruz!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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