Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Yorgun Görüntüsünün Arkasında Yürek Dağlayan Bir Hikaye Yatıyormuş!
Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Yorgun Görüntüsünün Arkasında Yürek Dağlayan Bir Hikaye Yatıyormuş!
Kızıl Goncalar'la ayrı bir boyuta ulaşan Mert Yazıcıoğlu, hiçbir gün dilimizden düşmüyor (bu doğru gerçekten). Kendisinin gündem olmak için bir çaba harcamasına gerek yok, artık adını anmadan geçtiğimiz tek bir gün bile olmuyor. Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakterine dair tüm detayları ezberlediğimiz Yazıcıoğlu, son bölümlerde bir miktar yorgun görünüyordu. Karakter gereği mi yoksa Mert Yazıcıoğlu'nun kendisi mi yorgun bilemediğimiz bu durumun arkasından acıklı bir hikaye çıktı.
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NOW TV ekranlarında geçtiğimiz sezon hayatlarımıza giren Kızıl Goncalar, hiç vites düşürmeden bu sezon da izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor.
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Her ne kadar dizide her bir karakter övgüyü hak etse de sosyal medyada en çok konuşulan isim daima Mert Yazıcıoğlu oluyor.
Severek izlediğimiz oyuncu, dizinin son bölümlerinde yorgun bir görünüme sahipti. Sebebi de hemen merak edildi elbette.
Hatta asıl merak edilen Cüneyd'in mi yoksa Mert Yazıcıoğlu'nun mu yorgun olduğuydu...
Yazıcıoğlu'yla ilgili önceki yıllarda yapılan bir röportaj, konuyla ilgili üzücü gerçeği açığa çıkardı.
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Karagül dizisiyle ilgili yaptığı açıklamada babasını kaybettikten 6 ay sonra diziye başladığını ve orada da ilk bölümlerde babasını kaybettiğini belirten oyuncu, tanıdık bir duygu olduğu için durumdan etkilendiğini belirtmişti.
Kızıl Goncalar'da her ne kadar kötü bir karakter olsa da geçtiğimiz haftaki bölümde babası Vahid'i kaybetti.
Bu detayın fark edilmesi sevenlerini epey üzdü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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