Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Yorgun Görüntüsünün Arkasında Yürek Dağlayan Bir Hikaye Yatıyormuş!

Kızıl Goncalar'la ayrı bir boyuta ulaşan Mert Yazıcıoğlu, hiçbir gün dilimizden düşmüyor (bu doğru gerçekten). Kendisinin gündem olmak için bir çaba harcamasına gerek yok, artık adını anmadan geçtiğimiz tek bir gün bile olmuyor. Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakterine dair tüm detayları ezberlediğimiz Yazıcıoğlu, son bölümlerde bir miktar yorgun görünüyordu. Karakter gereği mi yoksa Mert Yazıcıoğlu'nun kendisi mi yorgun bilemediğimiz bu durumun arkasından acıklı bir hikaye çıktı.