Survivor Yolcusu İsmail Balaban'ın Duygusal Vedasına Sosyal Medya Yorumları Damga Vurdu!
Survivor Yolcusu İsmail Balaban'ın Duygusal Vedasına Sosyal Medya Yorumları Damga Vurdu!
Survivor 2025 heyecanı başlıyor! Yarışmanın efsane isimlerinden İsmail Balaban Dominik’e gitmek üzere yola çıktı. Eşi İlayda Şeker ile havaalanındaki vedası çok konuşuldu. “Kalbim seninle. Seni çok seviyorum” diyerek eşine veda eden Şeker'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. O anlar izleyenlere duygusal anlar yaşatırken, yapılan yorumlar olay oldu.
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Survivor 2025 için geri sayım başladı! Yeni sezonda izleyicilere All Star ve Gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir mücadele vaat eden Survivor 1 Ocak’ta ekranlarda olacak.
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Yarışmanın sevilen şampiyonlarından İsmail Balaban Dominik’e gitmek için yola çıktı. Ancak İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker ile havaalanındaki vedası sosyal medyada olay oldu.
Survivor macerası sırasında tanıştığı ve geçtiğimiz yıl evlendiği İlayda Şeker ile vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamayan İsmail Balaban, duygusal bir an yaşadı.
“Allah’a emanet ol, her şeyim. Kalbim seninle” diyerek eşini uğurlayan İlayda Şeker bu anları sosyal medyada paylaştı. Balaban çiftinin birbirine sarılarak ağladığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.
İşte o anlar👇
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Ancak sosyal medya kullanıcıları bu vedayı farklı şekilde yorumladı. “Savaşa gidiyor sanki!”, “Bu kadar üzülüyorsan gitme!” gibi yorumlar yağdı. İlayda Şeker’in duygusal paylaşımı kadar bu yorumlar da dikkat çekti.
İşte o yorumlarda bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Hiç mi sevdiğiniz bir insanı uğurlamadınız yolcu etmediniz yada vedalaşmadınız mı ak hayatında
Yazık lan ikisini de severim. Saftirikler ailesi
Bir kamyon para kazacak... Sevinç gözyaşlarıdır o.... 🤪🤪🤪