Survivor Turabi Bu Sezon Yarışmada Neden Olmadığını Açıklarken Acun Ilıcalı'nın "Engellerine" Taş!
Survivor Turabi Bu Sezon Yarışmada Neden Olmadığını Açıklarken Acun Ilıcalı'nın "Engellerine" Taş!
Survivor 2025 1 Ocak itibarıyla başlıyor. Yarışmacı kadrosu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı ve kadroda Turabi'nin olmadığı görülmüştü. Şimdilerde Almanya Exatlon'da yarışan Turabi'den açıklama geldi! Hem Survivor'a neden katılmadığını açıklayan Turabi hem de önümüzdeki sezonlarla ilgili hedeflerini açıkladı. Ancak Acun Ilıcalı'nın 'engellerine' takıldı.
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Survivor 2025, 1 Ocak'ta başlıyor! All Star-Gönüllüler formatında yayınlanacak program şimdiden konuşulmaya başlandı.
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Merakla beklenen sezonda Survivor denince ilk akla gelen isimlerden Turabi'nin olup olmayacağı merak konusuydu.
Geçtiğimiz sezon sakatlanıp yarışmadan ayrılan Turabi, bu yıl Almanya'da Exatlon programına katıldı. Ancak oradan bile Survivor yorumuna yetişti ve programla ilgili açıklama yaptı.
Bu sezon yarışmaya katılmayacağını açıklayan Turabi, önümüzdeki sezonlarda mutlaka katılacağını ancak bunun için Acun Ilıcalı'nın kendisinin engellerini kaldırması gerektiğini belirtti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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