onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Hazırlığı Sürüyor: MasterChef'te İkinci Ceketi Kim Kazandı?

Final Hazırlığı Sürüyor: MasterChef'te İkinci Ceketi Kim Kazandı?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.12.2024 - 00:17

MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için mücadele sürüyor. Finale sayılı günler kala yarışmacılar arasındaki yarış fena halde kızıştı. Dün ilk ceketi Kerem'in almasının ardından yarışmacılar bugün ikinci ceket için yarıştılar. Bakalım MasterChef'te ikinci ceketi kim kazandı?

Detaylar, içerikte...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'te şef ceketlerini giymek üzere yarışmacıların mücadelesi sürüyor.

MasterChef'te şef ceketlerini giymek üzere yarışmacıların mücadelesi sürüyor.

Dün ilk ceket için mücadele edilmiş ve ceketin sahibi Kerem olmuştu.

Dün ilk ceket için mücadele edilmiş ve ceketin sahibi Kerem olmuştu.

Detaylar:

Bu akşam da Beyza, Onur, Erim ve Semih ikinci ceket için ter döktüler.

Bu akşam da Beyza, Onur, Erim ve Semih ikinci ceket için ter döktüler.

Semih'le son ikiye kalan Onur, ikinci ceketin sahibi olmayı başardı.

Semih'le son ikiye kalan Onur, ikinci ceketin sahibi olmayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın