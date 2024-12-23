Final Hazırlığı Sürüyor: MasterChef'te İkinci Ceketi Kim Kazandı?
Final Hazırlığı Sürüyor: MasterChef'te İkinci Ceketi Kim Kazandı?
MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için mücadele sürüyor. Finale sayılı günler kala yarışmacılar arasındaki yarış fena halde kızıştı. Dün ilk ceketi Kerem'in almasının ardından yarışmacılar bugün ikinci ceket için yarıştılar. Bakalım MasterChef'te ikinci ceketi kim kazandı?
Detaylar, içerikte...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te şef ceketlerini giymek üzere yarışmacıların mücadelesi sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün ilk ceket için mücadele edilmiş ve ceketin sahibi Kerem olmuştu.
Bu akşam da Beyza, Onur, Erim ve Semih ikinci ceket için ter döktüler.
Semih'le son ikiye kalan Onur, ikinci ceketin sahibi olmayı başardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın