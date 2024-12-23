Setlerdeki Kriz Son Bulmuyor: NOW'ın Sevilen Dizisinde Başroller Arasında Kriz Yaşandığı İddia Edildi!

Sezonun tam da ortasına gelmişken televizyon ekranlarında diziler dışında beklenmedik haberler geliyor. Dizilerin setlerinde yaşanan oyuncular arası gerilim daha önce gündem olmuştu. Siyah Kalp setinde Burak Sergen ve Bülent Polat arasında arasında yaşanan tartışma epey şaşırtmıştı. Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon katılan oyuncular da birer birer ayrılıp pek de umduklarını bulamadıklarını söylemiş, Neslihan Yeldan da setteki ortamla ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Bu kez de Leyla setinde yaşananlar merak uyandırdı. Cemre Baysel'in Gonca Vuslateri ile olan paylaşımını Instagram hesabından kaldırması kafaları karıştırdı.