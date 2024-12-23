Setlerdeki Kriz Son Bulmuyor: NOW'ın Sevilen Dizisinde Başroller Arasında Kriz Yaşandığı İddia Edildi!
Setlerdeki Kriz Son Bulmuyor: NOW'ın Sevilen Dizisinde Başroller Arasında Kriz Yaşandığı İddia Edildi!
Sezonun tam da ortasına gelmişken televizyon ekranlarında diziler dışında beklenmedik haberler geliyor. Dizilerin setlerinde yaşanan oyuncular arası gerilim daha önce gündem olmuştu. Siyah Kalp setinde Burak Sergen ve Bülent Polat arasında arasında yaşanan tartışma epey şaşırtmıştı. Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon katılan oyuncular da birer birer ayrılıp pek de umduklarını bulamadıklarını söylemiş, Neslihan Yeldan da setteki ortamla ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Bu kez de Leyla setinde yaşananlar merak uyandırdı. Cemre Baysel'in Gonca Vuslateri ile olan paylaşımını Instagram hesabından kaldırması kafaları karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sezon dizilerdeki kaosun yanı sıra setlerde yaşanan krizler de sık sık gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon başında Kızılcık Şerbeti'ne katılan oyuncular birer birer hayal kırıklığı açıklaması yaparken, son olarak da Neslihan Yeldan setteki genç isimlerin adab-ı muaşeretten uzak olduklarını söylemişti.
Bu da yetmezmiş gibi bir de Siyah Kalp setinde yaşanan kavganın etkisi bir hayli büyük olmuştu. Bülent Polat'ın menajerinden, Burak Sergen'in oyuncunun üzerine yürüdüğüne dair bir açıklama yayınlanmıştı.
Bu kez de sosyal medyada bambaşka bir diziyle ilgili başrol krizi yaşandığına dair iddialar ortalıkta dolanmaya başladı.
Üstüne Cemre Baysel'in Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını Instagram hesabından kaldırması akılları iyice karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemre Baysel'in bir önceki dizisinde de canlandırdığı İncila karakteri yerine Naz karakteri sevilince durumdan hoşnut olmadığı ve bunun da küçük çaplı bir krize yol açtığı iddia edilmişti.
Bu kez de kulislerde ortamın gerildiği iddiası dolaşınca akla ilk gelen Leyla dizisi oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın