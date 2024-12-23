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Kanalın 3. Dizisi de Gitti: ATV Dizisi İçin Erken Final Kararı Alındı!

Kanalın 3. Dizisi de Gitti: ATV Dizisi İçin Erken Final Kararı Alındı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.12.2024 - 19:11

Yeni sezona pek çok dizi başlamış olmasına rağmen ekonomik sebeplerden dolayı pek çok dizinin de yapımı ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Sezona büyük bir iddiayla başlamasına rağmen yine aynı gerekçeler ve reytinglerdeki yetersizlik sebebiyle de pek çok dizi final yapmıştı. 2024-2025 sezonunda en çok dizi yapan kanallardan biri de ATV olmuştu. Ancak bu sezon başlayan 2 dizisi final yapan ATV'de bir erken final kararı daha duyuruldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonda pek çok dizi büyük umutlarla izleyici karşısına çıktı. Ancak ne yazık ki kısa süre sonra yayından kaldırıldılar.

Yeni sezonda pek çok dizi büyük umutlarla izleyici karşısına çıktı. Ancak ne yazık ki kısa süre sonra yayından kaldırıldılar.

Ekonomik sebepler dizilerle ilgili karar alma konusunda oldukça etkileyici oldu. Geçtiğimiz yaz yalnızca bir dizi çekildi ve sezon başından bu yana pek çok dizinin yapımı ya ertelendi ya da iptal edildi.

Ekonomik sebepler dizilerle ilgili karar alma konusunda oldukça etkileyici oldu. Geçtiğimiz yaz yalnızca bir dizi çekildi ve sezon başından bu yana pek çok dizinin yapımı ya ertelendi ya da iptal edildi.

Hal böyle olunca, başlayan dizilerin de reytinglere karşı direnci düştü. Önceden en az 8 bölüm olarak anlaşılan diziler artık 8. bölümü bile göremeden bazen 2. bölümün ardından final yapıyor.

Hal böyle olunca, başlayan dizilerin de reytinglere karşı direnci düştü. Önceden en az 8 bölüm olarak anlaşılan diziler artık 8. bölümü bile göremeden bazen 2. bölümün ardından final yapıyor.

Sezon başından bu yana Kör Nokta ve Karadut dizileri final yapan ATV'de bir dizi daha reytinglere kurban giderek final kararı aldı.

Sezon başından bu yana Kör Nokta ve Karadut dizileri final yapan ATV'de bir dizi daha reytinglere kurban giderek final kararı aldı.

Succession'a benzetilen Holding dizisi, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 4. bölümde final yapacak.

Succession'a benzetilen Holding dizisi, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 4. bölümde final yapacak.

Bakalım yılın bitmesine birkaç gün kala başka final haberi gelecek mi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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