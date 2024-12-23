Kanalın 3. Dizisi de Gitti: ATV Dizisi İçin Erken Final Kararı Alındı!

Yeni sezona pek çok dizi başlamış olmasına rağmen ekonomik sebeplerden dolayı pek çok dizinin de yapımı ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Sezona büyük bir iddiayla başlamasına rağmen yine aynı gerekçeler ve reytinglerdeki yetersizlik sebebiyle de pek çok dizi final yapmıştı. 2024-2025 sezonunda en çok dizi yapan kanallardan biri de ATV olmuştu. Ancak bu sezon başlayan 2 dizisi final yapan ATV'de bir erken final kararı daha duyuruldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş