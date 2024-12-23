Gönül Dağı'nda Yürek Yakan Veda! Yerini Kim Dolduracak?
Gönül Dağı'nda Yürek Yakan Veda! Yerini Kim Dolduracak?
Gönül Dağı’nda bir dönem sona erdi! Hande Nur Tekin’in hayat verdiği Mihriban izleyicilere unutulmaz bir veda yaşattı. “Bu dünyadan bir Mihriban geçti” sözleriyle gözyaşlarına boğulan seyirci Mihriban’ın ölüm sahnesiyle ekran başında hüngür hüngür ağladı. Sosyal medyada gündem olan bu ayrılık dizinin hayranlarını derinden sarstı. Şimdi herkes Mihriban’ın yerini doldurması beklenen kişiyi konuşuyor. İşte detaylar...
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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümüyle seyircinin yüreğine dokundu. Dizide Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin ekranlara veda etti.
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Duygusal bir ölüm sahnesiyle diziden ayrılan Mihriban hem oyuncu kadrosu hem de izleyiciler için derin bir iz bıraktı.
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından “Bu dünyadan bir Mihriban geçti” notuyla yaptığı paylaşım da çok konuşuldu.
Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin 159. bölümünde Mihriban’ın vedası izleyicileri gözyaşlarına boğdu.
Diziye başarılı performansıyla renk katan Hande Nur Tekin sahne sonrası yaptığı paylaşımda, “Benim için çok özel bir yolculuğun sonuna geldim. Bu kadar güzel bir masala eşlik ettiğim için çok mutluyum” sözleriyle yapım ekibine ve izleyicilere teşekkür etti.
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Mihriban’ın duygusal ölüm sahnesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Dizinin hayranları “Mihriban’ın yeri dolmaz” derken, dizide bu boşluğu Meryem karakterinin dolduracağı konuşuluyor.
Yeni bölümlerde dizinin nasıl bir yol alacağı şimdiden merak konusu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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