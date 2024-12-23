Ekonomik Kriz Bir Diziyi Daha Ekrandan Sildi: Çekimler İptal!
Ekonomik Kriz Bir Diziyi Daha Ekrandan Sildi: Çekimler İptal!
Televizyon dünyasında büyük umutlarla hazırlanan bir proje daha rafa kaldırıldı. Başrollerini Akın Akınözü ve Devrim Özkan’ın paylaşacağı Halef dizisi ekonomik krizden nasibini aldı. Reklam gelirlerindeki düşüş ve kanalların zamanlama sorunları dizinin prodüksiyonunu durdurdu. Yıldız isimlerle dolu kadrosuyla dikkat çeken yapım ne yazık ki izleyiciyle buluşamadan askıya alındı.
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Türk televizyon dünyasında yankı uyandırması beklenen proje izleyiciyle buluşamadan tarihe karıştı. Senaryosunu Tunahan Kurt’un yazdığı ve Sinan Öztürk’ün yönetmenliğini üstleneceği Halef dizisi ekonomik kriz nedeniyle rafa kaldırıldı.
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Özellikle yeni yıl öncesi artan maliyetler ve reklam gelirlerindeki düşüş sektörde birçok yapımı etkilerken Halef de bu olumsuz tablodan payını aldı.
Dizinin çekim hazırlıkları neredeyse tamamlanmış kadro büyük ölçüde belirlenmişti. Ana karakter Timur’u Akın Akınözü, Reyhan’ı ise Devrim Özkan canlandıracaktı.
Usta oyuncu Ercan Kesal “Zaro Karslı” karakterine hayat verecekken, Tansu Biçer Hazal Türesan ve Derya Karadaş gibi isimler de projede yer alacaktı.
Ancak her şey planlanmış olmasına rağmen ekonomik şartlar projeyi sekteye uğrattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni yıl öncesi ekonomik krizin etkisiyle kanalların reklam gelirlerinin çok düşmesi ve zamanlama planı değişikliği nedeniyle dizi şimdilik beklemeye alındı.
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Ancak Halef dizisi için kapılar tamamen kapanmış değil. Projenin ekonomik koşulların düzelmesi ve uygun bir yayın takvimi oluşturulması hâlinde tekrar gündeme alınabileceği belirtiliyor. Ama şimdilik izleyiciler bu güçlü hikayeden mahrum kalacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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