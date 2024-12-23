Kısmetse Olur Yaren'den Tesettürlü İlk Fotoğraf Geldi: ''Buyrunuz Yeni Yaren''
Kısmetse Olur Yaren'den Tesettürlü İlk Fotoğraf Geldi: ''Buyrunuz Yeni Yaren''
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ geçtiğimiz günlerde tesettüre girdiğini duyurarak takipçilerini şaşırtmıştı. Yıllar önce popüler olan ve ardından YouTube’da yeni bölümleriyle devam eden Kısmetse Olur’un dikkat çeken isimlerinden Yaren aldığı radikal kararla sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından da tüm eski fotoğraflarını silerek yepyeni bir başlangıç yapan eski yarışmacı son halini paylaştı. Paylaşımına da “Buyrunuz yeni Yaren” notunu düştü.
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Bir dönemin en çok konuşulan programlarından Kısmetse Olur’da sergilediği tavırları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Yaren Dağ tesettüre girerek hayranlarını şaşırttı.
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Programda kazandığı popülerliği sosyal medyada sürdüren ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yaren geçtiğimiz günlerde hayatında yeni bir döneme başladığını duyurmuştu.
Bu açıklamanın ardından merakla beklenen ilk fotoğraf Instagram hesabından geldi. Eski paylaşımlarını tamamen silerek yeni bir başlangıç yapmayı tercih eden Yaren, tesettürlü haliyle yayınladığı fotoğrafına da “Buyrunuz yeni Yaren” notunu ekledi.
İşte fenomen ismin tesettürlü halleri👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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