Tesettüre Girdiğini Açıklayan Kısmetse Olur Yaren'den 'Ombresiz Yarensu' Kanalında Namaz Paylaşımı!
Tesettüre Girdiğini Açıklayan Kısmetse Olur Yaren'den 'Ombresiz Yarensu' Kanalında Namaz Paylaşımı!
Bir döneme damga vuran ancak RTÜK engeline takılan Kısmetse Olur, yıllar sonra YouTube'da Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Yarışmada ünlenen Yaren Dağ, programın ardından sosyal medya fenomeni olarak popülerliğini sürdürmüştü. Bir süre önce Yaren'in tesettüre girdiğine dair iddialar ortaya atıldı. Daha sonra bu iddiaları onaylayan Yaren, henüz yeni halini paylaşmamıştı. Instagram'da açtığı Ombresiz Yarensu kanalından paylaşım yapan eski yarışmacının namaz paylaşımı dikkat çekti.
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Evlilik programlarının zirve yaptığı dönemde Kısmetse Olur en favori programlardan biri olarak görülüyordu.
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Evlilik programlarının RTÜK tarafından kaldırılmasıyla birlikte birkaç yıl yayınlanmayan program, daha sonra Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla YouTube üzerinden yayınlanmıştı.
Programın dikkat çeken isimlerinden biri de Yaren Dağ olmuştu. Kısa sürede popülerlik kazanan Yaren, yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam etmişti.
Estetikleriyle ve çoğunlukla yaptığı dikkat çeken makyajlarla konuşulan Yaren, geçtiğimiz günlerde tesettüre girdiğini açıklamıştı.
Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silen Yaren'in 'Ombresiz Yarensu' adını verdiği kanalda takipçilerine yazdığı bir mesaj ortaya çıktı.
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2 Eylül'de 'farklı bir Yaren' duyurusu yapan eski yarışmacı, o tarihten sonra ilk paylaşımını yaptı. Namazlarınızı ihmal etmeyin diyen Yaren, yeni dua ve sure öğrenmek için takipçilerini teşvik etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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