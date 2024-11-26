Türkiye Masonlarının Lideri Remzi Sanver’in Kurtlar Vadisi'ndeki Karahanlı'yla İlgili Soruya Cevabı Güldürdü
Türkiye Masonlarının Lideri Remzi Sanver’in Kurtlar Vadisi'ndeki Karahanlı'yla İlgili Soruya Cevabı Güldürdü
Türk televizyon tarihinin efsanelerinden biri olan Kurtlar Vadisi, özellikle ilk 97 bölümüyle unutulmazlar arasındaki yerini alıyor. Neredeyse tüm bölümlerinin hafızamızda yer ettiği dizi, bu kez Türkiye Masonlarının lideri Remzi Sanver'e gelen bir soru ve onun verdiği yanıtla gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun masonlarla ilgili attığı bir tweete aylar önce cevap veren Remzi Sanver'e, Kurtlar Vadisi'nde masonlar tarafından öldürüldüğüne vurgu yapılan Mehmet Karahanlı soruldu. Sanver'in verdiği yanıt Vadi hayranlarını güldürdü.
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Kurtlar Vadisi ülkemizde tekrar tekrar en fazla izlenen yapımlardan biri. Hatta dizinin ilk 97 bölümü pek çok kişi tarafından ezberlenmiş olabilir.
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"Bu bir mafya dizisidir" temasıyla yayınlanan dizide o kadar çok detay var ki, gerçekten ilgilisi olmadan diziyi izleyip anlayabilmek, göndermeleri yakalayabilmek pek de mümkün değil.
Dizide her bir 'baba'nın dahil olduğu Kurtlar Konseyi vardı ve konseyin lideri Baron Mehmet Karahanlı'ydı.
Gelelim Mehmet Karahanlı'yı bugün yeniden gündeme getiren olaya... Geçtiğimiz ağustos ayında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi yazar Erhan Afyoncu masyonlarla ilgili bir tweet atmıştı.
Masonların kendilerini büyük göstermek için tarihteki önemli bazı kişileri mason olarak gösterdiklerini belirten Afyoncu'ya, Türkiye masonlarının lideri olarak görülen Remzi Sanver " Dünyayı yönettiğimize dair bunca komplo teorisi varken neden böyle bir zahmete girelim ki?" diyerek cevap vermişti.
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Bir Kurtlar Vadisi hayranı da bu cevabın ardından dizide tam anlamıyla netlik kazanamayan "Mehmet Karahanlı'yı kim öldürdü peki?" sorusunu sordu.
Bunun üzerine sanver, Mehmet Karahanlı karakterine hayat veren Zafer Ergin'le fotoğrafını paylaşarak iddiaları yanıtlamış oldu.
Bu cevabın ardından dizinin hayranları bu espriye kayıtsız kalmadı...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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