Türkiye Masonlarının Lideri Remzi Sanver’in Kurtlar Vadisi'ndeki Karahanlı'yla İlgili Soruya Cevabı Güldürdü

Türk televizyon tarihinin efsanelerinden biri olan Kurtlar Vadisi, özellikle ilk 97 bölümüyle unutulmazlar arasındaki yerini alıyor. Neredeyse tüm bölümlerinin hafızamızda yer ettiği dizi, bu kez Türkiye Masonlarının lideri Remzi Sanver'e gelen bir soru ve onun verdiği yanıtla gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun masonlarla ilgili attığı bir tweete aylar önce cevap veren Remzi Sanver'e, Kurtlar Vadisi'nde masonlar tarafından öldürüldüğüne vurgu yapılan Mehmet Karahanlı soruldu. Sanver'in verdiği yanıt Vadi hayranlarını güldürdü.