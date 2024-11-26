Almanya'da Haciz Beklerken Bir Anda Türkiye'nin En Ünlülerinden Olan Meryem Uzerli'nin Umut Veren Hikayesi

Muhteşem Yüzyıl'la hayatımıza giren ve kısa sürede büyük beğeni yakalayarak ülkenin en ünlü isimlerinden biri olmayı başaran Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın programına konuk olmuştu. Muhteşem Yüzyıl'la ilgili de açıklamalar yapan güzel oyuncu, program aracılığıyla nasıl ünlü olduğunu anlatmıştı. Temmuz ayında yayınlanan video büyük ses getirmişti. Aradan geçen dört ayın ardından Uzerli'nin programda açıkladığı bir itirafı yeniden gündem oldu. Almanya'da borcundan dolayı evine haciz beklerken bir anda Muhteşem Yüzyıl kadrosuna alınan Meryem Uzerli'nin değişen hayatı herkese umut oldu.