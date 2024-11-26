Almanya'da Haciz Beklerken Bir Anda Türkiye'nin En Ünlülerinden Olan Meryem Uzerli'nin Umut Veren Hikayesi
Almanya'da Haciz Beklerken Bir Anda Türkiye'nin En Ünlülerinden Olan Meryem Uzerli'nin Umut Veren Hikayesi
Muhteşem Yüzyıl'la hayatımıza giren ve kısa sürede büyük beğeni yakalayarak ülkenin en ünlü isimlerinden biri olmayı başaran Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın programına konuk olmuştu. Muhteşem Yüzyıl'la ilgili de açıklamalar yapan güzel oyuncu, program aracılığıyla nasıl ünlü olduğunu anlatmıştı. Temmuz ayında yayınlanan video büyük ses getirmişti. Aradan geçen dört ayın ardından Uzerli'nin programda açıkladığı bir itirafı yeniden gündem oldu. Almanya'da borcundan dolayı evine haciz beklerken bir anda Muhteşem Yüzyıl kadrosuna alınan Meryem Uzerli'nin değişen hayatı herkese umut oldu.
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Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza giren Meryem Uzerli, kısa sürede ülkenin en tanınan isimlerinden biri olmayı başarmıştı.
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Hürrem Sultan'a hayat veren güzel oyuncu tam da bu rol için yaratılmış gibiydi adeta. Aksanı, güzelliği, enerjisi, cilvesi... Her şeyiyle rol üzerine yapışmıştı.
Kariyer basamaklarını bu denli hızlı çıkan başka insan var mıdır bilemiyoruz ama Hürrem Sultan sayesinde artık ülkenin en sevilen ve beğenilen oyuncularından biri oldu Uzerli.
Ancak onun için hayat hep böyle güllük gülistanlık değilmiş... Geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın programına katılan güzel oyuncu, sıfırdan zirveye çıkış hikayesini anlatarak herkese umut olmuştu.
Almanya'da 10 bin euroluk borcu sebebiyle evine haciz gelecekken seçmelere katılan ve kabul alan Uzerli, anlattıklarıyla hayatta her şeyin mümkün olduğunu ve pes etmemenin harika sonuçlar yaratabileceğini göstermişti.
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O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. 27 yaşında hiçbir şeye sahip değilken bir anda zirveyi görmek... Nasip oluyormuş demek ki!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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