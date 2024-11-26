Kuruluş Osman'ın Başrolünün Diziden Ayrılacağı İddia Edildi
Kuruluş Osman'ın Başrolünün Diziden Ayrılacağı İddia Edildi
atv ekranlarında 6 sezondur devam eden Kuruluş Osman dizisi hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. TV Gündemi'nin haberine göre Kuruluş Osman dizisinde başrol ayrılığı yaşanacak. O başrolün ise Bâlâ Hatun'u canlandıran Özge Törer olduğu iddia edildi. Yeni bölüm fragmanında Bâlâ Hatun'un ölümü açıkça verilirken söz konusu gelişme izleyicileri epey üzeceğe benziyor. İşte detaylar...
KAYNAK: TV Gündemi/ Instagram
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atv'de 6. sezonuyla ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi hakkında şoke eden bir gelişme ortaya atıldı.
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TV Gündemi'nin haberine göre Kuruluş Osman'ın başrollerinden Özge Törer, yeni bölümde diziye veda edecek.
Fragmanda Törer'in canlandırdığı Bâlâ Hatun karakterinin Sofia tarafından öldürülmesiyle izleyici neye uğradığını şaşırmıştı.
Bâlâ Hatun'un öldürülmesiyle Özge Törer'in diziden ayrılacağı iddia edilirken söz konusu iddianın gerçek olup olmadığını yeni bölümle öğreneceğiz.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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