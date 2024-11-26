onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Değişimiyle Göz Kamaştıran Asena Keskinci'den Yıllar Sonra Gelen "Bez Bebek" İtirafı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Değişimiyle Göz Kamaştıran Asena Keskinci'den Yıllar Sonra Gelen "Bez Bebek" İtirafı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2024 - 14:48

Bez Bebek, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarla tanıdığımız çocuk oyuncu Asena Keskinci, yıllar sonra ortaya çıktı. YouTube'da Bi' Başka kanalına konuk olan Keskinci, yıldızının parladığı Bez Bebek hakkında itirafta bulundu. Yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakan Keskinci'nin çocuk aklıyla 'sihirli' işlerde yer alma isteği itirafıyla ortaya çıkmış oldu. İşte programdaki o anları...

KAYNAK: Bi' Başka/ YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir dönemin en popüler çocuk oyuncularından Reyhan Asena Keskinci'yi muhakkak hatırlarsınız.

Bir dönemin en popüler çocuk oyuncularından Reyhan Asena Keskinci'yi muhakkak hatırlarsınız.

Aşk Tesadüfleri Sever, Bez Bebek gibi önemli projelerde yer alan Keskinci, döneminin aranan çocuk oyuncusu olurken şimdilerde kariyerine bir yetişkin olarak devam ediyor.

Aşk Tesadüfleri Sever, Bez Bebek gibi önemli projelerde yer alan Keskinci, döneminin aranan çocuk oyuncusu olurken şimdilerde kariyerine bir yetişkin olarak devam ediyor.

Zaman içinde geçirdiği değişimle ağzımızı bir karış açık bırakan Keskinci, YouTube'daki Bi' Başka kanalına konuk olup rol aldığı Bez Bebek hakkında itiraflarda bulundu.

Zaman içinde geçirdiği değişimle ağzımızı bir karış açık bırakan Keskinci, YouTube'daki Bi' Başka kanalına konuk olup rol aldığı Bez Bebek hakkında itiraflarda bulundu.

"Kendisinde yeri ayrı olan, göz bebeği işi" sorulan Keskinci, bu soruya "Bez Bebek" yanıtını verdi.

"Kendisinde yeri ayrı olan, göz bebeği işi" sorulan Keskinci, bu soruya "Bez Bebek" yanıtını verdi.

"Ben o işten önce hep sihirli dizi istiyordum" diyen Keskinci, böylece Bez Bebek'le muradına ermiş oluyor.

"Ben o işten önce hep sihirli dizi istiyordum" diyen Keskinci, böylece Bez Bebek'le muradına ermiş oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte Asena Keskinci'nin o anları:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın