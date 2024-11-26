Değişimiyle Göz Kamaştıran Asena Keskinci'den Yıllar Sonra Gelen "Bez Bebek" İtirafı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Değişimiyle Göz Kamaştıran Asena Keskinci'den Yıllar Sonra Gelen "Bez Bebek" İtirafı
Bez Bebek, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarla tanıdığımız çocuk oyuncu Asena Keskinci, yıllar sonra ortaya çıktı. YouTube'da Bi' Başka kanalına konuk olan Keskinci, yıldızının parladığı Bez Bebek hakkında itirafta bulundu. Yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakan Keskinci'nin çocuk aklıyla 'sihirli' işlerde yer alma isteği itirafıyla ortaya çıkmış oldu. İşte programdaki o anları...
KAYNAK: Bi' Başka/ YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin en popüler çocuk oyuncularından Reyhan Asena Keskinci'yi muhakkak hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk Tesadüfleri Sever, Bez Bebek gibi önemli projelerde yer alan Keskinci, döneminin aranan çocuk oyuncusu olurken şimdilerde kariyerine bir yetişkin olarak devam ediyor.
Zaman içinde geçirdiği değişimle ağzımızı bir karış açık bırakan Keskinci, YouTube'daki Bi' Başka kanalına konuk olup rol aldığı Bez Bebek hakkında itiraflarda bulundu.
"Kendisinde yeri ayrı olan, göz bebeği işi" sorulan Keskinci, bu soruya "Bez Bebek" yanıtını verdi.
"Ben o işten önce hep sihirli dizi istiyordum" diyen Keskinci, böylece Bez Bebek'le muradına ermiş oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Asena Keskinci'nin o anları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın