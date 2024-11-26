Wanda Nara ve Icardi, Müge Anlı'ya Çıksa Neler Yaşanır?
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Wanda Nara ve Icardi, Müge Anlı'ya Çıksa Neler Yaşanır?
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın toksikliğin kitabını yazan ilişkilerine artık tüm ülke olarak hâkimiz. İkilinin tam ayrıldığını sandığımız an tekrardan barışması artık olağan bir durum olurken Wanda Nara'nın L-Gante ile aşk yaşadığını duyurması ipleri koparmıştı. Icardi ve Wanda Nara arasındaki ilişkinin bu defa tamamen sona erdiği düşünülürken ikilinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılma ihtimalini düşündük. Çözemeyeceği sorun neredeyse olmayan Müge Anlı, sizce bu toksik çifti barıştırır mıydı?
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2008'den günümüze kadar uzanan bir fenomen olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, her derde çare olarak görülen yegane değerimiz.
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L-Gante ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eşi Mauro Icardi ile toksik ilişkisi daha da beter hale gelen Wanda Nara gündemimizden düşmezken, Icardi ve Wanda'nın Müge Anlı'ya katıldığını hayal etmeden duramadık.
Sansasyonel ikiliyi getirse getirse Müge Anlı bir araya getirir dedik ve hayal gücümüzü harıl harıl çalıştırdık. Acaba Icardi ve Wanda çifti Müge Anlı'ya katılsa neler yaşanırdı?
Müge Anlı, ünlü çifti stüdyosuna davet ettikten sonra her ne kadar magazinsel olarak çiftimizin her şeyi ortada olsa da öncelikle olayı önce kendisi dinlemek isterdi.
Müge Anlı, söze "Wanda Hanım" diye başlayarak WhatsApp mesajlarından mekân çıkışlarına kadar tüm verileri ortaya koyup Wanda Nara'yı şoke ederdi.
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Müge Anlı, meşhur "Kimse kusura bakmasın ben şimdi bir şey söyleyeceğim" lafıyla Icardi'yi Wanda Nara'ya karşı epey savunurdu.
Anlı, hayranı olduğu Harry Potter filminden alıntılar vermeden duramazdı.
Wanda Nara'nın ifadelerine dayanamayan Anlı, Icardi'ye dönerek isyan edip, "Mauro, bu kadar yaşanandan sonra hâlâ bu ilişkiyi nasıl sürdürebiliyorsun? Bu iş böyle yürümez. Biz burada mağdurun yanındayız, sen de mağdur görünüyorsun." ifadeleriyle stüdyoyu alkışa boğardı.
Tabii Müge Anlı deyince akla hemen Rahmi Bey de gelir. Rahmi Bey, Wanda Nara'ya "Bak kızım" diyerek uzun bir seslenişte bulunurdu.
Müge Anlı, Wanda Nara'ya Türk aile yapısından bahsederdi.
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Müge Anlı, L-Gante'yi Arjantin'den canlı yayına bağlar ve aşırı rahat tavırları karşısında çıldırırdı.
Anlı, bölüm sonunda topu Icardi ve Wanda'ya atan bir konuşmayla çifte tavsiyelerde bulunurdu.
Müge Anlı o gün reyting rekorları kırar ve X'te #WandaIcardiMügeAnlıda hasthagi TT olurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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