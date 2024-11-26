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Wanda Nara ve Icardi, Müge Anlı'ya Çıksa Neler Yaşanır?

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Wanda Nara ve Icardi, Müge Anlı'ya Çıksa Neler Yaşanır?

Müge Anlı Mauro Icardi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2024 - 11:24

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın toksikliğin kitabını yazan ilişkilerine artık tüm ülke olarak hâkimiz. İkilinin tam ayrıldığını sandığımız an tekrardan barışması artık olağan bir durum olurken Wanda Nara'nın L-Gante ile aşk yaşadığını duyurması ipleri koparmıştı. Icardi ve Wanda Nara arasındaki ilişkinin bu defa tamamen sona erdiği düşünülürken ikilinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılma ihtimalini düşündük. Çözemeyeceği sorun neredeyse olmayan Müge Anlı, sizce bu toksik çifti barıştırır mıydı?

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2008'den günümüze kadar uzanan bir fenomen olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, her derde çare olarak görülen yegane değerimiz.

2008'den günümüze kadar uzanan bir fenomen olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, her derde çare olarak görülen yegane değerimiz.

L-Gante ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eşi Mauro Icardi ile toksik ilişkisi daha da beter hale gelen Wanda Nara gündemimizden düşmezken, Icardi ve Wanda'nın Müge Anlı'ya katıldığını hayal etmeden duramadık.

L-Gante ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eşi Mauro Icardi ile toksik ilişkisi daha da beter hale gelen Wanda Nara gündemimizden düşmezken, Icardi ve Wanda'nın Müge Anlı'ya katıldığını hayal etmeden duramadık.

Sansasyonel ikiliyi getirse getirse Müge Anlı bir araya getirir dedik ve hayal gücümüzü harıl harıl çalıştırdık. Acaba Icardi ve Wanda çifti Müge Anlı'ya katılsa neler yaşanırdı?

Sansasyonel ikiliyi getirse getirse Müge Anlı bir araya getirir dedik ve hayal gücümüzü harıl harıl çalıştırdık. Acaba Icardi ve Wanda çifti Müge Anlı'ya katılsa neler yaşanırdı?

Müge Anlı, ünlü çifti stüdyosuna davet ettikten sonra her ne kadar magazinsel olarak çiftimizin her şeyi ortada olsa da öncelikle olayı önce kendisi dinlemek isterdi.

Müge Anlı, ünlü çifti stüdyosuna davet ettikten sonra her ne kadar magazinsel olarak çiftimizin her şeyi ortada olsa da öncelikle olayı önce kendisi dinlemek isterdi.

Müge Anlı, söze "Wanda Hanım" diye başlayarak WhatsApp mesajlarından mekân çıkışlarına kadar tüm verileri ortaya koyup Wanda Nara'yı şoke ederdi.

Müge Anlı, söze "Wanda Hanım" diye başlayarak WhatsApp mesajlarından mekân çıkışlarına kadar tüm verileri ortaya koyup Wanda Nara'yı şoke ederdi.

'Şimdi Wanda Hanım, sizin telefonunuzda L-Gante’yle olan o WhatsApp mesajları... Bu mesajlar neyi kanıtlıyor? İnsanlar diyor ki, 'Bu kadar şey yaşandı, hala Icardi'yi nasıl kandırıyorsunuz?' Bu konuda ne diyeceksiniz?'

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Müge Anlı, meşhur "Kimse kusura bakmasın ben şimdi bir şey söyleyeceğim" lafıyla Icardi'yi Wanda Nara'ya karşı epey savunurdu.

Müge Anlı, meşhur "Kimse kusura bakmasın ben şimdi bir şey söyleyeceğim" lafıyla Icardi'yi Wanda Nara'ya karşı epey savunurdu.

Anlı, hayranı olduğu Harry Potter filminden alıntılar vermeden duramazdı.

Anlı, hayranı olduğu Harry Potter filminden alıntılar vermeden duramazdı.

'Bakın, Harry Potter ve Voldemort gibi olmayın! Birbirinize düşman kesilip sürekli kimin haklı olduğunu kanıtlamaya çalışırsanız, sonunda kaybeden siz olursunuz. Dumbledore’un dediği gibi, 'Sevgi en güçlü büyüdür.' Evlilikte de bu böyledir.'

Wanda Nara'nın ifadelerine dayanamayan Anlı, Icardi'ye dönerek isyan edip, "Mauro, bu kadar yaşanandan sonra hâlâ bu ilişkiyi nasıl sürdürebiliyorsun? Bu iş böyle yürümez. Biz burada mağdurun yanındayız, sen de mağdur görünüyorsun." ifadeleriyle stüdyoyu alkışa boğardı.

Wanda Nara'nın ifadelerine dayanamayan Anlı, Icardi'ye dönerek isyan edip, "Mauro, bu kadar yaşanandan sonra hâlâ bu ilişkiyi nasıl sürdürebiliyorsun? Bu iş böyle yürümez. Biz burada mağdurun yanındayız, sen de mağdur görünüyorsun." ifadeleriyle stüdyoyu alkışa boğardı.

Tabii Müge Anlı deyince akla hemen Rahmi Bey de gelir. Rahmi Bey, Wanda Nara'ya "Bak kızım" diyerek uzun bir seslenişte bulunurdu.

Tabii Müge Anlı deyince akla hemen Rahmi Bey de gelir. Rahmi Bey, Wanda Nara'ya "Bak kızım" diyerek uzun bir seslenişte bulunurdu.

'Wanda kızım, sen güzel bir insana benziyorsun ama hayatı fazla karmaşık yaşıyorsun. Bak, gençsin, enerjiksin, ama böyle sürekli olayların içinde olmak insanı yıpratır. Bir insanın gönlü bir kişiye ait olmalı.'

Müge Anlı, Wanda Nara'ya Türk aile yapısından bahsederdi.

Müge Anlı, Wanda Nara'ya Türk aile yapısından bahsederdi.

'Wanda Hanım, bizim kültürümüzde, kadın evin direği, erkek de evin temelidir. Ama siz sürekli direği sallıyorsunuz, temeli de çatlatıyorsunuz. Bu ev nasıl ayakta dursun?'

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Müge Anlı, L-Gante'yi Arjantin'den canlı yayına bağlar ve aşırı rahat tavırları karşısında çıldırırdı.

Müge Anlı, L-Gante'yi Arjantin'den canlı yayına bağlar ve aşırı rahat tavırları karşısında çıldırırdı.

'L-Gante, burada herkes masum ama olan Mauro’ya oluyor. Wanda'yı savunmaya çalışıyorsun ama gerçekten onun iyiliğini düşünüyorsan bir adım geri durman gerekmez mi? Evli kadınla ne işin var senin? Sen kaç yaşındasın?'

Anlı, bölüm sonunda topu Icardi ve Wanda'ya atan bir konuşmayla çifte tavsiyelerde bulunurdu.

Anlı, bölüm sonunda topu Icardi ve Wanda'ya atan bir konuşmayla çifte tavsiyelerde bulunurdu.

'Eğer bu ilişkiyi kurtarabileceğinizi düşünüyorsanız, bir uzmandan destek alın. Ama illa ayrılacaksanız, birbirinizi yıpratmadan, medeni bir şekilde ayrılın. Hayat uzun, kimseyi kötü hatıralarla anmayın. Kimse kusura bakmasın ama insan önce kendine yakışanı yapmalı.'

Müge Anlı o gün reyting rekorları kırar ve X'te #WandaIcardiMügeAnlıda hasthagi TT olurdu.

Müge Anlı o gün reyting rekorları kırar ve X'te #WandaIcardiMügeAnlıda hasthagi TT olurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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