Kızıl Goncalar'ın Levent ve Meryem'inin Yıllar Önceki Halleri Ağzımızı Açık Bıraktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kızıl Goncalar'ın Levent ve Meryem'inin Yıllar Önceki Halleri Ağzımızı Açık Bıraktı
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Levent ve Meryem'i canlandıran Özgü Namal ve Özcan Deniz, meğer yıllar önce bir araya gelmiş. 2007 yılında Beyaz Show'a katılan ikilinin uyumu ta o zamandan belli olurken nasıl bugüne kadar partner olmadıkları görenleri şaşırttı. Yıllar sonra o halleri sosyal medyada gündem olan ikili, haliyle yorum yağmuruna tutuldu. Biz de gelen yorumları sizler için derledik. İşte Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yıllar önceki halleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kızıl Goncalar, enfes reyting oranlarıyla efsaneleşmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgü Namal'ın yıllar sonra televizyona geri dönmesini sağlayan dizi, konusu ve oyunculuklarıyla son döneme damga vururken dizinin Meryem ve Levent'i X'te gündem oldu.
Dizideki uyumlarıyla bugüne kadar nasıl partner olmadıkları sorgulanan Özcan Deniz ve Özgü Namal, meğer 2007 yılında Beyaz Show'a konuk olmuş.
İki ismin o dönemki halleri gündeme bomba gibi düşerken haliyle izleyicilerden sayısız yorum geldi.
İşte viral olan o video:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen yorumlar da burda:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın