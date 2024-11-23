Giray ve Heves'in Kızılcık Şerbeti'nden Apar Topar Ayrılması Tepki Çekti
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Giray ve Heves'in Kızılcık Şerbeti'nden Apar Topar Ayrılması Tepki Çekti
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonda epey değişiklik yapmıştı. 2. sezonda iyi aile çocuğu olarak izlediğimiz Giray'ın bir anda üvey annesiyle ilişki yaşayan kötü bir karakter olduğunu öğrenmiştik. Üstelik Giray'ın partneri Şebnem Dönmez olmuştu. İkilinin yasak aşkı tepkiler nedeniyle işlenemezken hem Giray hem Heves'in apar topar diziden çıkarılması şok etkisi yarattı. İki karakterin çevirdiği oyunların ortaya çıkmaması ve Doğa'nın intikam alamaması özensiz bulundu.
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Kızılcık Şerbeti, 3. sezonda ciddi değişiklikler yapsa da bu değişimlerin büyük çoğunluğu izleyiciden karşılık alamadı.
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2. sezonda çok sevdiğimiz Giray'ın bir anda kötüye evrilmesi, üvey annesiyle yasak aşkı gibi konular bazı kesimleri rahatsız ederken söz konusu gidişat değiştirilmişti.
İzleyiciler tekrardan aldatılan Doğa'nın Giray ve Heves'ten intikam almasını beklerken önce Heves'i canlandıran Şebnem Dönmez diziden yurt dışına çıkarak ayrılırken son bölümde de Giray gitti.
Giray'ın babasının mirasını kaçırma suçlamasıyla tutuklandığı Kızılcık Şerbeti'nde ikilinin hikâyesi bu yönde biterken izleyiciler bu üstünkörü vedalara tepkisiz kalamadı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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