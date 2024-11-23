Fotoğraf Çekimi İçin Giydirdiği Çocuğu Kızıl Goncalar Cüneyd'e Benzedi!
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Fotoğraf Çekimi İçin Giydirdiği Çocuğu Kızıl Goncalar Cüneyd'e Benzedi!
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterini dilimizden düşüremiyoruz. Her bölüm oyunculuğuyla zirve olan Yazıcıoğlu, Cüneyd için biçilmiş kaftan olurken söz konusu karakter sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Son gündem olma sebebi ise çocuğunu Cüneyd'e benzeten bir annenin paylaşımıyla oldu. Okuldaki fotoğraf çekimi için oğlunu giydiren anne, karşısında Cüneyd'i görünce neye uğradığını şaşırmış. İşte küçük Cüneyd...
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NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Kızıl Goncalar, fenomen yaratmaya devam ediyor.
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Sevilen dizi özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteriyle gündemden düşmezken Cüneyd hakkında yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.
@melekutsenfoni adlı kullanıcı, X hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşarak Cüneyd'e benzerliğine dikkat çekti.
Okuldaki fotoğraf çekimi için oğlunu giydiren anne karşısında bir anda Cüneyd Efendi'yi görünce epey şaşırmış ve bu unutulmaz anı X hesabından paylaşmış.
Gerçekten de aynı Cüneyd olmuş! Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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