Kendi Hesabından Duyurdu: Survivor 2025'in İlk Yarışmacısı Belli Oldu!
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Kendi Hesabından Duyurdu: Survivor 2025'in İlk Yarışmacısı Belli Oldu!
TV8'in heyecanla beklenen yarışma programı Survivor için tanıtımlar yayınlanmaya başladı. Tanıtım fragmanları televizyonda yayınlansa da TV8 ve Acun Ilıcalı'dan Survivor yarışmacılarına dair hiçbir paylaşım yapılmadı. Yılbaşından sonra başlaması planlanan Survivor 2025'in kadrosu büyük merak uyandırırken All Star kadrosunda yer alacak bir yarışmacı X hesabından yaptığı duyuruyla heyecan yarattı. Survivor'ın gedikli isimlerinden biri böylece Survivor 2025'in ilk yarışmacısı oldu.
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TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı.
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All Star- Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek olan Survivor 2025 için tanıtım fragmanları yayınlansa da Acun Ilıcalı hala yarışmacıları açıklamış değil.
Yılbaşından sonra yayınlanması beklenen Survivor 2025'in kadrosu hakkında hiçbir ipucu verilmezken Survivor'ın gedikli yarışmacılarından biri yarışmada yer alacağını X hesabından duyurdu.
O yarışmacı ise Berna Canbeldek!
Daha önce 4 kez Survivor'a katılan Berna Canbeldek, yaptığı paylaşımla 5. kez Survivor'a gideceğini duyurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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