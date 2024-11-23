Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Soruda Joker Kullanan Yarışmacı Şaşırttı
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Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Soruda Joker Kullanan Yarışmacı Şaşırttı
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacı, daha ilk sorudan seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Oktay Kaynarca bu istek karşısında epey şaşırırken seyirci desteğiyle yarışmacı diğer soruyu görebildi. Yarışmacının daha ilk sorudan joker kullanması tepkilere neden oldu. İşte o anlar...
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu.
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Bir yarışmacının daha ilk sorudan doğru yanıtı bulamaması ve seyirci joker hakkını kullanması izleyicileri epey şaşırttı.
Seyirci yardımıyla "Kalp" yanıtı veren yarışmacının 2. soruya geçmesinin ardından Oktay Kaynarca, "O kadar açıktı ki neredeyse kalbi eline verecektim" diyerek tepki gösterdi.
Yarışmacı Mustafa Bey, "Biraz panik yaptım" deyip neden joker kullandığını açıkladı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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