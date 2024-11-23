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Yalı Çapkını'ndan Ayrılan Pelin Akil'den Duygulandıran Veda Paylaşımı

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Yalı Çapkını'ndan Ayrılan Pelin Akil'den Duygulandıran Veda Paylaşımı

Pelin Akil yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.11.2024 - 10:37

Yalı Çapkını'na 3. sezonda dahil olan Pelin Akil, Diyar karakteriyle epey tepki toplamıştı. Seyran ve Ferit'in arasına giren Diyar, izleyiciden neredeyse her hafta olumsuz yorumlar alırken Akil'in diziden ayrılacağı iddiaları çoğalmıştı. Son bölümde Diyar'ın Ferit'ten ayrılmasıyla Pelin Akil, Yalı Çapkını'na veda etti. Akil, sosyal medya hesabından dizi setinden görseller paylaşıp duygusal bir veda mesajı yazdı. İşte o paylaşım...

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezon için en büyük sürprizi Ferit'e partner olarak gelen Pelin Akil olmuştu.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezon için en büyük sürprizi Ferit'e partner olarak gelen Pelin Akil olmuştu.

Seyran ve Ferit'in yine ve yeniden ayrıldığı dizide bu defa karşımıza Ferit ve Diyar çıkarken izleyici bundan hiç hoşlanmamış ve diziyi izlemeye reddederek reytinglerde zor zamanlar yaşatmıştı.

Seyran ve Ferit'in yine ve yeniden ayrıldığı dizide bu defa karşımıza Ferit ve Diyar çıkarken izleyici bundan hiç hoşlanmamış ve diziyi izlemeye reddederek reytinglerde zor zamanlar yaşatmıştı.

İzleyici tepkisi sonrasında senaryo ekibi Seyran ve Ferit'i yeniden bir araya getirmek için çalışmalara başlarken Pelin Akil'in diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlamıştı.

İzleyici tepkisi sonrasında senaryo ekibi Seyran ve Ferit'i yeniden bir araya getirmek için çalışmalara başlarken Pelin Akil'in diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlamıştı.

Yayınlanan 84. bölümle Pelin Akil, Yalı Çapkını'na veda ederken dizinin hemen ardından sosyal medya hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

Yayınlanan 84. bölümle Pelin Akil, Yalı Çapkını'na veda ederken dizinin hemen ardından sosyal medya hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

Setten görüntüler paylaşan Akil'in paylaşımı saatler içinde binlerce beğeni aldı.

Setten görüntüler paylaşan Akil'in paylaşımı saatler içinde binlerce beğeni aldı.
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İşte Pelin Akil'in o paylaşımı:

İşte Pelin Akil'in o paylaşımı:

Tanıştığım ve çalışmaktan keyif aldığım, bu işe gönül veren tüm arkadaşlarım Diyar’ı da dahil ettiğiniz güzel hikayenizde bana yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim, vedalaşırken duygulanmak sarılmak birbirimizin gözünün içine bakmak bunlar her işte olacak şeyler değil, hepiniz çok kıymetlisiniz, biliyorum ki başka ‘diyar’ larda başka hikayelerde yollarımız kesişecek 🤍

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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