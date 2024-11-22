Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Doğmuş Bebeğin Başının Örtülmesi Tepki Topladı
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Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Doğmuş Bebeğin Başının Örtülmesi Tepki Topladı
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine enfes bir bölümle ekrana geldi. Apo ve Alev'in yeni doğan kızları Alev'in başına gelen bir olay sosyal medyada yoğun tepki topladı. Pembe, Nursema ve Leman'ın dua okuduğu Alev'in başını örtmeleri Meri'nin tepkisiyle karşılaşırken ekran başındaki izleyici de sessiz kalmadı. İşte ekran başındaki izleyiciyi şoke eden o sahne...
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde tepki çeken bir sahne yayınlandı.
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Pembe'nin gençliğinde yaşadığı evi hayır evi yapmasıyla ilerleyen senaryoda Meri ve küçük Alev'in eve davet edilmesiyle ipler koptu.
Pembe, Leman ve Nursema'nın dua okumak için küçük Alev'in başını örtmesi dizide Meri'den tepki alırken ekran başındaki izleyici de kendini tutamadı.
İşte tepki çeken o sahne:
Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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