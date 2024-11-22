MasterChef'te Büyük Kavga! Onur ve Semih Birbirine Girdi
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MasterChef'te Büyük Kavga! Onur ve Semih Birbirine Girdi
MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Onur ve Semih birbirine girdi. Tartışan ikili birbirinin üzerine yürürken diğer yarışmacılar zorla ayırdı. Ego tartışmasıyla başlayan kavgada yarışmacılara herhangi bir yaptırım uygulanmazken bu tartışmanın diğer bölümlere yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. İşte Onur ve Semih'in şoke eden kavgası...
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MasterChef Türkiye'de aynı takımda yer alan Onur ve Semih birbirine girdi.
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Kuliste tartışmaya başlayan Onur ve Semih'in konuşması kısa sürede kavgaya döndü. Onur, takım oyununu kaybettikleri için sinirlenirken Semih'in ona karşılık vermesi karşısında iyice köpürdü.
Semih'in konuşmasını keserek "Çünkü her kafadan ses çıkıyor odaklanamıyorum. Oyundan çıktım sinirliyim" diyen Onur, Semih'ten tepki gördü.
"Tek sen sinirli değilsin burada sana yardımcı olmaya çalışıyoruz." diyen Semih, Onur'un tekrardan tepki göstermesi üzerine verdi veriştirdi.
"Ne sus tek kendini mi sinirli sanıyorsun Onur? Nereye kadar susacağım ben? Sanıyorsun ki ben mükemmelim. Sinirli adama denk gelmemişsin. Boş yapma Onur." sözleriyle yükselen Semih, Onur'dan "Bana boş yapma, haddini bil" yanıtı aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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