Çocukları Bile Olmuş! TLC'deki Anna ve Mürsel Şimdi Ne Yapıyor?
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Çocukları Bile Olmuş! TLC'deki Anna ve Mürsel Şimdi Ne Yapıyor?
TLC ekranlarında yayınlanan Evliliğe 90 Gün programını muhakkak hatırlarsınız. Programda Antalya'dan Mürsel Mistanoğlu'nun katıldığını görünce hepimiz büyük şok yaşamıştık. Nebraskalı Anna ile internette tanışan Mürsel, aşkı için Amerika'ya gitmiş ve ikili evlenmek için harekete geçmiştik. Peki, evlenen ve bir çocuk sahibi olan Anne ve Mürsel şimdilerde neler yapıyor? Detaylar içeriğimizde...
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Nebraskalı Anna-Marie ve Antalyalı Mürsel Mistanoğlu'nun aşkına TLC ekranlarında yayınlanan Evliliğe 90 Gün programıyla şahit olmuştuk.
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Sosyal medya üzerinden tanışan ve birbirlerinin dilini bilmedikleri için çeviri programlarıyla konuşan ikili, uzun süre gündemi meşgul etmişti.
Katıldıkları programla isimlerini tüm dünyaya duyuran ikili, Evliliğe 90 Gün'de evlenen çiftler arasında yer alırken Mürsel, Anna'nın yanına Nebraska'ya taşınmıştı.
Programın ardından sosyal medya hesabından Mürsel'le hayatına dair paylaşımlar yapan Anna'nın profilinde biraz gezintiye çıktık ve Anna ve Mürsel şimdilerde ne yapıyor sizler için derledik.
Mürsel ve Anna, evlendikten sonra ilk olarak bir çocuk sahibi olmak istediler. Ve taşıyıcı anne aracılığıyla ilk çocukları Gökhan John'u kucaklarına aldılar.
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Hatırlarsanız Anna'nın önceki ilişkisinden 3 çocuğu vardı ve Mürsel, çocuklarla tanışıp iletişim kurmakta biraz zorluklar yaşamıştı.
Anna ve Mürsel, aşklarının meyvesi Gökhan John'la beraber renkli yaşamlarına devam ederken bir yandan da Anna'nın kurduğu markayı yönetiyorlar.
Arıcılıkla uğraşan Anna'ya hemen adapte olan Mürsel, Nebraska'da eşiyle beraber çalışıyor. İkilinin markası yalnızca bal değil, doğal kozmetik ürünler de üretip satıyor.
Neredeyse her gün sosyal medyadan video paylaşan Anna, aşkı için memleket hasreti çeken Mürsel için Türk yemekleri yapıyor.
Zeytin bile kurmuş, öyle diyelim!
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Anna ve Mürsel cephesinde işler gayet yolunda görünüyor. Siz bu aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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