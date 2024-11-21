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Nur Viral'e Çıkan Uzmanın "Köylerdeki Cinsellik" Hakkındaki Konuşması Şoke Etti

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Nur Viral'e Çıkan Uzmanın "Köylerdeki Cinsellik" Hakkındaki Konuşması Şoke Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2024 - 14:53

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yine şaşırtan anlar yaşandı. Uzman psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nu konuk alan Nur Viral, Civelekoğlu'nun söylemleriyle resmen şoke oldu. Köylerdeki cinsel yaşamı anlatan Civelekoğlu, kadınlardaki güzellik anlayışı konusuna bambaşka bir yorum getirdi. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...

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Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programının son bölümünde epey şaşırtan anlar yaşandı.

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programının son bölümünde epey şaşırtan anlar yaşandı.

Programa konuk olan Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, kadınların günümüzdeki güzellik anlayışı hakkında yorumlarda bulundu.

Programa konuk olan Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, kadınların günümüzdeki güzellik anlayışı hakkında yorumlarda bulundu.

Ekran başından izleyicilere seslenen Civelekoğlu, "Sizi kandırıyorlar, tutku olsun yeter" diyerek görüşlerini bildirdi.

Ekran başından izleyicilere seslenen Civelekoğlu, "Sizi kandırıyorlar, tutku olsun yeter" diyerek görüşlerini bildirdi.

'Yok selülitin olmayacak, yok göbek yağın olmayacak, yok sarkman olmayacak... Bir erkek olarak, bir uzman olarak söylüyorum bunlar önemli değil. Tutku olsun yeter.' 

Kadınların güzellik anlayışını daha da detaylandırmak isteyen Civelekoğlu, köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan kişilerin cinsel yaşamlarından örnekler sundu.

Kadınların güzellik anlayışını daha da detaylandırmak isteyen Civelekoğlu, köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan kişilerin cinsel yaşamlarından örnekler sundu.

'Bu erkekler kaç yıldır var? Son 50 yıldır mı var bu erkekler? Analarımız, nenelerimiz nasıldı? Köylerde, kırsallarda cinsellik nasıl yürüyordu? Ağda mı vardı, epilasyon mu vardı, estetik mi vardı?'

'Bu erkekler kaç yıldır var? Son 50 yıldır mı var bu erkekler? Analarımız, nenelerimiz nasıldı? Köylerde, kırsallarda cinsellik nasıl yürüyordu? Ağda mı vardı, epilasyon mu vardı, estetik mi vardı?'

'Ama dedelerimiz öyle nenelerimizin peşindeydi... Endamları yeter... Her şey çarpıtıldı her şey kapitalizmin bir oyununa dönüştü. Kadınlarımızı çalıyorlar, ondan sonra da bunu size parayla satıyorlar.' 

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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